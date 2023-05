Unikátní zlaté vejce chrání dvě vrstvy křišťálu. Podívejte se

Bez ohledu na příjmení autora, které je pouhou shodou okolností, vyjadřuje podoba letošních cen téma „svoboda vnitřního prostoru“.

Detail ceny pro vítěze soutěže Interiér roku 2022

Co vás přivedlo ke sklu? Navázal jste snad na rodinnou tradici?

U nás v rodině se sklu nikdo přede mnou nevěnoval. Původně jsem chtěl jít po maturitě studovat oděvní návrhářství na Technickou univerzitu v Liberci, ale nepřijali mě. Kamarádka ze „zušky“ mi řekla o Vyšší odborné škole v Novém Boru, kam šla studovat malbu skla, že prý je huťáků málo, že mě určitě přijmou, a tak se taky stalo. Sklo mě na první pohled učarovalo a dodnes nepřestalo fascinovat.

Známé svítidlo Soap, kterého jste autorem, je každé originál, protože vzniká volným foukáním bez formy, takže připomíná mýdlové bubliny. Co bylo vlastně dřív – nápad vytvořit „mýdlové bubliny“, nebo nápad, jak vytvořit pokaždé originální svítidlo, které nakonec vypadá jako mýdlová bublina?

Tak trochu od obojího. Mýdlová bublina v dlani vám praskne stejně tak lehce, jako vám může prasknout téměř hotový kus skla na píšťale. Je to otázka správného načasování. Zároveň jsem ale chtěl, aby svítidlo z kolekce, které může mít doma v obýváku váš soused nebo zároveň může viset ve všech saloncích letiště v Birminghamu, bylo vždy jedinečné, unikátní. Vlastně všichni zákazníci doma mají stejné, ale v jemných detailech jiné svítidlo. Jako je každý z nás originál.

V Bomma jste začínal na pozici huťmistra, zkusil jste si sám vyfouknout svítidlo Soap?

Ano, když bylo potřeba, vždy jsem s kolegy foukal. Naopak byly dny, kdy jsem rád odložil papíry a vzal do ruky píšťalu.

S manželkou jste založil značku Glassfictions, jak se spolupracuje v rámci rodiny? Dostanete se někdy do sporu, nebo je vše vždy zalito sluncem?

Neřekl bych do sporu, ale zároveň není ani vždy vše zalité sluncem. To by byla nuda. Baví nás, že máme čas pro sebe, spolu a bez dětí, kdy můžeme svobodně tvořit, vyrábět, vyčistit si hlavu a vidět za sebou produkty, za kterými si můžeme stát. Jsme nejen za všemi nápady, ale i za výrobou samotnou. Zlobit se a pochválit tedy můžeme jen sami sebe.

Práce na konečném tvaru teprve začíná...

Pro každý ročník Interiéru roku navrhuje ocenění jiný designér, a to na dané – a vždy jiné – téma. Letos je to „svoboda vnitřního prostoru“. Jak jste téma, jehož jméno shodou okolností de facto nesete, vtělil do letošní podoby ceny.

Svobodu vnímám jako jednu z nejdůležitějších životních hodnot. Především pak tu naši vnitřní svobodu, kterou si musíme chránit a opatrovat každý sám. Stejně tak i letošní ceny, je to uvnitř (zrcadlové vejce) chráněno několika vrstvami před vnějšími vlivy a nátlakem.

Co bylo na výrobě letošní ceny nejkomplikovanější po technické stránce?

Jednoznačně hliníková montura! (Montura je mechanický základ svítidla, slouží k upevnění na stěnu nebo nosnou konstrukci – pozn. redakce.)

Nedávno jste se vrátil z milánského Salone del Mobile. Jaká kolekce tam měla premiéru?

Letos Bomma představila hned několik novinek, Buoy, Ama a Mussels od Václava Mlynáře, Divina od Dechem studio nebo speciální edici kolekce Pyrite ve spolupráci s italskou značkou De Castelli.

Co je aktuální vizí sklárny Bomma?

Chceme, aby naše svítidla vytvářela jedinečnou atmosféru v každém prostoru a zároveň posouvala hranice sklářství.

BOMMA - kolekce Soap, autor Ota Svoboda