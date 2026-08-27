Při rozhodování mezi novostavbou z cihel a dřeva se lidé nejčastěji ptají na cenu za metr čtvereční nebo rychlost výstavby. Jenže dům nestavíme pro fázi hrubé stavby, ale pro desítky let každodenního provozu, bydlení a budování toho pravého útulného domova.
Rozdíl mezi oběma světy nepředstavuje otázka, zda je jeden systém plošně lepší než druhý. Jde o dvě zcela odlišné konstrukční filozofie. Abychom porovnávali porovnatelné, podívejme se na nejrozšířenější typy: na jedné straně stojí moderní lehký rámový systém se sendvičovou stěnou (který v Česku představuje nejčastěji stavěný typ dřevostavby), na straně druhé klasické tvárnice či pálené cihly.
Dům za několik měsíců? Dřevostavbě pomáhá hlavně výroba v hale
Největší časovou výhodou dřevostavby není dřevo samo o sobě, ale možnost převést velkou část stavby ze staveniště do tovární haly. U vysoce prefabrikovaných panelových staveb přijedou na pozemek hotové stěny i se zabudovanými okny, izolací a přípravou pro rozvody. Hrubá montáž na základovou desku pak trvá pouhé dny či týdny.
České statistiky ČSÚ sice u dokončených dřevostaveb uvádějí průměrnou dobu od stavebního povolení po kolaudaci kolem dvou let, zatímco u zděných domů je to o rok déle, tato čísla však započítávají i administrativní prodlevy či čekání na řemeslníky. Skutečná aktivní doba stavebních prací je u montované dřevostavby díky absenci dlouhých technologických přestávek (vysychání betonů, omítek a potěrů) výrazně kratší.
Je však potřeba rozlišovat způsob výstavby. Pokud se dřevostavba staví takzvanou staveništní montáží, kdy se trámy řežou a skládají až přímo na pozemku bez předchozí panelové prefabrikace, časová úspora oproti modernímu rychlému zdění na pěnu či lepidlo se znatelně zmenšuje.
V zimě máte rychle teplo, v létě pozor na slunce
Základní fyzikální rozdíl spočívá v tepelné akumulaci. Zděný dům v sobě nese stovky tun hmoty, lehká dřevostavba nikoli. Jak se to projeví v praxi?
- Rychlost vytopení a roční účet: Když v zimě přijedete do vychladlé dřevostavby a zapnete topení, ohříváte primárně vzduch a interiér reaguje bleskově. Ve zděném domě musíte nejprve vyhřát masivní zdi, které ale po vypnutí topení drží teplo výrazně déle. Rychlejší reakce však neznamená automaticky nižší roční účet za energie – celkovou spotřebu určuje kvalita zateplení, utěsnění obálky, okna a zdroj tepla, nikoli samotná nálepka dřevo nebo cihla.
- Letní přehřívání: Při vlnách veder má lehká konstrukce bez dostatečné hmoty objektivní nevýhodu. Experimentální studie potvrzují, že během letních špiček může být vnitřní teplota v nechráněné lehké stavbě bez akumulace o několik stupňů vyšší než v těžkém zděném domě.
- Jak přehřívání předejít?Správně navržená dřevostavba se v pec proměnit nemusí. Absolutním základem je zabránit vstupu sluneční energie přes sklo pomocí vnějšího stínění, ať už zvolíte venkovní žaluzie, či rolety, využívat noční větrání a do lehkého domu přidat těžší prvky – například litou betonovou podlahu nebo masivní vnitřní příčky.
Požár, hluk a voda. Tři obavy, u kterých záleží hlavně na detailech
Kolem dřevěných staveb koluje řada mýtů, které v běžném provozu vyvolávají obavy. Jaká je realita?
Požární bezpečnost
Dřevo je hořlavý materiál – to nemá smysl vyvracet. Jenže požární bezpečnost budovy se dle české legislativy neposuzuje podle jednoho trámu, ale podle požární odolnosti celé finální skladby stěny. Nosné dřevo je v lehkých stavebních systémech chráněno nehořlavými deskovými materiály. Pokud už k hoření nosného dřeva dojde, na jeho povrchu vzniká zuhelnatělá vrstva, která brání přístupu kyslíku a pronikání tepla. Chování konstrukce je tak přesně předvídatelné a správně realizovaná stavba splňuje přísné bezpečnostní normy.
