Zadáním města Nový Bydžov bylo navrhnout Domov pro seniory na místě bývalého sadu přiléhajícího k nemocnici.
Krajina kolem je rovná, s lesy, poli, mezi nimiž protékají dlouhé cesty. Je vizuálně krásná, typické „Středočeší“ s horizonty, na nichž jsou siluety vesnic. Do tohoto prostředí umístili architekti přízemní dům, jakýsi pětilístek tvořený čtyřmi domácnostmi propojenými centrálním jádrem. Symbol čtyř živlů a také čtyř světových stran, neb objekt je položen ortogonálně v jejich směrech.
Koncept domácností s vnitřními atrii
Prostorové řešení je založeno na rozdělení celého objemu budovy do čtyř soběstačných skupin – domácností pro přibližně šedesát klientů. Každá z nich pojme patnáct klientů a požadovaný personál a zajišťuje zcela nezávislý provoz.
Domácnosti jsou navrženy tak, aby uspořádání pokojů nedávalo vzniknout dlouhým lineárním chodbám. Naopak svým umístěním kolem společného atria vytvářejí pokoje kompaktní kompozici a společné chodby atria obcházejí. Každé domácnosti přísluší technické a skladovací místnosti, zázemí pro personál a společný prostor s přímým přístupem do vnitřní zahrady.
Koncept vnitřních atrií umožňuje velkoryse osvětlit chodby a vytváří příjemné vnitřní prostory.
Každému pokoji přísluší malá terasa s přímým přístupem. Jednotlivé domácnosti mají vlastní kryté vnitřní nádvoří a také východ do větší společné zahrady, spojující vždy dvě domácnosti.
Všechny čtyři domácnosti jsou spojeny centrálním jádrem. Místnosti jsou zde kombinovány do jedné kompozice podle stejného principu – jsou umístěny po obvodu centrálního atria. Vnitřní atria hrají v prostorové koncepci důležitou roli – prostory jsou vizuálně propojeny se zahradami, interiéry jsou vzdušné, plné světla a kontaktu s přírodou.
Centrálním vchodem do budovy na jižní straně vstupují návštěvníci do prostorné haly, ze které lze vidět hlavní atrium oválného tvaru. Zde je umístěna recepce, odkud se návštěvníci rozcházejí do každé ze čtyř domácností. Kolem recepce je také čekací prostor, který je přímo spojen s centrálním atriem. Dům je přízemní, chodí se v něm, procházka je záměrem, člověk jde světlem zalitým interiérem.
První dětský hospic v Česku vyrostl v Brně. Dům pro Julii je klidným útočištěm
Cihly, květiny a světlo
Geometrie cihelné fasády zdůrazňuje jednoduchý rytmus francouzských oken, která poskytují klientům přímý přístup na terasu. Okna jsou symbolické otvory v této zdi. Odlišné stínění oken podporuje individuální charakter každé domácnosti. Například jihozápadní domácnost má pravoúhlé ocelové konstrukce v úrovni římsy, naopak severovýchodní zase šikmé, symbolizující stříšky. Severozápadní část není vystavena přímému slunečnímu světlu, zde je exteriér řešen bez přesahu a stínění.
Cihelná fasáda má rovněž čtyři odlišné vzory, které se propisují také do interiéru – v podružných recepcích i spárořezu v koupelnách. Také tento princip vytváří jedinečnost každého „domova“ alias domácnosti.
Interiér je tvořen cihlami, obsahuje hodně bílé, která jej ještě rozsvěcuje. Charakteristické jsou podlahy vytvořené na zakázku – fotky místních květin a travin byly naskenovány a přeneseny do podlahoviny. I to je orientační princip poměrně rozsáhlého objektu. Jsou zde tedy domácnosti: Travinová, Černýšová, Heřmánková a Pampelišková. Podlahoviny jsou v místech vstupů do pokojů vytaženy vzhůru a přírodní květinové vzory tak tvoří obrazy.