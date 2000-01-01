House Moro nevstoupil do krajiny proto, aby jí měnil, ale aby se jí podřídil a povznesl se nad ní. Luxusní vila, nacházející se nedaleko argentinského Mar del Plata, využívá nerovnost terénu a sklon pozemku jako ústřední prvek návrhu. Architekti ze studia TAM – Guillermo Elgart se jimi nechali vést.
Práce architektů, zvlášť když svůj projekt zahajují na zelené louce, začíná zpravidla obhlídkou terénu. A právě na ní už zaznívají první postřehy o tom, jak bude třeba terén upravit, aby byla stavba proveditelná. U House Moro to ale bylo jiné.
I když je krajina západně od argentinského Mar del Plata zvlněná a posetá drobnými kopečky – architekti ze studia TAM žádné terénní úpravy nenavrhovali. Nechtěli. Ten houpavý horizont jim absolutně vyhovoval.
Členitý terén, s nímž se bude beze změn a zarovnávacích výkopů dál pracovat, je totiž jako „podklad pro stavební projekt“ nesmírně lákal. Nechtěli stavět dům, který si musí v krajině místo vydobýt násilím. Chtěli navrhnout dům, který by sem patřil.
Šéfarchitekt studia TAM Guillermo Elgart měl něco takového v plánu už hodně dlouho. Jeho cílem bylo navrhnout stavbu, která bezezbytku kopíruje přírodní sklon pozemku. Včetně všech těch nerovností a terénních vln.
Zkrátka, House Moro tu byl od toho, aby ukázal, zda je možné využít krajinu ne jako doprovod, kulisu architektonického návrhu, ale jako ústřední prvek, který projekt od začátku do konce vede a směřuje k nevšednímu výsledku.
Je to vlastně takový experiment. Vystihuje jej otázka: „Co kdybychom nechali krajinu okolo nás, aby navrhovala naše domy?“ A odpověď, vyjádřená konstrukčním řešením House Moro, je skutečně nezvyklá.
Dům stojí v členitém terénu, částečně zalesněném. Přičemž jeho hmoty, v různých výškových úrovních, kopírují přírodní sklon pozemku. Kopírují tak, že se po něm někdy doslova plazí, a jindy se spíš vznáší nad ním.
Může se to líbit zrovna tak jako nelíbit. To netradiční pojetí, které v sobě nese „usazenost při zemi“ i „vznášení se ve výškách“ ale rozhodně minimalizuje potřebu zásahů do krajiny. Architekti k domu přistupují tak, že část ho už byla „postavená“ okolním terénem.
Nezvykle řešený dům tak vlastně zachovává existující prostorovou prázdnotu malého údolí pod kopcem tím, že většinu hmoty stavby umisťuje pod betonový plášť, a nad něj zavěšuje „vylehčený“ zrcadlový objem.
Vzniká tak docela zajímavý kontrast. Člověk neví, zda ho má zaujmout objem při zemi, nebo ten ve výškách. Anebo nakonec to, co leží kdesi uprostřed. Zkrátka, prostřednictvím subtrakce a formálního omezení dům aktivně organizuje své okolí, aniž by mu dominoval.
Betonový plášť chrání hlavní obytný prostor a zároveň integruje stavbu do okolního prostředí. Zatímco subtilně působící zrcadlová horní část domu odráží okolní vegetaci – přejímá svou fasádou její obraz - a vizuálně snižuje dopad stavby.
Vyzvednutí části stavby nad terén zajímavým způsobem řeší to, že v přízemí je dostatek světla. Nestojí nad ním nic, co by mohlo stínit. O přístup přirozeného světla se stará otevřené centrální nádvoří.
Nádvoří domu má ještě jednu funkci, slouží jako „klimatizace“ celé domácnosti. Nízko položené nádvoří má i jezírko. A jeho odpar pak za horkých dní ochlazuje okolní vzduch, který proudí do domu.
Raději už hurá do interiéru. Dřevěné prvky interiéru rozdělují prostor na veřejnou a soukromou zónu. Ale nejsou samoúčelné, zároveň totiž obsahují úložné prostory. Estetické hledisko tu bylo silným motivem.
Místem se šetřit nemuselo. Kontakt se zemí, terénní vlnou, propůjčuje obývacímu pokoji zajímavě klenutý strop. Celá místnost vypadá i zvenčí jako přirozené rozšíření krajiny.
