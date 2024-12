Jan měl každý neúspěch za katastrofu. Svět viděl černě, říká Jiřičná o Kaplickém

Často vás maminka chválila, když jste byla malá?

Kdepak, vůbec, ale myslím, že mi to v životě spíš prospělo. Maminka vždycky říkala, že nic není naše zásluha, a pokud někdo dostane do vínku víc, musí taky víc dát. Ano, možná je za mnou kus dobré práce, ale za to patří spíš obrovský dík všem, kdo k tomu přispěli. Cením si toho, že jsem se dostala mezi lidi, kteří něco uměli a kteří se té mé cesty nějak zúčastnili. Ať už to jsou rodiče, škola, či spolupracovníci.

Blob, kde měla být národní knihovna, byl navržen pro určitou parcelu na Letné, aby udělal nad Prahou oko, které by hledělo na Václava Havla na Pražském hradě. To už je dávno, ale myslím, že celá tahle anabáze byla přiměla lidi o moderní architektuře přemýšlet.