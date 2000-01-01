náhledy
Okolí brazilského městečka Nova Lima je hornaté, s vrcholky ztrácejícími se v mlžném oparu deštných lesů. V tak členitém terénu je nesnadné se jen běžně pohybovat, natož bydlet. Ovšem ve studiu Tetro přišli na to, jak si podmanit zdejší džungli a jak architekturou oslavit krásy zdejší přírody.
Autor: Jomar Bragança
Atlantický les na jihovýchodním pobřeží Brazílie je unikátní ekosystém, ohromující rozmanitostí rostlin i živočichů. Čtrnáctina všech kdy popsaných druhů rostlin a dvacetina ze všech existujících druhů obratlovců celého světa žije právě tady.
Není tedy v takové zelené katedrále přírody svatokrádežné něco vůbec stavět? Zakázané to zjevně není. A profesionálové ze studia Tetro Arquitetura se postarali o to, aby nic z této privilegované lokality nedošlo úhony.
Navrhli vilu, kterou pojmenovali Casa Açucena (Dům Lilie) s užitnou plochou 500 metrů čtverečních.
Rezidence v pralese, která slouží k bydlení, ale i k sezonnímu ubytování hostů, se téměř nedotýká země. Vznáší se nad ní, v úrovni korun stromů. Nese se pralesem ve výškách.
Byl to skvělý nápad. V tak členitém terénu by se jinak musel terén destruktivně proměnit. Nebylo potřeba zpevňovat podloží ani stavět betonové konstrukce.
Komplikovaný terén proměnili architekti ve výhodu tím, že se nad pozemek doslova povznesli. Celý dům stojí na pilotech a nosných konstrukcí, které omezují kontakt stavby se zemí.
V náročném strmém svahu bylo efektivnější dům „zasadit“ z výšky, než navazovat na terén. To, že tahle „parcela“ byla plná rozložitých stromů, problém nepředstavovalo. Dům je navržen tak, aby se jim vyhýbal.
Že takový opatrný postup, šetrný k vegetaci, byl velmi pracný? Zajisté. Ale vila tak má přírodu na dosah. Pod domem se prochází zvířata z džungle, za okny zpívají ptáci.
Stavba se v některých místech vznáší až 15 metrů nad zemí. Jinde se ale profil hlavní pobytové paluby domu pohybuje těsně pod korunami stromů, aby mohl těžit ze stínu, který poskytují.
Odvážný záměr tak zachoval přírodní charakter místa. Nezměnil terén, nebylo nutné pokácet stromy, stavba se přizpůsobila. Tato cesta opatrnosti a tolerance oslavila zdejší přírodu.
Velmi komplikovaný tvar stavby, která se vyhýbá stromům, kličkuje a pádí ze svahu, přidává podlaží v mýtinách, to vše je důsledkem snahy vzít si z celé lokality co nejméně. A tím z ní získat co nejvíc.
Architektura se tu přizpůsobuje terénu, nikoliv naopak. Dům se zvedá nad terén a pod ním se dál rozvíjí život zvířat a rostlin. Program a rozdělení se utváří tím, co prázdný prostor mezi stromy umožňuje. Ne architekti, ale příroda vedla návrh domu Casa Açucena.
Nejspíš proto působí rezidence tak extravagantním dojmem. Protože koncept převládající přírody zcela ovládl proces návrhu stavby. Ne každý s tím asi bude souhlasit, ale tento prazvláštní dům ukazuje, že soužití mezi zástavbou a pralesem je možné.
Co je z domu vidět, když k němu přicházíte? Ne mnoho. Černé podpůrné sloupy totiž splývají s kmeny stromů. Prosklené plochy, většinou kryté v zanořených balkonech, zrcadlí džungli. A okrasná vegetace doprovází tu přírodní.
Teprve až se dostanete do výšek, překvapí vás, že fasády Casa Açucena jsou vyvedeny v bílé barvě. Ta vymezuje prostor domu a odděluje jej od okolní divočiny. Přechod ale není ostrý. Zjemňují ho plochy dřevem obložených palub i čerň ocelového zábradlí.
Bílá barva fasády připomíná rozvinutý květ. Odtud také pramení pojmenování domu po bělostné lilii. Evokuje čistotu, křehkost a krásu. Kterou umocňuje odraz siluet bílých zdí ve vodních plochách nádržek a bazénu.
Dům jako by se opravdu vznášel pod korunami stromů. Je harmonicky zasazen vedle přirozené vegetace, ale zachovává si svou přítomnost. Jeho obytné části připomínají hnízda a dutiny v okolních stromech.
Že tu lidé mají k přírodě blízko a jsou pohlceni fascinujícím světem džungle na každém kroku? To tu není prázdným prohlášením, ale poznanou skutečností.
Dům nabízí různé objemy, které se přizpůsobují přirozené cestě místnostmi. Pokoje mají velká okna, protože světlo je v podrostu poměrně řídké.
Více světla si užijete venku, kde se průběžně můžete kochat výhledem. Venkovní terasy spolu s bazénem slouží k tomu, abyste se ještě více mohli odtrhnout od reality všedního dne a navázat intenzivnější spojení s přírodou.
Dům, postavený v roce 2021, pochopitelně kromě estetiky řeší i docela praktické aspekty existence domu v pralesní divočině. Pochozí koridory jsou například kryty přesahem střech, protože v období dešťů je tu víc než mokro.
Ložnice si pouští džungli dovnitř, ale jen ve formě živých obrazů za oknem. O mlaskajícího kaloně, který se vám v noci usadí nad postelí, nebo o roj hladových moskytů, tu nikdo nestojí.
Stavba má velmi promyšlenou statiku, systémy podpůrných sloupů ji pečlivě kotví ve svažitém terénu. Propočty zatížení a nosnosti podloží tvořili sice nezajímavou, ale technicky podstatnou část přípravy celé realizace.
Posuvné skleněné dveře od podlahy ke stropu se otevírají do kuchyně, obývacího pokoje a jídelny, čímž plynule přecházejí do srdce rezidence. A prosklený strop znovu připomíná koruny stromů nad hlavou.
V objektu o rozloze 500 metrů čtverečních jsou celkem tři ložnice. Dvě se nacházejí na pobytové úrovni ve spojení s hlavní terasou. Třetí je na nejnižší úrovni, do které se vstupuje po venkovním točitém schodišti.
Architekti ze studia Tetro Arquitetura ponechali většinu konstrukčního betonu odkrytou a zvolili jednobarevnou paletu povrchových úprav, jako jsou okenní rámy, zábradlí a svítidla. Casa Açucena je díky tomu sladěná v jeden celek. A stavebním provedením je pak smířená s okolním pralesem.
