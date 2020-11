Symbol energie a inspirace. Čech vyrábí ze dřeva unikátní nábytek i doplňky

Názvem značky připomínáte starou pravdu, že přírodní materiály k člověku ladí. Jaké další důvody byste uvedl, proč bychom si měli se dřevem užívat?

Důvodů je mnoho, ale za ten hlavní považuji, že po dlouhá tisíciletí jsme žili v lesích nebo v jejich těsné blízkosti a stromy byly každodenní součástí našich životů.

A proto i když žijeme v betonových monstrech, dřevo si nadále přinášíme do našich domovů, aby nám připomínalo to, co jsme celé věky považovali za samozřejmost. Já osobně ve dřevu vidím víc než jen úžasný materiál, jenž má od přírody krásné tvary, barvu i vůni. Cítím z něj energii, která se v něm ukládala desítky, někdy i stovky let.

V designu nábytku a bytových doplňků, především pak svítidel, využíváte všech možností materiálu. Jak se na dřevo „díváte“, aby vznikl výsledný originál?

Jak bude vypadat stůl, lampa, lžíce na boty nebo klika, není do poslední chvíle zcela jisté. Když najdu v lese zajímavý kus dřeva, zpravidla v něm hned vidím, na co se dá použít. V dílně ho pak vezmu opět do ruky, znovu převracím, prohlížím, povídám si s ním třeba i několik dní, než se rozhodnu, jak nejlépe jeho tvary využít.

A mé vize, jak by měl výrobek vypadat, se vyvíjí i v průběhu celé jeho výroby. Někdy mám hotovo za pár hodin, ale s některými kousky se mazlím a neustále je přetvářím i týdny, než začnu mít pocit, že je hotovo.

Dřevo rád kombinujete s dalšími prvky, sklem, kameny, navrhl jste lampu i z vodovodního potrubí. S čím byste dřevo nikdy nespojil?

Používám jen přírodní materiály a ty bych určitě nikdy nekombinoval s plasty a syntetickými barvami. Dřevo ošetřuji přírodními oleji. Nejraději mám světlicový olej, jelikož je bez zápachu a téměř nezkreslí přirozenou barvu dřeva, ale přitom zdůrazní jeho kresbu.

Pokud výrobek bude pravidelně vystavený vodě, použiji lněnou fermež nebo tungový olej. Ty jsou dodnes používány na ochranu dřevěných prvků lodí plovoucích po moři.

Máte nějaký zaručený recept, aby dřevěné prvky zůstaly stále krásné a jako nové? Jak se starat o lampu protkanou větvičkami či o dřevěné kliky u dveří, které také navrhujete?

Dřevo je kouzelné v tom, že pokud zůstane suché, bude krásné tisíce let. Takže základní pravidlo je udržet dřevo v suchu. Občasné namočení povrchu při čistění nevadí. Ale když je několik týdnů mokré, tak se do něj pustí hniloba a další škůdci. Nejlepší ochrana dřeva proti sáknutí vody je tungový olej a lněná fermež, které bez potřeby broušení povrchů můžete opakovaně přetírat a tím obnovovat jejich ochrannou vrstvu.

Zajímají se o klasické dřevo také mladí lidé, kteří se začínají zařizovat? Jakou máte osobní zkušenost?

Je pravda, že většina mých zákazníků je ve věku 40 plus, ale to může být dáno také finančními možnostmi. Nadšení z mých výrobků vidím u většiny lidí bez rozdílu věku.

Petr Kopecký *1982 Studia: strojní průmyslovka, Střední odborná škola technická Louny

Výstavy: Prague Desing Week 2019

Založení značky Enjoy timber: 2018

Místo, kde žije a tvoří: Trutnov

