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Většina staveb před zuřícím požárem neuhne a tornádu se nepostaví. Patentované domy od americké firmy HiberTec Homes na to jdou jinak: když se blíží katastrofa, během chvíle se zasunou pod povrch a v bezpečí přečkají to nejhorší.
Autor: Profimedia.cz
Americká společnost HiberTec Homes přichází s konceptem, který je ve svých hrubých obrysech každému naprosto srozumitelný, zrovna jako je nepochopitelný. Na trh totiž dodává rodinné domy, zodolněné a adaptované proti přírodním katastrofám. Domy, které se umí schovat pod zem.
Autor: HiberTec Homes
Matematika tvůrců projektu je prostá: každý rok je ve Státech vystavěno na 700 000 nových domů v oblastech ohrožených požáry. A každý rok je 25 000 domů zničeno požáry. Výsledkem jsou miliardové škody. Kterým se podle HiberTec dá docela slušně zabránit. Předcházet.
Autor: HiberTec Homes
Ne ovšem tak, že byste vsadili na stavební materiály, které lépe odolávají žáru nebo ohni. Těmi byste svému domu kupovaly jen hodiny času navíc, ale nezabránili byste vlastní destrukci obydlí. Na povrchu, v plamenném pekle, totiž dostatečně dlouho nepřežije žádná stavba.
Autor: Profimedia.cz
Společnost HiberTec Homes katastrofický výčet rozšiřuje o další položku. Bouřlivé cyklóny, tornáda. Ani před těmi se běžné domy neschovají. Zatímco doménou požárů je západ Států, tornáda pravidelně devastují východ USA.
Autor: HiberTec Homes, Profimedia.cz
Ročně prý dochází v USA k více než 40 000 úmrtím v důsledku požárů a tornád. Na statistiky od HiberTec Homes je třeba hledět s určitou nedůvěrou. V první řadě chtějí prodat svůj produkt. Ale v zásadě se dají jejich data považovat za pravdivé. Tornáda i lesní požáry jsou ve Státech velký problém.
Autor: HiberTec Homes, Profimedia.cz
Co se s tím dá dělat? Tam, kde jiní vidí katastrofu pro lidi a pojišťovny, spatřují HiberTec Homes příležitost. Trh, na kterém mohou nabízet svou patentovanou ochranu: domy, které přírodní katastrofy přečkají bez úhony. Protože se prostě schovají pod zem.
Autor: Profimedia.cz
Jak „prostě schovají pod zem“? Zjednodušeně řečeno, zajedou do vybetonované šachty, podzemního trezoru, který byl zbudován pod nimi. Snesou se mechanismem, ne nepodobným obřímu výtahu, pod úroveň běžných základů. A tam bez úhony přečkají tornádo i lesní požár.
Autor: Profimedia.cz
Ne, nezvládne to každý dům. Zvládne to ale dům, který si necháte na zakázku vystavět od HiberTec Homes. Jejich dům, který zmizí pod zemí, nemá s tornádem ani lesním požárem problém. Zesílená střecha objektu to ustojí, do hloubky už žár a poryvy divokého větru nedosáhnou.
Autor: Profimedia.cz
Domy od HiberTec – modulární, sestavené na míru – se spustí to bezpečí. Aby se poté, co hrozba pomine, znovu bez úhony objevily na úrovni terénu. Odklidíte popel a sutiny, zmáčknete tlačítko a vyjedou zespoda nazpět na místo. Proces celého zasunutí domu je automatizovaný, trvá patnáct minut.
Autor: HiberTec Homes
Těch patnáct minut je víc než dostatečná reakční doba. O postupujícím tornádu ve Státech víte celé hodiny předem, a že se blíží lesní požár, je zřejmé o celé dny předem. Tím, že schováte svůj dům, nic neriskujete. Žádné škody na majetku, žádné ztráty na lidských životech. Prostě fascinující.
