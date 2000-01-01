Zvlněnou krajinu s remízky, malebnou vesnici a domky rybářů na nedalekém pobřeží. To všechno budete mít z výšky jednadvaceti metrů jako na dlani. Tu krásu okolo přitom nebudete sledovat z rozhledny ani věžáku, ale z pokoje Domu v oblacích. Starého vodojemu v anglické obci Thorpeness, přestavěného na rekreační bydlení.
Kde přesně obec Thorpeness a bájný Dům v oblacích leží? Na východě anglického hrabství Suffolk, při pobřeží. Takovou přímou odpověď ale zpravidla od Angličanů, pokud se jich zeptáte na cestu, neuslyšíte. Většinou se totiž zasní a ponoří do vlastních libých vzpomínek.
Thorpeness má v myšlenkové mapě obyvatel Spojeného království vyhrazené speciální místo. Víska má blízko k tomu, co bychom nazvali skanzenem nebo zábavním parkem s ubytováním. Angličané sem rádi míří na výlety i rodinné dovolené. Na venkov. Aby si připomněli, jak se dřív žilo krásně a klidně.
Až do počátku 20. století přitom nebylo Thorpeness „nic extra“. Docela malá rybářská vesnice na pobřeží, která se pomalu vylidňovala. Jenže pak ji celou, s domy i přilehlými pozemky, zakoupil jistý Glencairn Stuart Ogilvie. Skotský právník, jehož otec zbohatl na spekulacích při stavbě železnic.
Ogilvie zjevně už nevěděl, kam s penězi. A tak, s pomocí několika významných architektů, nechal přestavět a přemodelovat celé Thorpeness na historickou tudorovskou vesnici. Skanzen. Starousedlíci zprvu moc nadšení nebyli, ale nakonec se se svou novou úlohou docela sžili.
Přispělo k tomu i to, že zbohatlík nešetřil na výdajích a celé Thorpeness stavebně i občanskou vybaveností pozvedl. Místní byli záhy konfrontováni s něčím, co dosud neznali. S cestovním ruchem.
Ovšem pozor. Pan Ogilvie nechtěl světu prezentovat syrový středověk. Ta historičnost celého přestavěného místa je jen kašírovaná. V podstatě tu vybudoval soukromé rekreační středisko, kam v letních měsících zval rodiny svých přátel a kolegů.
Vybraní hosté tu sice mohli bydlet ve staré dřevěnici, ale s veškerým komfortem. V mosazných svícnech byly žárovky. Volný čas mohli trávit na terase bazénu, mezi tenisovými kurty anebo si užít návštěvu zdejšího golfového klubu.
Ogilvieho myšlenkou bylo vytvořit ideální rekreační vesnici „pro lidi, kteří chtějí zažít život takový, jaký byl, když ještě Anglie byla veselou Anglií“. Tedy naprosto anglická, anglická ve své kráse, anglická ve své oddanosti tradičním radovánkám pod širým nebem. Alespoň tak to tvrdil.
O rozmařilosti bohatého majitele vypovídá i to, že nechal upravit koryto řeky Meare tak, aby za vesnicí vzniklo umělé jezero. Na kterém pak pořádal regaty plachetnic. K jeho dalším plánům patřila výstavba pašerácké jeskyně – protože o ní slyšel z místních pověstí. A taky tu chtěl postavit zříceninu hradu.
Plán se stavbou hradu už ale nenaplnil. Vystačil si s tím, že z krajiny vyčnívající těleso starého vodojemu, vodárenské věže, nechal obložit dřevem. Aby trochu jako hradní věž vypadala. Však se k ní ještě dostaneme.
V roce 1972 tato pohádka končí. Rod zbohatlíků Ogilviů vymírá, a aby pozůstalí měli na zaplacení dědické daně, odprodávají celé Thorpeness zpět státu. Po třech generacích budování soukromého rekreačního skanzenu se tak život místních vrací zpět do normálu.
