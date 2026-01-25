Bydlet i chodit je zde těžké. Netradiční dům se geniálně vznesl nad pozemek

Radomír Dohnal
Okolí brazilského městečka Nova Lima je hornaté, s vrcholky ztrácejícími se v mlžném oparu deštných lesů. V tak členitém terénu je nesnadné se jen běžně pohybovat, natož bydlet. Ovšem ve studiu Tetro přišli na to, jak si podmanit zdejší džungli a jak architekturou oslavit krásy zdejší přírody.
Atlantický les na jihovýchodním pobřeží Brazílie je unikátní ekosystém, Není tedy v takové zelené katedrále přírody svatokrádežné něco vůbec stavět? Navrhli vilu, kterou pojmenovali Casa Açucena (Dům Lilie) s užitnou plochou 500 Rezidence v pralese, která slouží k bydlení, ale i k sezonnímu ubytování hostů, Byl to skvělý nápad. V tak členitém terénu by se jinak musel terén destruktivně Komplikovaný terén proměnili architekti ve výhodu tím, že se nad pozemek V náročném strmém svahu bylo efektivnější dům „zasadit" z výšky, než navazovat Že takový opatrný postup, šetrný k vegetaci, byl velmi pracný? Zajisté. Ale Stavba se v některých místech vznáší až 15 metrů nad zemí. Jinde se ale profil Odvážný záměr tak zachoval přírodní charakter místa. Nezměnil terén, nebylo Velmi komplikovaný tvar stavby, která se vyhýbá stromům, kličkuje a pádí ze

