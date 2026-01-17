České stopy v Hollywoodu: Oscar za efekty v Kleopatře i vyhazov kvůli vraždě

Architektura je mocným nástrojem zábavního průmyslu pro vyprávění příběhů, navození atmosféry a rozvoji postav. Mezitím co se velké procento zábavy v minulosti natáčelo v ateliérech Burbanku, Hollywoodu, Culver City a jinde, záběry exteriérů, které diváci viděli na stříbrném plátně, z nich většinou nepocházely. Mohli za to i Čechoslováci.
Dokázali vytvořit kulisy, dekorace a vizuální triky k velkofilmům, které skutečnou architekturu nahradily. Například Emil Kosa Jr. se stal držitelem Oskara za vizuální efekty velkofilmu Kleopatra. Jaroslav „Jerry“ Gebr během své kariéry spolupracoval se slavnými režiséry Stevenem Spielbergem, Clintem Eastwoodem a dalšími. Převážnou část jeho práce tvořilo originální scénické umění.
Příklad? Třeba velké zakázky, jako byla reprodukce fresek Michelangelovy Sixtinské kaple pro snímek Boty svatého Petra z roku 1968. Gebrem ručně malovaná pozadí se objevily ve filmech My Fair Lady, Camelot, The Sound Of Music, Xanadu, Scarface, Batman či Star Trek. Absolvent pražského UMPRUM, Karel Havlíček, je dokonce autorem loga pro novou budovu MGM.
Ven ze studií
V polovině šedesátých let minulého století vlna filmařů v čele s kameramanem Laszo Kovacsem, maďarským emigrantem, změnila studiové natáčení.
Kovacs během rozhovoru neopomněl uvést: „Byl jsem jeden z prvních, který začal pracovat v reálném prostředí a odpoutal se od těžké studiové a zvukové techniky. Film Bezstarostná jízda (Easy Rider) tvůrci ze Zlatého věku kinematografie jen těžce dokázali „skousnout“. Od té doby se filmový průmysl otevřel realitě, všemu od veřejných prostranství až po soukromé domy, kde dnes zábavní průmysl hledá jedinečná místa.
Někdy se natáčí pouze exteriér, jako ve filmu V pasti z roku 2018 v hlavní roli se Sandrou Bullock. Tehdy majitelce zaplatili filmaři dvanáct tisíc dolarů za vzhled jejího domu. Podle časopisu People se poté stala nemovitost lákadlem pro turisty. Podobně je na tom v Hollywoodu rodinný domek proslavený hororem Noční můra v Elm Street. Jindy se třeba u filmu Počátek s Leo DiCapriem v hlavní roli používaly i interiéry.
Web Oldhouse online v roce 2010 uveřejnil článek o budově ve stylu California Craftsman z roku 1906, kterou majitelé dokázali zrestaurovat z velké části z finančních prostředků od filmařů. Není to špatný způsob, jak se postarat o historickou usedlost.
Kariéru mu zničila vražda
Vypadá to lákavě, a tak není žádný div, že se vyplatí nabídnout vlastní nemovitost na trh. „Jde o to být ve správný čas na správném místě“, tvrdí znalci.
Vyhledávači nemovitostí milují především Beverly Hills, Malibu a Pasadenu. Šance účasti domu na filmovém projektu jsou v těchto losangeleských čtvrtích lepší než u většiny ostatních. Nejenom díky unikátní architektuře, ale i snadnému přístupu s podpůrnými službami a technologiemi.
Pracovat jako manažer/skaut lokací však není žádná legrace. Své o tom může vyprávět režisér a spisovatel Pavel Černý, narozený v Aši na západě Čech. Jeho úspěšnou hollywoodskou kariéru v oboru vyhledávání zajímavých domů ukončilo natáčení v neprůjezdné slepé uličce.
Dnes na to vzpomíná: „Měl jsem v tomhle oboru osmiletou praxi. Do vybrané budovy rekvizitáři nastěhovali potřebný nábytek a upravili scénu. Byla to nákladná investice. Druhý den, když režisér Robert Altman měl začít natáčet, byly vchody do krásné vily, stejně jako celá ulice, uzavřeny. Policejní helikoptéra, žluté pásky a davy paparazzi signalizovaly, že se něco stalo. Ve vedlejším domě byla totiž zavražděna žena. Jestli to v noci spáchal zahradník, žárlivý manžel nebo milenec, jsem se už nedozvěděl. Byl jsem propuštěn.“
Jeho profese skauta lokací skončila, přestože dokázal vyhledat spoustu ikonických míst pro natáčení snímků jako Tango a Cash, Doktor Hollywood, Lid versus Larry Flynt a další.
Řada zajímavých domů a architektonických perel v Los Angeles a okolí se dodnes využívá pro natáčení, vyjde to totiž levněji, než kdyby se musely stavět odpovídající dekorace a kulisy.