V Texasu roste první hotel na světě vytištěný obří průmyslovou 3D tiskárnou

Technologie 3D tisku vstupuje do nové oblasti podnikání – do hotelnictví. První takový hotel „staví“ hoteliérka Liz Lambertová. „Určitě se dá říct, že otevřeme první hotel vytištěný 3D tiskárnou,“ potvrzuje a dodává, že ještě nikdy nemohla stavět s tak malými omezeními, a tak plynule. „Křivky, kopule a paraboly by byly jinak naprosto nemyslitelné. Je šílené to navrhnout,“ přiznává.

Všechny plánované stavby v areálu vytiskne společnost Icon z Austinu v Texasu. Společnost se zabývá 3D tiskem a má v současnosti smlouvu s NASA na stavbu domů na Měsíci a Marsu.

Na celý proces tištění hotelu dohlíží ředitel a zakladatel firmy Jason Ballard.

„3D tisk umožňuje mnohem větší míru experimentování. A když si věříte, umožňuje i organické formy a tvary,“ říká. Součástí staveb budou kopule, oblouky nebo oblé stěny. To jsou přitom architektonické prvky, které by v tradičním stavebnictví byly příliš drahé.

Jason Ballard složení betonové směsi neprozradí. Je to výrobní tajemství. „Jsou v ní celosvětově běžně dostupné složky. Díky tomu je možné stavět po celém světě. Na stavbě je obvykle pouze tříčlenný tým. To je ohromný rozdíl oproti běžným týmům dělníků,“ upozorňuje na výhody průmyslových 3D tiskáren.

Výhoda se ale jinde může změnit v nevýhodu. A právě na tento fakt upozorňuje vysokoškolský pedagog Milad Bazli z univerzity v australském Darwinu. „Rozšíření těchto metod bude mít dopad na zaměstnanost, a to zvlášť v odlehlých oblastech. To je nutné brát v úvahu, až se takto začne víc stavět,“ říká s obavami.

Hotel, který vyrostl z pouště

Hoteliérka Liz Lambertová se už nemůže dočkat dokončení projektu. Futuristický hotel bude mít „nekonečný“ bazén, lázně i umělecký ateliér. Hotel vyrůstá v kempu El Cosmico. V současnosti zde funguje hotel pro nomády, kde hosté pobývají v přívěsech, týpí a safari stanech.

Za návrhem hotelu z 3D tiskárny stojí světově uznávaná architektonická kancelář BIG (Bjarke Ingels Group) z Dánska. Hotel bude mít organické křivky, kupole, oblouky a klenby vytvořené pomocí 3D tiskové robotiky a speciálního softwaru s barevnou paletou inspirovanou pouští. Architekti říkají, že hotel bude vypadat, jako by ho stvořilo místo, na kterém stojí.

Domy vytištěné 3D tiskem budou mít dvě, tři nebo čtyři ložnice. Užitná plocha bude velká 111 metrů čtverečních. Ty největší domy nabídnou 204 metrů čtverečních.