Z Česka až na vrchol. Brečela jsem vyčerpáním, vzpomíná architektka

Uspěla jste v profesi, která je stále vnímána jako uzavřený pánský klub, navíc v Asii, kde je to předpokládám ještě patrnější. Jak se vám to podařilo?

Ano, máte pravdu, architektura je opravdu stále ještě velmi „macho“ profese. Vždyť ve vedení firem sedí až pětadevadesát procent mužů! Pokud se v ní jako žena chcete prosadit, máte to opravdu těžké. Navíc mladá žena. A ještě k tomu z malé, pro mnohé celkem neznámé země. O to víc na asijských trzích, kde je ve srovnání s Evropou ohromná konkurence. Na váš post si brousí zuby stovky lidí. Připomíná to trochu profesi baletky. V každém souboru může být jen jedna primabalerína, a ostatní ve skrytu duše doufají, že si zlomí nohu. A u architektů to je hodně podobné.