Akustika a kročejový hluk
Těžká cihlová stěna tlumí hluk přirozeně svou masivní hmotou. U lehkých konstrukcí se dobrých akustických vlastností dosahuje skládáním více vrstev, zvukoizolační výplní a pružným oddělením prvků. Pokud plánujete patrové bydlení v dřevostavbě, je nutné pohlídat především konstrukci stropu a plovoucí podlahy, aby se spodním patrem nešířil kročejový hluk a nízké frekvence (dupot, skákání dětí). Zde dřevostavba odpouští méně řemeslných chyb.
Vlhkost a fáma o dýchajícím domu
Pro nosné dřevo je dlouhodobá a skrytá vlhkost (nad 20–30 %) největším nepřítelem, protože vytváří podmínky pro růst rozkladných hub. Všechny úniky vody z potrubí nebo zatékání kolem oken je proto nutné řešit okamžitě.
S managementem vlhkosti souvisí i volba konstrukčního systému stěny, kde se nejčastěji potkáte se dvěma přístupy:
- Difuzně otevřená stěna: Umožňuje mikroskopickému množství vodní páry prostupovat skladbou stěny směrem ven. Často se jí lidově přezdívá „dýchající dům“, což je ale mýtus – tento proces slouží výhradně k bezpečnému odvětrání vlhkosti z konstrukce, nikoli k větrání vzduchu v místnosti.
- Difuzně uzavřená stěna: Funguje na principu úplného zamezení vstupu vlhkosti do konstrukce. Z vnitřní strany je umístěna parotěsná fólie (parozábrana), která nepustí vlhkost z interiéru k dřevěnému rámu ani k minerální izolaci. Vnější vrstvu pak obvykle tvoří fasádní polystyren.
Obě varianty mají své opodstatnění. Difuzně uzavřená stěna bývá pro stavebníky atraktivní především nižší pořizovací cenou, tenčí tloušťkou konstrukce (což šetří užitnou plochu interiéru) a vysokou tepelnou účinností. U uzavřených systémů je však naprosto nezbytná precizní montáž parozábrany bez jakéhokoliv poškození.
Bez ohledu na zvolenou skladbu stěny platí, že mikroklima uvnitř domu ani odvod vlhkosti ze stavby nenahradí návyky obyvatel. U moderních utěsněných novostaveb je proto dnes standardem instalace řízeného větrání s rekuperací.
Vydrží dřevostavba sto let? Jedno číslo může být zavádějící
V reklamních letácích se často objevují skálopevná tvrzení typu „garance 150 let“, zatímco odpůrci tvrdí, že dům po padesáti letech degraduje. Rozsáhlá systematická rešerše německé RWTH Aachen University z roku 2026, která analyzovala desítky odborných studií, upozorňuje, že stanovit jedno univerzální číslo pro moderní lehkou stavbu je vědecky zavádějící.
Padesátiletá hranice, se kterou se často setkáte, je pouze konzervativním administrativním předpokladem pro environmentální výpočty (LCA), nikoli fyzickým datem spotřeby. Pokud je dřevěná konstrukce trvale chráněna před vlhkostí a má správně vyřešené střešní i fasádní detaily, životnost kolem 100 let je zcela realistická.
Lidé nepředávají domy dalším generacím v původním stavu bez ohledu na materiál. Během sto let se na každém domě několikrát mění okna, střešní krytina, zateplení, rozvody i technologie. Klíčové pro dlouhověkost tak nejsou ideologické souboje dřevo versus cihla, ale kvalita projektu, preciznost provedení detailů a pravidelná údržba.
Pokud zvažujete výhody a nevýhody dřevostavby, neptejte se dodavatele jen na tloušťku zdi, ale zajímejte se o řešení letního stínění, akustiku stropů a ochranu konstrukce před vlhkostí.
Klíčem k dlouhověkosti i vysokému komfortu je tak kvalitní architektonický návrh a moderní technologie. Příkladem z praxe, kdy je bydlení v dřevostavbě navrženo bez kompromisů, je rezidenční projekt Alfa Vysoký Újezd nedaleko Prahy. Zdejších osm samostatných nízkoenergetických rodinných domů v energetické třídě A eliminuje neduhy lehkých stavění využitím tepelných čerpadel, fotovoltaiky, podlahového vytápění a chytrého řízení domácnosti. Propojení velkorysých dispozic 5+kk s důrazem na úložné prostory a předcházení akustickým i vlhkostním rizikům ukazuje, že správně řešená moderní dřevostavba nabídne plnohodnotný rodinný domov na generace dopředu.
Praktické shrnutí pro stavebníky
Na co se ptát projektanta nebo dodavatele ještě před podpisem smlouvy:
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Prague Development Invest.