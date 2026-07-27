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Panelové peklo. Nejhorší ruská sídliště, ve kterých nechtějí žít ani místní
Ruská sídliště jsou symbolem levného bydlení, ale též chaotické výstavby, ekologických problémů, sociálního napětí. Experimentů, které se vymkly kontrole. Od bahnitých periferií Krasnodaru až po...
KVÍZ: Kouř z grilu, nedělní vrtání i větve přes plot: 20 chytáků ze sousedských válek
Může soused zabírat kamerou vaši zahradu, grilovat na balkoně nebo vám zavřít přístupovou cestu? Otestujte si, jak dobře znáte pravidla sousedského soužití. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit...
Snili o vlastním domě na Slovácku. Za dva roky svépomocí dokázali zázrak
Lucie s manželem Petrem snili o vlastním domě dlouhé roky. Když už hledání vzdávali, objevili volnou parcelu v malebné vinařské vesničce na jižní Moravě. Dnes čtyřčlenná rodina bydlí v domě, který si...
Slevila 127 milionů, kupci se přesto nehrnou. Helen Mirren marně nabízí sídlo
Herečka Helen Mirren se už potřetí pokouší prodat své luxusní sídlo v Hollywood Hills. Sídlo se sedmi ložnicemi, barem a velkým bazénem dnes nabízí zhruba za 254 milionů korun poté, co už o třetinu...
Zařizoval ho na dálku. Fotbalista ukázal svůj luxusní byt s terasou ve Zlíně
Řešit bydlení na dálku je pro většinu lidí náročné a často stresující, obzvlášť pokud jde o zásadní rozhodnutí, jakým je vlastní domov. Právě zde se ukázala důležitost vzájemné důvěry a komunikace,...
Panelové peklo. Nejhorší ruská sídliště, ve kterých nechtějí žít ani místní
Ruská sídliště jsou symbolem levného bydlení, ale též chaotické výstavby, ekologických problémů, sociálního napětí. Experimentů, které se vymkly kontrole. Od bahnitých periferií Krasnodaru až po...
Toužili po horské chatě, nakonec zůstali na Smíchově. Dřevo dali i na strop
Majitelé bytu v developerském projektu, který vyrostl na místě bývalé tiskárny v Praze na Smíchově, mají blízko k přírodě, a jejich nový domov proto měl být především útulným útočištěm evokujícím...
Dům, který zmizí. Před ohnivým peklem i tornádem se jednoduše zavrtá pod zem
Většina staveb před zuřícím požárem neuhne a tornádu se nepostaví. Patentované domy od americké firmy HiberTec Homes na to jdou jinak: když se blíží katastrofa, během chvíle se zasunou pod povrch a v...
Neuvěřitelná proměna. Předělávat vlastní dům je očistec, teď je z něj klenot
Pustit se do rekonstrukce vlastního domu bývá zkouška nervů. Architektka Vladimíra Martinovská se však nezalekla a předvedla neuvěřitelnou proměnu. Dvojdům z roku 1923 v plzeňské památkové zóně...
Výhled na Vltavu i modrý ostrůvek. Tak vypadá rekonstrukce bytu z 30. let
Rekonstrukce bytu ze třicátých let v Praze propojuje historické kvality s potřebami rodiny. Otevřenému prostoru s výhledem na Vltavu dominují očištěné betonové průvlaky, dubová dýha, tmavomodrý...
Chtěli jen bydlet. Drsná rekonstrukce statku v Darmyšli jim úplně změnila život
Když si majitelé kupovali starou ruinu statku, toužili po bydlení pro vlastní potřeby. Během vyčerpávající rekonstrukce však pochopili, že potřebují, aby se jim vložené prostředky vrátily. Dnes se do...
Mají kuchyňskou linku z krabic od mléka. Neuvěřitelný výsledek vypadá skvěle
Nábytek z recyklovaného materiálu? A proč ne! Navíc může působit i docela veselým dojmem, a to díky speciálním deskám z materiálu Packwall. Ten použili architekti z českého studia AKKURAT na kuchyň v...
Slevila 127 milionů, kupci se přesto nehrnou. Helen Mirren marně nabízí sídlo
Herečka Helen Mirren se už potřetí pokouší prodat své luxusní sídlo v Hollywood Hills. Sídlo se sedmi ložnicemi, barem a velkým bazénem dnes nabízí zhruba za 254 milionů korun poté, co už o třetinu...
Od prvorepublikových plováren po moderní wellness. Nejhezčí bazény a koupaliště v Česku
Máloco může být v horkých letních dnech tolik potřebné jako bazén nebo koupaliště. A obojí může být ukázkou zdařilé architektury! A je přitom jedno, zda jde o novostavbu, nebo rekonstrukci. Podívejme...
Soused si načerno namontoval klimatizaci. Hučí, vibruje. Jak se bránit?
Soused si nechal na lodžii namontovat klimatizaci. Provrtal skrz zeď díru a venkovní jednotku ukotvil přímo do fasády. Zateplení nemáme. Mě osobně navíc obtěžuje hluk a vibrace z jednotky a také...
Kancelářské prostory 40,89 m2 s možností parkování, admin. budova, Praha - Modřa
Do koutů, Praha 4 - Modřany
16 226 Kč/měsíc
Zařizoval ho na dálku. Fotbalista ukázal svůj luxusní byt s terasou ve Zlíně
Řešit bydlení na dálku je pro většinu lidí náročné a často stresující, obzvlášť pokud jde o zásadní rozhodnutí, jakým je vlastní domov. Právě zde se ukázala důležitost vzájemné důvěry a komunikace,...
Radikální proměna bytu v Praze. Majitelé si splnili sen o životě bez stěn
Odstranění pevných stěn se může zdát jako paradox, v tomto pražském bytě se však otevřenost stala hlavní strategií. Příčky nahradil vestavěný nábytek, sklobeton a závěsy. Vznikl tak fluidní prostor,...