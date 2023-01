Dům na kopci vypadá, jako kdyby na Zemi přiletěl odněkud z vesmíru

Arshia Mahmoodi založil své designérské studio Arshia Architects v Los Angeles v roce 2006. Věnuje se průzkumu vesmíru a budování neobvyklých prostředí k bydlení. To platí i o jeho poslední stavbě se čtyřmi ložnicemi a pěti koupelnami. Byla realizovaná pomocí digitálního designu.

Majitel má k dispozici garáž pro tři auta.

„Stavba vychází z tektonického porušení estetického zážitku a procesu výstavby. Zavázali jsme se k novým způsobům myšlení, naším cílem je spolupracovat s různorodými obory, vstupovat do dialogu s prostředím a věřit, že taková partnerství vytvářejí prvotřídní kvality,“ popisuje Mahmoodi svůj přístup ke „kosmické architektuře“.

Spousta světla i vzduchu

Dvoupodlažní architektura s centrálním schodištěm vedle bezrámové prosklené kabiny výtahu umožňuje přijímat množství jasného přirozeného světla i vzduchu. Okna od podlahy až ke stropu a mechanizovaný dveřní systém umožňují jeho bezproblémové vnitřní/venkovní proudění mezi podlažími.

Hned za vchodem (bez předsíně) se vstupuje do rozsáhlého obývacího pokoje s vysokými stropy a krbem. Po širokých schodech se odtud vyjde do jídelního prostoru a kuchyně, která je vybavena luxusními skříňkami, pracovními deskami s detaily z ořechového dřeva, to vše při možnosti otevření prosklené stěny přímo na terasu s bujnou terénní úpravou a velkým vyhřívaným bazénem s vířivkou.

Po schodech nebo výtahem odtud vede vstup do prostorného hlavního apartmá obsahujícího prosklené skříně s integrovaným osvětlením. Jantarové dveře vedou do samostatného obývacího pokoje a koupelny ve stylu lázní se stěnami a podlahou z mramorových desek. Patří k nim designová umyvadla s bateriemi Agape.

Střešní terasa slouží pro odpočinek i jako místo pro grilování.

Na této horní úrovni je střešní terasa, která umožňuje nádherný výhled až na Tichý oceán. Je postavena se systémem takzvaného zvýšeného patra, které eliminuje stojatou dešťovou vodu.

Velký pokoj v suterénu má „obnažené“ stěny ze surového černého betonu, které jdou vedle sebe s vytříbenými texturami domu a nábytkem. Je v něm umístěné domácí kino s korkovou podlahou tlumící nežádoucí zvuky.

K vybavení spodního patra patří další tři ložnice a koupelny, které jsou obklopeny prosklenými šatnami a samostatnými koupelnami s luxusním vybavením, závěsnými toaletami Catalano a španělskými obklady. Další součástí domu je garáž pro tři auta a také zapuštěný prostor pro budoucí integraci solárních panelů na střeše.

Podle makléřů je tato nemovitost o obytné ploše 691 m2 na pozemku o velikosti 958 m2 uznávaná jako umělecké a krásné dílo v hodnotě nejméně 15 milionů dolarů.

Pohled na dům přes bazén

„Museli jsme snížit objem projektu, aby se mohl stát součástí sousedství v Bel Air, barvu i velikost budov tu udávají přísné restrikce místních komunit,“ vysvětluje Arshia Mahmoodi.

A nezapomíná dodat: „Tato slavná poválečná čtvrť se od čtyřicátých let minulého století postupně proměňovala. Dnes díky vývoji se spíš spoléhá na prostorovou kvalitu než na velikost. Proto jsme se věnovali tomu, jak zvládnout a navrhnout projekt, který lze nabídnout v rámci místních přísných stavebních předpisů.“