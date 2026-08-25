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Zázračný dům jde s úsporností do extrémů. Architekt splnil majiteli nemožné

Radomír Dohnal
Vznikl z radikálního zadání: vytvořit pohodlné bydlení, které se obejde bez... Novostavba bioklimatického domu stojí v Paradě, tedy ve venkovské části obce... Architekti zdůrazňují, že pozemek nebyl prázdnou stavební parcelou, kterou by... Bioklimatický dům se tedy nepouští do souboje s vegetací, a rozmístění stromů... Vedlejším výstupem té snahy neničit zbytečně stromy je pak i onen nezvyklý... Nezvyklý tvar předznamenal podobně nezvyklá řešení. Minimalistické napojení... Parada, coby součást dnešního Carregal do Sal, platila po dlouhá desetiletí za... I proto architekti mluví o návratu k něčemu, co není vůbec nové: historická... Moderní stavitelství podle jejich názoru tuto logiku na čas opustilo ve chvíli,... Úvaha je prostá: když využijete stín a vhodnou orientaci oken, stane se pro vás... Utopia – Arquitectura e Engenharia vychází z toho, že dům má připomínat tělo,... Stavba má rozlohu přibližně 250 metrů čtverečních a je navržena jako jediná...
Vznikl z radikálního zadání: vytvořit pohodlné bydlení, které se obejde bez klimatizace a mechanického větrání. Majitel chtěl rovněž dům uprostřed přírody, s co nejmenší uhlíkovou stopou a téměř nulovou spotřebou energie. Portugalská novostavba v obci Parada všechny tyhle utopie proměnila ve skutečnost.

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Témata: architekt

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