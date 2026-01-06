V průběhu projektování dětského pokoje v bytě v pražských Vinohradech se pak přidalo zadání v podobě kompletní rekonstrukce koupelny, toalety a vstupní chodby, které na pokoje pro slečny navazují.
Stávající dětský pokoj, který obývají Anežka s Májou, působil na první pohled poměrně velkoryse: jedno velké obloukové dvouokno s výhledem na klidnější ulici, vysoký strop, kvalitní dřevěná podlaha, u vstupních dveří provedené částečné patro na spaní...
Přesto se rozdělení prostoru jevilo problematicky, protože pokoj je relativně úzký a hluboký a jeho podélné rozpůlení obyčejnou příčkou by z něj mohlo vytvořit ještě větší „nudli“.
Dvouokno s úzkým mezisloupkem není umístěno symetricky vůči místnosti. Do prostoru vedou pouze jedny dveře, které vzhledem k navazující dispozici bytu není možné přemístit. Probourání druhých dveří bylo ze stejného důvodu nemožné.
Přesto bylo rozdělení pokoje nevyhnutelné, protože obě slečny jsou ve věku, kdy si přejí mít vlastní soukromí. Jedna ráda hraje na klavír a kreslí, druhá miluje kosmetiku a vše kolem stylingu a líčení. Obě potřebují šatnu se spoustou úložných prostor, velkou postel a pracovní stůl. Nesmí chybět kosmetický stolek.
Soukromí vyřešila mléčná fólie
Pro přepažení dětského pokoje navrhly architektky atypickou nábytkovou příčku z bíle mořené březové překližky. Její členění na pravidelné segmenty vytváří rastr střídajících se prosklených a plných částí, přičemž ty plné v sobě ukrývají drobné úložné prostory – skříňky, šuplíky i kosmetické stolky.
Prosklené plochy zajišťují částečný průchod světla mezi oběma pokoji, umožňují vnímání prostoru i nadále jako většího celku, přičemž díky mléčné fólii nedochází ke ztrátě soukromí. Nechybí ani množství odkladních polic a nástěnek na dekorace, upomínkové předměty, fotky a kosmetické vybavení.
V segmentech, ve kterých jsou umístěné kosmetické stolky, tvoří výplně příčky vysoká zrcadla s osvětlením ve stylu slavných beauty influencerek.
„V části prostoru podél oken využíváme příčku jako podporu pro desky pracovních stolů. Ty jsou také navrženy z překližky, ale od odstínu příčky se záměrně odlišují – jsou mořené do odstínu stávající podlahy a získávají tak lehce rustikální vzhled,“ říkají architektky Ludmila Foblová a Veronika Veselá.
Na opačném konci prostoru je příčka, která prochází pouze horní částí. Díky ní se rozdělilo horní, nově rozšířené patro. Obě slečny zde mají velkorysý prostor na spaní.
Po celé ploše a z obou stran je příčka obložená na míru navrženými čalouněnými panely, které slouží jako velké opěrky za polštáři a současně pomáhají zlepšit akustické vlastnosti samotné příčky.
Vestavěné patro s matracemi, které navazuje na původní konstrukci, je ocelové, aby jeho profily mohly být co nejsubtilnější a mohl tak vyniknout jejich kontrast vůči deskovinám z překližky.
Tři slečny mají konečně fantastický pokojíček. Je to super, hlásí nadšeně
Vyhrála červená a modrá
Všechny viditelné části jsou lakované do lomených barev červené a modré, které si slečny samy zvolily. Odstíny se propisují na konstrukcích žebříků, krycích čelech i na ocelovém podhledu vestavěného patra, pod kterým nově vzniká snížený prostor šatny.
Ten nyní slouží jako společný vstupní prostor s velkými úložnými skříněmi na opačných koncích. Každý pokoj má ze šatny svůj vlastní samostatný vstup tvořený nábytkově provedenými posuvnými dveřmi.
Zbylé vybavení pokojů se symetricky opakuje a je umístěné podél obvodových stěn paralelních s dělicí příčkou – jsou to úložné skříňky a systémy polic, které ohraničují volný prostor pro umístění buď malého gaučíku v červeném, nebo piána v modrém pokoji.
