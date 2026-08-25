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Nafoukli polovinu dvojdomku ve Šternberku. Sousedy neprovokuje, ale inspiruje
Dvojdomky jsou tak trochu jako siamská dvojčata: co se stane, když se jedna polovina výrazně rozroste? Přístavba bývá u tohoto typu staveb oříšek. Architekt Pavel Martinka se však s těžkým úkolem ve...
Jídlo za 36 korun a dům beze stěn. Rodina utekla na Bali, do Evropy už nechce
Britští manželé se třemi dětmi se rozhodli, že už nechtějí dál jen přežívat v pošmourné Anglii. Svůj dům v hrabství Cambridgeshire pronajali přes Airbnb a přestěhovali se na Bali, kde bydlí v...
Zázračný dům jde s úsporností do extrémů. Architekt splnil majiteli nemožné
Vznikl z radikálního zadání: vytvořit pohodlné bydlení, které se obejde bez klimatizace a mechanického větrání. Majitel chtěl rovněž dům uprostřed přírody, s co nejmenší uhlíkovou stopou a téměř...
Dům zbourali, nový dodnes nestojí. Rodinu z Brna zachránilo netradiční řešení
Po dvaceti letech v Brně zatoužili Pavel a Veronika po větší zahradě a klidu. Dlouho hledali místo, které by je oslovilo. Když ho našli, čekalo je překvapení – starý dům musel k zemi. Nový dodnes...
Dům velký jako palác schovali do lesa. Je obří, ale v přírodě ho přehlédnete
Rodinná rezidence Casa Xingu stojí v Nova Lima, v brazilském státě Minas Gerais, na zalesněných svazích u Belo Horizonte. A byť je svými rozměry královská, dojmem monumentu nikterak nepůsobí. Luxus...
Majka našla lásku přes TikTok. Do Austrálie se přestěhovala i s dětmi
Jedno video na TikToku změnilo celý její život. Slovenka Majka se přes sociální síť seznámila s Australanem, členem známé taneční skupiny. Za láskou se nakonec i s dětmi přestěhovala na druhý konec...
Zázračný dům jde s úsporností do extrémů. Architekt splnil majiteli nemožné
Vznikl z radikálního zadání: vytvořit pohodlné bydlení, které se obejde bez klimatizace a mechanického větrání. Majitel chtěl rovněž dům uprostřed přírody, s co nejmenší uhlíkovou stopou a téměř...
Z chátrající ruiny vytvořil spisovatel oázu. Dnes na zahradě sklízí melouny
Spisovatel Jaroslav Benda patří k lidem, kteří si na velká gesta příliš nepotrpí. O své chalupě vypráví stejně jako o životě. S nadhledem, suchým humorem a občas i s poznámkou, u které si člověk není...
Dům velký jako palác schovali do lesa. Je obří, ale v přírodě ho přehlédnete
Rodinná rezidence Casa Xingu stojí v Nova Lima, v brazilském státě Minas Gerais, na zalesněných svazích u Belo Horizonte. A byť je svými rozměry královská, dojmem monumentu nikterak nepůsobí. Luxus...
Děti v klecích desítky metrů nad zemí. Bizarní vychytávky městských bytů
Na první pohled vypadají jako rekvizity z morbidního sci-fi filmu nebo rafinované mučicí nástroje. Ve skutečnosti jsou to vynálezy, které měly chránit a pomáhat těm nejmenším. Kovové schránky, okenní...
Bydlení v drsné divočině má přísná pravidla. Tento srub ukazuje, jak na to
Vypadá jako balvan, který se kutálel po svahu a zastavil se na stráni. Ve skutečnosti je Black Bear House velmi promyšleným domem, adaptovaným pro drsný život v horách Colorada. To, že je kompaktní,...
Velká stavba v malém městě: nová knihovna v Turnově připomíná skalní soutěsky
Architekti ze studia A69 mají k Turnovu a jeho okolí osobní vztah. Novou městskou knihovnu tak pro město navrhli jako hold Českému ráji. Evokuje skalní soutěsku i Klokočské průchody.
Měli velký sen, pak zasáhl osud. Chatu v severské divočině si vzít nenechali
Kdo nikdy neměl sen, tomu se žádný nevyplnil. Mladý pár z kanadského Ontaria se jednoho takového společného plánu držel celý život. Ale když se přiblížili jeho naplnění, zasáhla tragédie. Sen o...
Pivo, řev a beznaděj. Večírky ve vnitrobloku nás mučí, co máme dělat?
Bydlíme v činžovním domě. Sousedé se naučili každý večer trávit čas na společné předzahrádce ve vnitrobloku. Když je pěkně, sednou si tam s cigaretou a jídlem a alkoholem a hodiny si povídají, smějí...
Dům zbourali, nový dodnes nestojí. Rodinu z Brna zachránilo netradiční řešení
Po dvaceti letech v Brně zatoužili Pavel a Veronika po větší zahradě a klidu. Dlouho hledali místo, které by je oslovilo. Když ho našli, čekalo je překvapení – starý dům musel k zemi. Nový dodnes...
Pronájem, Obchod, 44 m2 - pěší zóna
Josefská, Brno - Brno-město
15 000 Kč/měsíc
Zapomeňte na nudné chodby. Do pokoje v tomto hotelu musíte po lanovém mostě
Jasně, mohl tu vzniknout klasický hotel nebo pár nudných chatek s chodníkem. O nic takového však v mexickém údolí Valle de Guadalupe nestáli. Ubytování zasadili přímo do vinice a jednotlivé „pokoje“...
Dům za Prahou, nebo byt ve městě? Kde se ještě vyplatí bydlet v roce 2026
Ceny pražských nemovitostí neklesají a pořízení vlastního domova v metropoli se pro běžnou rodinu stává čím dál obtížnějším úkolem. Není divu, že se zraky tisíců lidí upínají k mapě Středočeského...