Konstrukce domu kombinuje masivní beton s lehkými dřevěnými prvky, čímž vzniká stabilní a flexibilní struktura. Do interiéru se opakovaně přenáší. Některé doplňky se zdají být až příliš masivní, ale je to často proto, že mají strukturní roli.
Příkladem může být neobyčejná kovová knihovna. Jistě, nese knihy a dekorace. Současně je ale součástí struktury schodiště. A nosným prvkem, který nadnáší prosklenou horní část celé domácnosti.
Že jsou tu některé prvky interiéru něčím víc, než se na první pohled zdají být, je pro celý House Moro vlastně docela charakteristické.
Některé stěny jsou pevné, jak se sluší a patří. Jiné jsou ale ve skutečnosti otočnými panely, dveřmi, které se otáčí kolem vlastní osy. Jemným tlakem ruky je můžete odkrýt a prostoupit dál do domu.
S jistotou můžete ale počítat, že se v každé místnosti setkáte s otevřenými výhledy do okolí. Zahrada, udržovaná parková zeleň i kmeny mohutných stromů jsou nedílnou součástí celého návrhu.
Betonový plášť byl tvarován podle místní topografie, zelená střecha zlepšuje tepelnou izolaci jinak docela výrazné stavby a pomáhá jí esteticky splynout s okolní přírodou.
Vyvýšení horního patra pochopitelně přináší obyvatelům domu výhledy do okolní krajiny. Do dálek, k Mar del Plata, až k horizontu.
Obydlí to není skromné. Uvnitř obytného prostoru v sobě dohromady nese 274 metrů čtverečních užitné plochy. Vzhledem k té otevřenosti ale dům vypadá ještě mnohem větší. Jako by nikde nekončil.
Argentinské vilky jsou proslulé tím, že dávají vyniknout své prostornosti. A tady ji ještě umocňuje to, že dům využívá přírodní proudění vzduchu a orientaci vůči slunci pro pasivní větrání a osvětlení. Uvnitř máte pocit, že jste venku.
Je to okázalé, ale nelze tomu upřít nápad. House Moro v sobě kombinuje to, co příroda vytvořila a to, co už vytvořit nestihla. Prázdný objem mezi přízemím a horním podlažím je nápaditou součástí té kompozice.
Zrcadlová fasáda využívá bezpečnostní sklo s reflexní vrstvou pro minimalizaci vizuálního dopadu. Odráží v sobě okolní zeleň, a tím se v ní maskuje. Současně také odraz snižuje příjem tepla do interiéru.
V takové čítárně nebudete mít o přirozené denní světlo nouzi. Prostě se podle potřeby poposunete tak, aby vám vždy slunce svítilo do zad, na stránky čtené knihy.
Dům ještě není hotový ve smyslu prorůstání vegetace. Záměrem tvůrců projektu je, aby se na odhalených betonových plochách zeleň rozrostla co nejvíc, a celé obydlí tím získalo ještě diskrétnější vyznění.
Zelené kopečky tvarují exteriér a travnaté střechy vylepšují tepelnou setrvačnost celého domu. Krajina sama napomáhá tomu, že dům, který respektuje její přírodní křivky, se nijak nepřehřívá.
Všechny konstrukční materiály byly vybrány s ohledem na dlouhou životnost a minimální údržbu. Beton se nemusí jevit jako kdovíjak ekologický materiál, ale jeho předností je, že už něco vydrží.
Povrch betonu byl kolem centrálního nádvoří ponechán přirozený, bez nějakých výrazných barevných úprav. Podtrhuje to robustnost konstrukce a dodává zajímavý rozměr těm pozvolným křivkám.
Ponechat kolem domu původní stromy, omezit výkopy na minimum. Zdá se to zvláštní, ale ta investice do opatrnosti se vyplatila. Pro stavbu z toho plyne výrazně snížené riziko eroze a to podporuje zachování přirozené vegetace.
Reflexní box horního patra je formou, která interaguje s přírodou a znásobuje ji. Zelený plášť, beton a štíhlé formy podpůrných součástí tu rámují prázdnotu, vytvořenou krajinou. House Moro je tím skutečně nevšední.
Architekti ze studia TAM – Guillermo Elgart při své práci ustoupili stranou a přenechali část práce z návrhu na krajině samotné. A nedá se říct, že by výsledkem nebylo exkluzivní obydlí.
