Nejlepší dětský nábytek, hračky i knížky si daly sraz v Holešovicích

Zdaleka však nejde o počet, ale o kvalitu. Na Festivalu mini se totiž pravidelně potkávají nejlepší nápady designérů a výtvarníků, kteří patří ke špičkám ve svém oboru.

Ne každý tatínek dokáže postavit potomkovi na zahradě domeček, proto jej může pořídit u profesionálů.

Není proto náhoda, že preferují přírodní materiály: dřevo, bavlnu, len či vlnu. U nábytku i hraček tak jde o výrobky, které mohou dělat radost hned několika generacím dětí, podporují jejich fantazii i motoriku a rozvíjejí představivost. Rozhodně nejsou určeny jen na pár týdnů používání jako levné výrobky z plastu, které se rychle rozpadnou, o estetické kvalitě nemluvě.

Děti si je ostatně mohou hned vyzkoušet, například v hracím koutku značky Utukutu, v zahradních domcích od Domky, na jízdní dráze Skibi nebo přímo na stáncích, třeba české značky Totemo či Postav si město. Festival mini se v pražských Holešovicích koná od 22. do 23. dubna.

Dřevo ničím nenahradíš

Z dřevěných hraček zaujmou vedle již ikonické značky Utukutu zvířátka od Aňaňu či poklady od slovinské Ooh noo z Arki. Rájem s hračkami budou pro děti stánky obchodů Kouzelné hračkářství, Mamiee, Kidtown, Mazaná Gréta s myškami Maileg nebo Kulkid se stavebnicí Connetix. Děti i jejich rodiče jistě zaujmou české značky Koda, Smyslík, Krafťáci a již dříve zmíněné Totemo a Postav si město.

Do dětského pokoje si lze vybrat nábytek od Mimimo, Wooditos, Nebesa z lesa či z obchodu Lavly a doplňky od značek Kotoloč, Lunamies, Elizame, Sis-Home či Emiimio.

Nejlepší knihy pro děti

Úroveň knih pro děti a mládež byla u nás vždy na vysoké úrovni, kterou se snaží držet dál některá vydavatelství, mezi něž určitě patří Host, Meander nebo Pop-Pap.

Poutavé knihy najdou návštěvníci také u stánku Evy Volfové, ilustrátorky, umělkyně a autorky úspěšných dětských knih, která pro své ilustrace stejně jako ve své volné tvorbě používá techniku vyšívání. Je i autorkou letošního vizuálu Festivalu mini – obrázek dvou holčiček symbolizuje dětství s jeho bezstarostnou hravostí a radostí z pohybu.

Jídlo do krabiček je dnes velkou módou..

Rodiče si mohou přijít koupit a nechat podepsat knížku od Kristýny Janáčkové nebo nakoupit diáře a doplňky od Ani a Lely Geislerových na stánku s „rodinnou“ firmou Geislerky. Další netradiční zápisníky a deníčky nabídnou Bloque a Deník malých radostí.

Poněkud jiný „písemný“ záznam vymyslela módní návrhářka Josefina Bakošová. Pro festival připravila projekt Záznam vztahu, který úspěšně realizovala na EXPO v Dubaji. Na její šaty budou moci dospělí i děti přišpendlit vzkaz své mamince, který napíšou na kousek látky. Vzniknou tak nové šaty jako výpověď vzácného vztahu.

A pozor, ke čtení nebudou jen pohádky. Třeba stánek Víc než kuchařka představí knihy plné receptů na svačiny a obědy do krabiček.

Úžasná hračka i dopravní výchova....

Zdravé dobroty nabídne Lepší složení, které si navíc pro děti připravilo malý dárek. V rámci doprovodného programu se mohou děti těšit na dílny s kreativním epicentrem Vzletná, vyšívací workshop s ilustrátorkou Evou Volfovou a květinovou dílnu s Lesem, zdobení Lelí’s cupcakes a nanuků Lunar, dílnu vázání uzlů s Evou Vychodilovou a nakladatelstvím Host, bublifukový workshop se Zabublej a cvičení jógy s Little Bubbles.

Móda pro děti i maminky

Módní kousky pro malé i velké připravily například značky Shark in the Park, Bavleg, Kidmess, Siben, Wildmoon nebo Wolfkids. Stylové kojicí oblečení představí slovenská Linen Zoya, francouzská Tajine Banane nebo čeští Big Bros., Koime a J’amys.

Boty pro malé i velké nabídne jak česká značka Sabina Rich, tak vyhlášený obchod Little Shoes. Velmi vyhledávanou kategorií bývá i kosmetika pro děti a maminky, již na festivalu zastupují české značky Anela, The Green Theory a Darinčino mýdlo, kanadská bio značka Attitude, obchody Profimed baby a Made for Moms s exkluzivním výběrem zahraničních značek.

U pěkného stolu se chutná...

Chybět nemohou ani svíčky, parfémy či vonné vosky. Ze Slovenska tentokrát přijede dlouhý zástup zajímavých vystavovatelů, šperky pro maminky i jejich děti přiveze Hany Kašičková, módu pro malé i velké nabídnou Linen Zoya, Moie, Vačice, Woollies, Greta & Gaspar a Sestrice s krásnými nosicími šátky a nosítky, originálními doplňky zaujmou Medena a Pikipaki.

Není lepší si panenku sám obléci než si pořídit „umělou“?

A protože je jaro, nemohou chybět květiny, ať už řezané či vyšívané, od Lesem nebo v podobě semínek od Vyroste. Ty najdete ve venkovní zóně stejně jako karavan s poklady od Skibi a Tokyobike s japonskými koly nebo Zabublej s českým bublifukem.

V relaxační food zóně budou na návštěvníky čekat stánky s občerstvením, kávou i nejrůznějšími laskominami. Samozřejmostí je klidová zóna k nakojení a přebalení dětí, jejíž přebalovací pulty vybavila značka Attitude eko plenami a vlhčenými ubrousky.