Nejlepší dětský nábytek, hračky i móda dělají radost a chrání i zdraví

Po nucené covidové roční pauze se tak konečně opět skuteční Dětský festival mini, kterého se zúčastní téměř sto vystavujících, a to na Hlavním náměstí v Pražské tržnici v Praze 7 – Holešovicích. Festival zde tak oslaví už své páté narozeniny. Vzhledem k situaci se organizátoři rozhodli poprvé pro variantu pod širým nebem.

V takovém tričku lze bez obav kojit i na veřejnosti...

Tereza Bruthansová, zakladatelka a ředitelka festivalu, pečlivě vybrala to nejzajímavější, nejoriginálnější a nejkvalitnější z oblasti hraček, knížek, nábytku i doplňků do dětských pokojů. Chybět nemůže ani dětská móda zejména od českých návrhářů, ale i speciální kosmetika pro děti či maminky.

Mají však jedno společné: jde o výrobky především z přírodních materiálů, často i certifikovaných, nezřídka i ručně vyráběných. Rozhodně zde neuvidíte produkci, která při své výrobě ničí přírodu či lidské zdraví. Navíc většina kousků, přes anglické názvy, vznikla v tuzemsku.

Pět let s dětským designem

Páté výročí festival, který se uskuteční 18. až 19. června, slaví vizuálem s pěti červenými puntíky a ručně malovanou dřevěnou figurkou od designérky hraček Terezy Talichové, tvořící pod značkou Tititi, s níž se už pravidelně můžete setkat na Designbloku.

Vizuál nechala umělecká ředitelka mini Zuzana Lednická navíc rozehrát animací, v níž se prolíná pět figurek s různým dekorem. Tereza Talichová také vytvoří velkou sochu, jež se stane středobodem festivalu a s níž se budou moci návštěvníci vyfotografovat. Navíc je Tereza také autorkou tří „mini cen“ v podobě ručně malovaných dřevěných figurek, které porota udělí vystavovatelům za nejzajímavější počiny.

Na seznamu vystavovatelů nechybí oblíbené „stálice“, které na festivalu kdysi začínaly svou úspěšnou kariéru: Utukutu (designové pohybové hračky pro děti i dospělé), Made for Moms (vše pro nastávající maminky), Wildmoon (oblečení i boty zejména pro děti), Kutulu (české dřevěné hračky), ŠimiDo (dětské oblečení, dřevění skřítkové i doplňky do dětských pokojů), Kotoloč (ručně vyráběné kolotoče nad postýlky, hračky a doplňky do dětských pokojů), Sidney Ross (české dětské oblečení z certifikovaných materiálů) nebo hudební nástroje Lavvu pro děti.

Mezi novými vystavovateli se objeví například značka Whoop-de-doo s designovými intimními pomůckami, česká značka Moonia se lněným oblečením nejen na dobrou noc, Jen se leje s pláštěnkami pro malé i velké, podkolenky a ponožky Forestky, Přiletí čáp s vychytávkami pro nastávající a novopečené maminky, přírodní kosmetika Šumava Forrest či důvtipná dřevěná autíčka Fingercar.

Do dětského pokoje si návštěvníci mohou vybrat nábytek od Chic by pig, od značky Nofred z Lavly či od slovenských Sqvost, chytrou židli od Sedees a jako doplněk například merino deky od Široko, kteří nabízejí i jejich menší verze vhodné do postýlky a kočárku.

Novinky pro děti i rodiče

Dětské hudební nástroje jsou specialitou značky Lavvu.

A jak už je na „mini“ tradicí, odstartují právě zde svou novou etapu i zcela nové, čerstvě založené značky a obchody. Letos to bude například značka Puun, již založili dva tatínci architekti, kteří začali navrhovat a vyrábět nápadité dřevěné hračky, Wolfkids se stylovým oblečením pro divoká „vlčí“ mláďata nebo Julky s vkusným spodním prádlem.

My Hobby Horse se bude prezentovat svými ručně vyráběnými hračkami, předvede se poprvé i módní značka pro děti Little Simple, Rostu s ručně malovanými dětskými metry nebo nové obchody Poures, Mazaná Gréta a dekids, které do České republiky přinášejí výběrové zahraniční značky. Ze Slovenska se přijedou na mini představit například Korkii, Greg & Rich nebo Sqvost.

K vyhledávaným stánkům budou jistě patřit ty s knihami pro děti od nakladatelství Host, Scrollino, Pikola, Axioma, Meander, Pinwheels, Dynastie nebo z knihkupectví Dlouhá punčocha, Lampa books a Boočky.

Zábava, která i vychovává

Staročeský lunapark potěší malé i velké.

Nedílnou součástí festivalu je doprovodný program. Děti se mohou těšit na tvůrčí dílny s ateliérem Vzletná nebo spisovatelkou Irenou Hejdovou a nakladatelstvími Host a Meander, hudební workshop s La školou, zdobení nanuků Lunar a cupcakes s Lelí a cvičení jógy s angličtinou od Little Bubbles.

Jako bonus proběhnou na festivalu letos také módní přehlídky s modely jak pro děti, tak i maminky, například od značek Shark in the Park, Wildmoon, ŠimiDo a Tajinebanane.

„Vzhledem k venkovní variantě festivalu jsme se rozhodli přivézt náš oblíbený staročeský lunapark z Okoře, který dělal dětem na mini radost poprvé v roce 2017. Tentokrát kolotoč pro malé děti a řetízkový kolotoč doplní ještě lodičkové houpačky,“ prozrazuje Tereza Bruthansová.

Dětský psací stůl potřebuje i vtipné vychytávky.

A protože festival je určený hlavně pro maminky a jejich děti, najdou zde také dva speciální červené stany, z nichž v jednom bude probíhat doprovodný program a druhý bude klidovou zónou určenou k nakojení a přebalení dětí.