Design chce odvahu. Podívejte se, kdo ji na Designbloku předvede

Alena Řezníčková
Zajímá vás, co všechno dokážou ženy? Baví vás design, nábytek, sklo nebo móda? Pak si do diáře nezapomeňte připsat datum 8. až 12. října, protože v těchto dnech proběhne v Praze už 27. ročník Designbloku, největší akce věnované designu ve střední Evropě.
Pohovku Gruuvelot navrhla pro italskou značku Moroso Patricia Urquiola, která v...

Pohovku Gruuvelot navrhla pro italskou značku Moroso Patricia Urquiola, která v Praze na Designbloku převezme oenění za celoživotní dílo. | foto: Moroso

LD Seating, židle Flexi lounge FL-M-Q od italského designéra Paola Orlandiniho...
LD Seating, židle Flexi lounge
Lucie Koldoá, jedna z nejlepší současných českých designérek, na výstavě...
Inovativní tvar, ergonomie a špetka retro-futurismu… to je nový model dveřního...
21 fotografií

Letošního Designbloku se zúčastní i největší světové hvězdy, od Erwana Bouroulleca až po slavnou španělskou návrhářku Patricii Urquiolu, která v Praze převezme cenu za celoživotní přínos.

Sedmadvacátý Designblok tak představí více než 250 kurátorsky vybraných autorů, studií a značek z České republiky i ze zahraničí. Instalace a speciální výstavy budou probíhat na Výstavišti Praha v rekonstruovaných Křižíkových pavilonech, na více než pěti a půl tisících metrech čtverečních výstavní plochy se představí sto padesát expozic předních evropských designérů a výrobců.

Novinkou je dětský pavilon Designblok for Kids s herním prvkem, interaktivní instalace a značky, které zaujmou nejmenší fanoušky designu i jejich rodiče a prarodiče. Multižánrový kulturní prostor Nová Spirála se stane dějištěm konference o designu a architektuře a módních přehlídek.

Odvaha a ženy

Hlavní výstava čeká na zájemce v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze s názvem Odvaha a podtitulem Mezi jednotou a růzností. Ženy v architektuře, designu a užitém umění. Na výstavě se sejdou například designérky Eva Eisler, Kateřina Handlová, Lucie Koldová, grafická designérka Zuzana Lednická, módní designérka Liběna Rochová, sklářská výtvarnice Lada Semecká, ilustrátorka Nikola Logosová, keramička Šárka Radová, architektky Lenka Míková nebo Bára Škorpilová a další.

Designblok letos nabízí ikonické produkty, řadu novinek i kru v kostele

Další instalace patří profesorovi Jiřímu Pelclovi, vynikajícímu designérovi a architektovi, ale také teoretikovi a emeritnímu rektorovi UMPRUM. Výstava Design je pro mě náboženstvím je oslavou jeho 75. narozenin.

Tvorbu originálního českého šperkaře a umělce Zdeňka Vacka představí jeho první sólová výstava Dark ´n´ Lush, která vznikla u příležitosti 25 let jeho tvorby a ukazuje její metamorfózu do objektového umění.

Neorenesanční sály Uměleckoprůmyslového musea v Praze již tradičně zaplní produktoví designéři, módní návrháři, šperkaři a ilustrátoři. Finále soutěže Designblok Diploma Selection zde představí diplomové projekty absolventů produktového designu prestižních evropských univerzit.

Designblok ve znamení vášně. Ta je letos jeho hlavním tématem

Fotografie i odkaz řemesel

Poprvé můžete zavítat v rámci Designbloku i do Galerie Rudolfinum, kde najdete exkluzivní premiéru výstavy fotografky Mary McCartney, čestného hosta festivalu.

Renesanční letohrádek z druhé poloviny 16. století královny Anny v Královské zahradě Pražského hradu Renesanční skvost bude patřit výstavě High Craft, tedy tvorbě více než dvaceti předních českých designérů a výrobců, kteří navazují na tradiční česká řemesla.

Designblok se otevře veřejnosti od 8. do 12. října 2025. V úterý 7. října 2025 proběhne na všech výstavních lokacích Den Profesionálů a konference Designblok Talks v divadle Nová Spirála. Do festivalu se již tradičně zapojí také galerie, showroomy, prodejny designu a další místa po celé Praze.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slavný herec se usadil ve vysídlené vesnici na Šumavě. Podařilo se ji obnovit

Útočištěm před ruchem velkoměsta a místem klidu a relaxace je pro herce Zdeňka Maryšku jeho chalupa kousek od vodní nádrže Lipno. Spolu s manželkou, někdejší herečkou a podnikatelkou, Hanou Středovou...

Nádherná vila skláře Rückla v Nižboru je na prodej. Nabízí fantastické možnosti

Reprezentativní vila v Nižboru z roku 1908, postavená zakladatelem slavné sklárny Rückl, je symbolem úspěchu, vkusu a nadčasového stylu. Dům, který nyní hledá nového majitele, má duši, historii i...

