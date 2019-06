Neměli peníze, jen pás půdy. Levný rodinný dům postavili za dva měsíce

Quito leží v nadmořské výšce 2 850 metrů a pyšní se nejstálejším počasím v Ekvádoru: vyrovnanou teplotu doprovází slunečné nebe. Přezdívá se mu město věčného jara.

To všechno hrálo do karet mladé rodině, která se rozhodla přestěhovat z centra města do svépomocí postaveného levného domku vhodného pro celoroční bydlení.

Nejprve mladá rodina uvažovala o populárním bydlení v přestavěných dopravních kontejnerech. Když však začali manželé shánět podrobnosti, zjistili, že bydlení podle jejich představ kontejnery nemohou jednoduše poskytnout.

Museli by provést větší úpravy, které samozřejmě zvýší celkové náklady, navíc nebyly aktuálně žádné kvalitní a vyhovující kontejnery dostupné.

Vysněných šedesát pět metrů čtverečních pro ně nakonec vykouzlil mladý ekvádorský architekt Daniel Moreno. Levnou kombinací pilotové kovové konstrukce z betonářských výztuží, dřevěných ploch a skleněných výplní vznikl až nebývale elegantní domek.

Tvůrce měl na návrh a přípravu projektu pouhý měsíc, další dva se intenzivně budovalo. Rodina totiž musela opustit nájemní bydlení v tříměsíční výpovědní lhůtě.

Na dostatečně členitý prostor třech oddělených zón: společného obytného prostoru s kuchyní a jídelnou, ložnice rodičů, dětského pokojíků a sociálního zázemí, navíc navazují opečovávané záhonky a zelené plochy, doplněné dalšími kovovými konstrukcemi.

Instalace prkenných stěn

Stavbu provedla rodina svépomocí – podíleli se na ní přátelé i široké příbuzenstvo – a nový dům tak mladé majitele stál jen pořizovací náklady na materiál a architekta.

Ten myslel o krok napřed. Pokud se rodina rozroste, nebo si bude jejich společné bydlení žádat větší prostor, není problém moduly domu kdykoliv napojit na další a stavbu tak zvětšit o další pokoje.

Exteriéru i interiéru domku dominuje útulné dřevo se znatelnou kresbou. Veškeré vybavení a zařízení putovalo s rodinou ze starého bytu.