Nápady do dětského pokoje i inspirace na vánoční dárky. Podívejte se

Řada designérů zde totiž vystavuje věci, které si možná budete chtít zkusit vyrobit doma i vy sami, případně využijete šikovné ruce babiček či tatínků. Nebo využijete nabídky profesionálů, to záleží jen na vaší šikovnosti Mezi vystavovateli se objeví jak pravidelní účastníci, tak i řada nových značek a obchodů.

Které dítě by nechtělo mít na zahradě takový domek?

Také letos udělí festival Ceny mini třem vystavovatelům za nejpozoruhodnější počiny: nejlepší stánek, nejlepší kolekci a objev. Zatímco dospělí si budou prohlížet stánky a nakupovat, děti se zabaví v hracím koutku značky Utukutu, v hravých domcích od Domky srdcem nebo na stáncích značek Bunkr, Funky Monkey, Totemo, Pohybovka, Smyslík a další. Rodiče si tak nejlépe ověří, co jejich děti opravdu baví.

Jak se dětem bydlí

Velkým tématem je zařizování dětského pokoje. S ním návštěvníkům pomůže Atelier Girafa, který ukáže variabilní postel Beach House, a dále například Mimimo s rostoucím nábytkem, Bunkr s variabilními matracemi, Lavly s nabídkou skandinávského nábytku a doplňků, Marieli s ložním povlečením z přírodních materiálů a Lunamies s krásnými dekoracemi.

Z dřevěných hraček mohou zaujmout (vedle již uvedené značky Utukutu) třeba puzzle zvířátka od Mijadeerky, z látkových pak ty od značky Ababu. Rájem s hračkami budou stánky obchodů Kouzelné hračkářství, Kidtown nebo Kids Galaxy se stavebnicí Connetix a panenkami Minikane. Děti i jejich rodiče jistě zaujmou ikonické kovové hračky firmy Kovap (kdo by neznal její berušku nebo traktory) nebo nové české značky jako Totemo, Krafťáci či Jami.dolls.

Na stánku Víc než kuchařka objevíte knihy plné tipů na svačiny a obědy do krabiček, které si můžete vybrat na vedlejším stánku ekoobchodu Folly od značky Mepal.

Móda i pro rodiče

Módní kousky pro malé i velké chystá řada značek. Krásné „nosící“ kabáty pro maminky i tatínky připravila značka Soolista, která zároveň předvede kolekci Spektrum, již vytvořila s ilustrátorkou Marií Makeevou na podporu NAUTISu (Národního ústavu pro autismus). Ústředním modelem kolekce je takzvané komunikační tričko, výtěžek z prodeje poputuje na navýšení kapacity rané péče NAUTIS.

Zakladatelka a ředitelka Festivalu mini Tereza Bruthansová má na sobě takzvané komunikační tričko, výtěžek z prodeje poputuje na navýšení kapacity rané péče NAUTISu (Národního ústavu pro autismus).

Jedním z patronů projektu je zakladatelka a ředitelka Festivalu mini Tereza Bruthansová: „Festival není určený jen pro děti, hlavně maminky tu najdou spoustu věcí, které jim mohou pomoci i zpříjemnit život, musí přece myslet také na sebe, aby se mohly o své děti starat co nejlépe, aby byly odpočinuté a zdravé.“

Hlavní partner festivalu, známá nizozemská značka Bugaboo, na festivalu předvede praktický kočárek Fox 3 a současně odhalí jedno velké překvapení v podobě nového produktu.

Design na papíře i porcelánu

Krásné knihy najdou návštěvníci na stáncích nakladatelství Meander, Pop-Pap a knihkupectví 2veverky. Rodiče si mohou přijít koupit a nechat podepsat deník S láskou, máma od herečky Kristýny Janáčkové. Další krásné deníky pro záznam prvních let vašich nejmenších nabídnou V plenkách a Z lásky ke vzpomínkám.

Krásné ilustrace si můžete dopřát i na porcelánovém nádobí a dětském oblečení od značky Ellastration. Velmi vyhledávanou kategorií na festivalu mini bývá také kosmetika pro děti a maminky. Chybět nebude ani přírodní lékárna Blossom s výběrem unikátních rybích olejů, probiotik, vitaminů a biopotravin.

Koutek české značky Utukutu si děti na festivalu doslova užívají.

Bavte se a čistěte si zuby

V rámci doprovodného programu se mohou děti těšit na dílny s kreativním epicentrem Vzletná, zdobení dortíků se zakladatelkou Lelí’s cupcakes, výtvarné dílny se Stínosvětem, značkou Mimimo a nakladatelstvím Meander, tvůrčí workshop se stavebnicí Totemo nebo cvičení jógy s Little Bubbles. Rodiče s dětmi ocení workshop Profimedu na téma, jak správně čistit zoubky.

Návštěvníci jistě uvítají stánky s občerstvením a samozřejmě i velký hrací koutek pro děti. Samozřejmostí je klidová zóna k nakojení a přebalení dětí, jejíž přebalovací pulty vybavila značka Kit & Kin svými eko plínkami a vlhčenými ubrousky.

Festival mini lze navštívit od 13. do 14. října v hale 13 pražské holešovické tržnice, a to od 10 do 18 hodin.