Rozřezala několik kredencí a má vysněnou kuchyň, proměnila celý starý dům

Byl to zanedbaný a neudržovaný „padesátník“, který potřeboval víc než jen nějaký facelift. Nutná byla kompletní rekonstrukce. Karel, jak mu noví majitelé totiž začali říkat, byl totiž dům, který...

Ne ďábel, ale dokonalost se skrývá v detailu. Přesvědčte se ve vile Turri

Na kopcích obklopujících jezero Garda stojí exkluzivní dům postavený na dvou nezávislých, ale propojených úrovních. Nabízí prostory navazující na venkovní prostředí: široká okna rámují krajinu jezera...

Srubový dům jako luxusní bydlení, nechybí v něm ani mramor. Podívejte se

Moderní srub ukazuje, že srubové stavby už dávno nejsou jen romantickým útočištěm u jezera, ale že dokážou být i moderním luxusním městským bydlením plným komfortu.

Parádní nová chata v Horní Malé Úpě má výhled na Sněžku. Líbí se i KRNAPu

V Horní Malé Úpě vyrostla soudobá bouda, jejíž podoba vychází z tradičních krkonošských forem i přísných požadavků KRNAPu a obce. Za návrhem stojí architekt Luděk Rýzner z ateliéru OK Plan...

7. října 2025

Design chce odvahu. Podívejte se, kdo ji na Designbloku předvede

Zajímá vás, co všechno dokážou ženy? Baví vás design, nábytek, sklo nebo móda? Pak si do diáře nezapomeňte připsat datum 8. až 12. října, protože v těchto dnech proběhne v Praze už 27. ročník...

7. října 2025

Když se majitelka chaty neshodne s designérem: chtěla modrou, má zelenou

Chata zařízená nábytkem ze 70. až 90. let sice stojí na ostrově nedaleko moře, ale kvůli hnědé barvě na dřevěné fasádě spíš vypadá, že se sem zatoulala z hor. Designér Halvor Bakke měl proto jasno: v...

6. října 2025

Slavný herec se usadil ve vysídlené vesnici na Šumavě. Podařilo se ji obnovit

Útočištěm před ruchem velkoměsta a místem klidu a relaxace je pro herce Zdeňka Maryšku jeho chalupa kousek od vodní nádrže Lipno. Spolu s manželkou, někdejší herečkou a podnikatelkou, Hanou Středovou...

6. října 2025

Celé město v jednom domě. Vešli se lidé, obchody, doktor, kostel i policie

Největší obytná stavba celé Aljašky; jedno z nejmladších sídel ve Spojených státech amerických. A též unikát rezidenční architektury. Protože ten jeden jediný čtrnáctipatrový věžák je současně celým...

5. října 2025

Tepelný ostrov ohrožuje zdraví obyvatel. Města sázejí na zelené střechy

Advertorial

Betonové a asfaltové plochy, hustá zástavba a minimum zeleně přeměňují každé léto ulice v rozpálené pece. Teploty ve městech jsou často o několik stupňů vyšší než na venkově, což ohrožuje zdraví...

4. října 2025

Rozřezala několik kredencí a má vysněnou kuchyň, proměnila celý starý dům

Byl to zanedbaný a neudržovaný „padesátník“, který potřeboval víc než jen nějaký facelift. Nutná byla kompletní rekonstrukce. Karel, jak mu noví majitelé totiž začali říkat, byl totiž dům, který...

4. října 2025

V paneláku se krade a ve výtahu močí. Kam a na koho máme namířit kamery?

Premium

V našem panelovém domě se krade, vykrádají se sklepy, ničí se společný majetek, močí a zvrací se ve výtahu a rozbíjejí se různá zařízení. Napadlo mě, že by nám velmi pomohla instalace kamer. Sousedé...

3. října 2025

Srubový dům jako luxusní bydlení, nechybí v něm ani mramor. Podívejte se

Moderní srub ukazuje, že srubové stavby už dávno nejsou jen romantickým útočištěm u jezera, ale že dokážou být i moderním luxusním městským bydlením plným komfortu.

3. října 2025

Nádherná vila skláře Rückla v Nižboru je na prodej. Nabízí fantastické možnosti

Reprezentativní vila v Nižboru z roku 1908, postavená zakladatelem slavné sklárny Rückl, je symbolem úspěchu, vkusu a nadčasového stylu. Dům, který nyní hledá nového majitele, má duši, historii i...

2. října 2025

Největší okno na světě, které mizí v podlaze, najdete v Dubaji

Obrovité okno, které mizí v podlaze, není pro tuzemského milovníka architektury ničím překvapivým, proslula jimi i výjimečná vila Tugendhat v Brně. Dubaj se však může pochlubit největším klesajícím...

2. října 2025

Stromy ve městech jsou víc než dekorace. Zeleň funguje jako klimatizace

Advertorial

Města se během horkých letních dnů proměňují v betonové pece. Nedýchatelné spalující horko, které se kumuluje v ulicích, není jen nepříjemné, ale může být i zdraví nebezpečné. Stromy v sobě ukrývají...

1. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.