Oba pokoje sjednocuje i osvětlení – lampičky na stolech, u polic a u postelí. Liší se pouze hlavní stropní svítidla, která si slečny vybraly samy.
Došlo i na chodbu, koupelnu a toaletu
V chodbě byla již nevyhovující vestavěná skříň, chyběly botníky a další úložné prostory. Vybavení koupelny a toalety nebylo špatné, ale mělo už svá nejlepší léta za sebou.
V koupelně hodně místa zabírala luxferová stěna mezi sprchou a vanou. Umyvadlo bylo malé s nedostatkem odkladních ploch a úložných prostor. Pračka se sušičkou by si zasloužily trochu ukrýt, aby nedominovaly prostoru koupelny. Všechny řešené části se architekty rozhodly řešit v jednotném designu.
Původní černou dlažbu na chodbě a oranžovou v koupelně a toaletě nahradilo světlé velkoformátové terazzo, které poukazuje na charakter domu, ve kterém se byt nachází. Střípky terazza jsou černé a béžové, což jsou odstíny navazujících podlah, které zůstávají zachované v dětském pokoji a v kuchyni.
Stávající skříň nahradila nová, větší, uvnitř atypově navržená dle konkrétního zadání majitelů – kromě oblečení je zde možné uskladnit i tyčový vysavač s nabíječkou, schůdky a další užitečné vybavení, které je vždy nutné v domácnosti někde chytře poschovávat.
Na hmotu skříně navazuje nábytkové obložení toalety se skrytými dveřmi ve stejném povrchu. „Sjednotily jsme tím celou jednu dlouhou stěnu chodby, která dříve působila nesourodě a rozbitě a současně jsme rozšířili množství úložných prostor,“ říkají architektky.
„K černým detailům úchytek a klik, které jsou již v dětských pokojích, jsme vybraly černé kovové typové botníky. Vyskládaly jsme je do výšky nad sebe, aby mohly současně sloužit jako jedna velká magnetická nástěnka pro zanechávání vzkazů a vystavení obrázků,“ vysvětlují autorky proměny.
Aby se do prostoru chodby dostalo více světla, bylo nutné probourat větší otvor směrem do kuchyně. Vše doplnily posuvné skleněné dveře.
Dispoziční uspořádání koupelny zůstalo stejné, protože rodině vyhovuje. Původní obklady i dlažby nahradily nové. Uplatnilo se opět terazzo v kombinaci s bílými tenkými obklady, které prostor prosvětlily. Štíhlé a relativně drobné obklady kontrastují s velkoformátovým terazzem a vnášejí do prostoru elegantní jemnou strukturu.
Všechny zařizovací předměty – vana, umyvadlo, otopný žebřík včetně vodovodních baterií jsou nové.
„Původní luxferovou stěnu mezi sprchou a vanou jsme nahradily subtilní sprchovou zástěnou, která částečně stojí na podlaze a částečně na tělese vany. Tím se prostor zvětšil nejen opticky, ale i reálně – ve sprchovém koutě přibylo 10 cm navíc,“ říkají architektky.
V koupelně je nově navržená atypová umyvadlová skříňka. Typové umyvadlo s velkou odkládací plochou nebylo možné z důvodu nosnosti zavěsit na stěnu, takže jej podpírá konstrukce s množstvím úložných šuplíků.
Tato nízká bílá hmota přechází do vyššího dřevěného objemu skříňky s množstvím úložných prostor a nikou na umístění pračky se sušičkou. Dekor dubového dřeva jinak zcela bílou koupelnu zútulňuje a navazuje na béžové střípky terazza.
Další úložný prostor vznikl v nice na na kotel, kde je také výklopný koš na špinavé prádlo.
Jako odkaz k řešení dětských pokojů, je nad umyvadlem vysoké zrcadlo, které je osvětlené stejným způsobem jako kosmetické stolky – pomocí linie přisazených žárovek umístěných podél třech stran zrcadla.
Ona hraje na piano, on si vystačí s joystickem. Problém vyřešil nápad
Technické údaje:
- Plocha 12,4m2 pokoj červený (+ patro na spaní)
- 11,7 m2 pokoj modrý (+ patro na spaní)
- 5,9 m2 společná šatna
- 6,9 m2 vstupní chodba
- 5,8 m2 koupelna
- 1,4 m2 toaleta