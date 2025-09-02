Nejlepší čeští architekti roku 2025. Podívejte se na jejich tvorbu

Určit vítěze v architektuře bývá velmi obtížné, hodnotí se celá řada parametrů. Do finále u 17. ročníku soutěže Architekt roku 2025 vybrala odborná porota pět finalistů, kteří se významně zasloužili o architekturu v České republice, ať už vynikající tvorbou, nebo podporou kvalitní architektury a profese.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 15. září 2025 od 19 hodin v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze. Bude zde předané i ocenění Architekt obci 2025, určené architektovi a zároveň představiteli obce, kteří dlouhodobě společně usilují o dobrou architekturu a zvýšení kvality života obyvatel obce.

Cílem a snahou soutěže Architekt roku je ocenit tvorbu v oblasti architektury z posledních pěti let. „Ocenění je určeno především praktikujícím architektům, ale nejen jim. Laureátem se může stát každý, kdo svým počínáním usiluje o příjemný prostor k bytí, říká Zdeněk Fránek, laureát ceny z roku 2020 a současný porotce.

O letošních nominacích rozhodovali vítězové předchozích ročníků soutěže: architekti Zdeněk Fránek, Roman Koucký, Ivan Kroupa, Petr Stolín a dvojice Ladislav Kuba s Tomášem Pilařem.

Řadu z uvedených staveb si můžete prohlédnout podrobně v článcích, které jsme o nich již publikovali – stačí je rozkliknout.

Jak hodnotila porota finalisty

Atelier 111 architekti

Barbora Weinzettlová a Jiří Weinzettl společně se svými kolegy z Atelieru 111 architekti pracují v Praze a v jižních Čechách. Opakovaně vzbuzují pozornost především svými projekty menšího měřítka a rekonstrukcemi venkovských stavení, které řeší s mimořádnou citlivostí k prostředí, historickým stopám a s vytříbeným smyslem pro detail.

Za svůj kultivovaný a inovativní přístup sklízí po zásluze zejména jejich realizace rodinných domů uznání a ocenění. Uveďme například rodinný dům Na Kozině v Trhových Svinech, rodinný dům v Jinonicích nebo archetypální chatu u rybníka na Vysočině. Ocenění odborné veřejnosti se však dočkala třeba také průsvitná hmota dílen Opatov umístěných v zemědělském areálu nedaleko Svitav.

Marek a Štěpán Chalupovi

Bratři Marek a Štěpán Chalupové jsou stálicí na nebi české architektury. Jejich čistá nekompromisní řešení obdivujeme již od devadesátých let jako vrcholný projev minimalistického přístupu, který se jako takový zapíše do historie české architektury.

Prvními počiny, kterými na sebe „chalupáři“ upozornili, bylo zastřešení schodiště na zámku Orlík Karla Schwarzenberga z roku 1998. Směr svého tvůrčího počínání potvrdili i v delikátním vestibulu stanice metra Kolbenova v Praze. Dalšími mistrovskými díly jsou pak technicky unikátní hotel Metropol v Praze na Národní třídě, pavilon ČR na EXPO 2000, banka ČSOB v Praze a další.

Tvůrčí bratrstvo tvoří v duchu velmi sofistikovaného minimalismu s důrazem na detail a s jasným autorským rukopisem. Svoje zkušenosti také předávají mladé generaci pedagogickou činností.

David Kraus

David Kraus je výrazná osobnost české architektury, architekt, pedagog, výtvarník a publicista. V roce 2002 založil ateliér Architektura. Jeho tvorba se vyznačuje osobním, nemódním přístupem, materiálovou poctivostí a pevným vztahem k místu.

Odmítá efektní gesta, věří v alternativní „českou cestu“: jednoduchost, opravdovost, kontext a trvalou hodnotu díla. Experimentuje a pracuje s neobvyklými zdroji inspirací, obrazy a principy. Mezi jeho nejznámější práce patří oceňovaná betonárka ve Strančicích, mateřská škola Větrník v Říčanech a škola v Hradišťku, domov důchodců Bydžov a řada originálních rodinných domů.

Sporadical

Sporadical je sympatická parta experimentující s moderní architekturou odpovědně, pečlivě, s empatií ke všem souvislostem. Od roku 2004 ateliér vedou Aleš Kubalík, Josef Kocián, Veronika Sávová a dříve ještě Jakub Našinec a Petr Janda.

Sporadical roste v čase od malých citlivě situovaných a navržených objektů ke stavbám a urbanismu většího rozsahu. Mezi realizacemi vás zaujme především stříbrná kupolovitá stavba sportovní haly v Dolních Břežanech, terapeutická komunita Heřmaň, mateřská škola Podhrad v Humpolci, Brána do Borského parku v Plzni či řada kvalitních rodinných domů.

Jan Šépka

Jan Šépka patří mezi nepřehlédnutelné osobnosti české architektury už od 90. let. Jeho návrhy jsou vždy založené na originální a silné konceptuální úvaze a překvapivém použití materiálů až na hranici možného. Pevný a nekompromisní tvůrčí záměr transformovaný do reality uplatňuje důsledně a s nebývalou vůlí, naposledy v dostavbě Gočárových Automatických mlýnů v Pardubicích.

Začínal jako společník ateliéru HŠH, v roce 2009 založil vlastní projekční kancelář. Známá je jeho vila Hermína s charakteristickým růžovým nátěrem, dům V ocelovém korzetu v Praze, dům V sadu v pražských Kyjích, úpravy zámeckého návrší v Litomyšli, posezení na soutoku Modravského a Roklanského potoka, ale také řadu let diskutovaný návrh Středoevropského fóra Olomouc (SEFO). Své zkušenosti předává jako pedagog, nejprve na FA ČVUT v Praze, poté na pražské UMPRUM a FUA TUL v Liberci.

Jan Šépka - dům v ocelovém korzetu. Konstrukce z ocelových hranolů obepíná celý dům a postupně zarůstá zelení. Navíc umožňuje bočním schodištěm přístup přímo na pochozí terasu na střeše.
Atelier 111 architekti - rodinný dům Na Kozině v Trhových Svinech přinesl studiu řadu ocenění.
Atelier 111 architekti - nejen odbornou veřejnost zaujala průsvitná hmota dílen Opatov umístěných v zemědělském areálu nedaleko Svitav.
Atelier 111 architekti - Barbora Weinzettlová a Jiří Weinzettl
