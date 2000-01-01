náhledy
Dům Hand in Hand od designového studia Nendo najdete v kopcích Karuizawy ve středním Japonsku. Tvoří jej šest propojených chat s jedinečným výhledem na horu Asama. Každá chata má plochu 20 m². Architekti zvolili do interiéru převážně elegantní nábytek Minotti na míru, díky kterému se jim podařilo vytvořit výjimečně harmonické útočiště.
Chaty propojuje klikatá, sochařsky tvarovaná černá střecha a dřevěná terasa, která plynule splývá s bujnou zelení.
Sedací systém Connery, navržený Rodolfem Dordonim, zaujímá v obývacím pokoji ústřední místo s rohovým uspořádáním, které nabízí výjimečné pohodlí.
Celý projekt je rafinovaným příkladem současné budovy, která vyjadřuje smysl pro rovnováhu mezi člověkem a přírodou, individualitou a komunitou, přičemž každá jednotka je navržena pro specifickou funkci.
Světlé dřevo použité na podlahách, povrchových úpravách a nábytku odráží minimalistickou čistotu.
Jídelní kout se vyznačuje nábytkem s měkkými liniemi: malá křesla Torii se zdánlivou formální jednoduchostí jsou klíčovými prvky tohoto prostoru věnovaného společenské zábavě.
Velká okna usnadňují plynulý přechod mezi vnitřním a vnějším prostorem a umožňují přirozenému světlu pronikat do interiéru.
Dřevěná terasa plynule splývá s bujnou zelení. Je strategicky umístěna tak, aby zajistila soukromí i propojení, a odráží tak tradiční japonskou architekturu.
Jak říkají architekti ze studia Nendo: „Dům si zachovává uctivý odstup, který ctí čas a individualitu každého člena rodiny a zároveň podporuje spojení mezi nimi.“