Atmosféra „skoro-historické“ vesnice však z Thorpeness nevymizela. A neztenčil se ani příliv turistů. Návštěvníci z celé Anglie velkoryse přehlédli fakt, že z opravdové minulosti tu není k vidění dohromady nic. Dal se tu strávit poklidný čas s rodinou, a předstírat u toho, že takhle se kdysi žilo.
Poptávka po ubytovacích kapacitách pak místním znovu připomněla „hradní věž“, tedy ona věž vodojemu na kopci. A v záměru ne nepodobném počinům pana Ogilvie se jej rozhodli přebudovat na rekreační bydlení pro turisty. Dům v oblacích.
Vodojem v sobě kdysi nesl až 230 tisíc litrů vody, ale po zavedení vodovodu do Thorpeness se stal prakticky nadbytečným. Objekt byl zařazen – jako technická památka – na seznam chráněných budov. Jen tedy v II. kategorii, nic až tak mimořádného.
V roce 1979 byla ze stavby vyjmuta hlavní nádrž na vodu a celý objekt byl uzpůsoben netradičnímu formátu sezonního bydlení. Z přízemí Domu v oblacích vede až do nejvyššího patra celkem pětaosmdesát schodů.
Nabídka ubytování je tu rozdělena do pěti ložnic, hygienické zázemí poskytují tři koupelny. A samozřejmě, při jednadvaceti metrech výšky je tou největší předností Domu v oblacích fantastický výhled. Jeho nejvyšší podlaží se vznáší nad korunami stromů.
Jednou z prvních obyvatelek tu byla paní Malcolm Masonová, britská spisovatelka knih pro děti. Její požadavky na zařízení se promítly do pohádkové atmosféry. A je vlastně odpovědná i za to, že se obydlí říká Dům v oblacích.
V přízemí se nachází veranda a vstupní hala, první šatna a toaleta. Pod schody je dobře skrytá technická místnost.
Tyto prostory ale stojí spíše stranou, největší pozornosti se těší dobře vybavená kuchyň a jídelna.
V prvním patře se nachází obývací pokoj, který může v případě potřeby posloužit jako rozšířená ložnice. Tedy pokud vám nevadí spaní na rozkládací pohovce. V druhém patře jsou dvě dvoulůžkové ložnice, koupelna s vanou a další WC.
Na třetím patře se nachází ta nejluxusnější ložnice s rozměrným lůžkem. Nechybí tu ani vlastní koupelna a malý obývací pokoj, spíše tedy salonek.
Ve čtvrtém patře najdete dva dvoulůžkové pokoje a další koupelnu.
Páté patro, kde se profil bývalé vodárenské věže rozšiřuje, je uchopeno jako společenský prostor, herna. Pokud potřebujete na čerstvý vzduch, točité železné schodiště vás zavede až k podstřešní galerii.
Dům v oblacích je díky svému původnímu účelu velmi robustně postaven a svým interiérem evokuje stará anglická šlechtická sídla. Zima uvnitř není. I když se může zdát opak, obložení jej chrání před živly a udržuje uvnitř teplo.
Barevné provedení je dekorativní i praktické. Mnoho malých oken poskytuje dobré světlo, větrání a krásný výhled.
Strávit tu dovolenou, dopřát si pobyt v oblacích a výhledy – prý ty nejkrásnější v celém hrabství Suffolk – chce pochopitelně každý. Takže ubytování zde je takřka nepřetržitě zarezervované. A nejspíš proto se Angličané tváří tak zasněně, když se je zeptáte na cestu do Thorpeness.
Ze soukromého rekreačního projektu pro vyšší vrstvy se stal vyhledávaný turistický cíl. Všichni si Thorpeness i Dům v oblacích pochvalují. Ogilviemu se podařilo ze zapadlé rybářské vesničky na pobřeží vytvořit dokonalou „malou Velkou Británii“. Příjemné letovisko s esencí britské pohody.
