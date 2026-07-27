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Dům, který zmizí. Před ohnivým peklem i tornádem se jednoduše zavrtá pod zem

Radomír Dohnal
  10:00
Většina staveb před zuřícím požárem neuhne a tornádu se nepostaví. Patentované... Americká společnost HiberTec Homes přichází s konceptem, který je ve svých... Matematika tvůrců projektu je prostá: každý rok je ve Státech vystavěno na 700... Ne ovšem tak, že byste vsadili na stavební materiály, které lépe odolávají žáru... Společnost HiberTec Homes katastrofický výčet rozšiřuje o další položku.... Ročně prý dochází v USA k více než 40 000 úmrtím v důsledku požárů a tornád. Na... Co se s tím dá dělat? Tam, kde jiní vidí katastrofu pro lidi a pojišťovny,... Jak „prostě schovají pod zem“? Zjednodušeně řečeno, zajedou do vybetonované... Ne, nezvládne to každý dům. Zvládne to ale dům, který si necháte na zakázku... Domy od HiberTec – modulární, sestavené na míru – se spustí to bezpečí. Aby se... Těch patnáct minut je víc než dostatečná reakční doba. O postupujícím tornádu... Že zrovna nejste doma, když se za humny vašeho domu objevila nějaká katastrofa?...
Většina staveb před zuřícím požárem neuhne a tornádu se nepostaví. Patentované domy od americké firmy HiberTec Homes na to jdou jinak: když se blíží katastrofa, během chvíle se zasunou pod povrch a v bezpečí přečkají to nejhorší.

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