Dubaj má další architektonickou perlu: stavbu v podobě zlatého rámu

Stavbu za 250 milionů dirhamů (něco přes 1,5 miliardy korun) lze označovat jako rozhlednu či mrakodrap, pravda je, že budova s užitnou plochou 7 000 m2 slouží jako galerie, kavárna a restaurace a samozřejmě jako vyhlídková rozhledna, nikoli k bydlení.

Samotná instalace byla provedena pod záštitou společností Signify a trvala šest měsíců.

„Zlatou“ fasádu večer proměňuje úsporné dynamické LED osvětlení, které půl roku instalovala společnost Signify.

Mrakodrap tvoří dvě 150 m vysoké věže, které spojují na úpatí i na vrcholu 105 metrů dlouhé spojnice. Prostě rám obrazu.

Autorem návrhu je nizozemský architekt Fernando Donis, který vyhrál architektonickou soutěž v roce 2008, přišlo do ní 926 návrhů. Výstavba pak proběhla v letech 2013 až 2018.

V jedné věži je výtah nahoru a pokladna na vstupenky (vstupné pro dospělé stojí 50 dirhamů, tedy asi 310 korun, děti platí 30 dirhamů).

Je zde však také malé muzeum věnované historii Dubaje, od doby, kdy zde měli domov jen rybáři a lovci perel až po jeho současnou podobu jako jedné z nejzajímavějších metropolí světa.

Výtah dopraví zájemce (maximálně 200 osob za hodinu) nahoru na vyhlídku s částečně prosklenou podlahou. Výtah v druhé věži vás vrátí do spodní části, do míst, kde je výstava prezentující možnou budoucnost města za 50 let pomocí nejrůznějších moderních technologií.

Dubai Frame najdete v areálu městského parku Zabeel, kousek odsud je slavný zábavní park Dubai Garden Glow.