Autor: Profimedia.cz
Že zrovna nejste doma, když se za humny vašeho domu objevila nějaká katastrofa? Ten systém je plně automatizovaný, dům můžete „uklidit“ i na dálku, přes chytrý telefon. A vaše obydlí zůstává v podzemí v bezpečí, dokud hrozba nepomine.
Autor: Profimedia.cz
První logická námitka doslova visí ve vzduchu. Nevedou náhodou do každého domu nějaké „dráty a roury“? Nebránilo by takové bezpečnostní zanoření domu napojení na kanalizaci, sítě? Odpověď je součástí kalkulací HiberTec Homes. Nenabízí jen katastrofám odolný dům, ale ucelený koncept.
Autor: Profimedia.cz
Počítají s mechanismy, které „odpojí“ dům od sítí a potrubí, aby mohl bezpečně zmizet pod zemí. HiberTec Homes, její inženýři a architekti, tyhle technologické hříčky a mechanismy testovali šest let a podali si k tomu celou sérii nových patentů.
Autor: HiberTec Homes
Domy od Hibertec Homes ovládají celý ten proces odpojení od inženýrských sítí, oddělení od elektřiny, vody a plynu. Pak následuje hydraulické spouštění domu do „trezoru“, ochranného prostoru v suterénu. Ochranný stropní kryt se automaticky rozprostírá a utěsní střechu.
Autor: Profimedia.cz
Domy, které jsou dnes ve Státech stavěny z nehořlavých materiálů, ve skutečnosti ustojí „jen“ teploty 850 °C po dobu 3–5 hodin. Výhodou HiberTec je, že pod zemí bezpečně přečká bez poškození, i kdyby na povrchu hořelo celé dny.
Autor: Profimedia.cz
HiberTec Homes zatím nabízí tři katalogové verze domů, které se umí schovat. Jednopodlažní typ Catulum, který v sobě nese 140 metrů čtverečních užitného prostoru, s třemi ložnicemi. Ten je z nabídky nejlacinější.
Autor: HiberTec Homes
Dvojkou v nabídce je ovšem i dvoupodlažní „sofistikovaný a moderní dům“, zvaný Ursia. Má 240 metrů užitné plochy a pět ložnic.
Autor: HiberTec Homes, Profimedia.cz
A ještě o krok dál pak jde „luxusní“ záležitost, dvoupodlažní dům Arctosa. S rozlehlými obytnými prostory a pracovnou navíc. Ten v sobě nese 370 metrů čtverečních užitné plochy. Má šest ložnic a pět koupelen.
Autor: HiberTec Homes
Jak asi tušíte, každá legrace něco stojí. A s cenami dělají v HiberTec Homes docela tajnosti. Základní cena za ten nejmenší dům z nabídky, Catulum, činí nějakých 1,6 milionu dolarů. Přibližně 37 milionů korun. U posledního luxusního modelu se cena nedá moc odhadovat.
Autor: Profimedia.cz
Háček je samozřejmě v tom, že základní cena se odvíjí od „domu“ a nikoliv od nákladů na terénní úpravy. A ty mohou dál sumu velmi výrazně navýšit. Hodně přitom záleží na geologické podloží na konkrétní parcele.
Autor: Profimedia.cz
Podstatné je i to, že je třeba stavět v oblastech s nízkou hladinou podzemní vody a stabilním terénem. Takže zase tak úplně univerzální, jak se v HiberTec Homes tváří, to nejspíš nebude.
Autor: Profimedia.cz
Zmíněná americká společnost ale operuje v kontextu strachu z katastrof, všeobecné paniky a přirozené touhy ochránit svůj majetek. Takže šance na průlom rozhodně má.
Autor: Profimedia.cz
Sedmatřicet milionů korun základní ceny je pro našince sice pořádná pálka, ale v Kalifornii vás lesní požár může připravit úplně o všechno. Vyplatí se to? Odpověď musí každý najít sám. Ovšem design domu, který se před katastrofami schová pod zem, fantastický ve své podstatě opravdu je.
Autor: Profimedia.cz