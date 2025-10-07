Letošního Designbloku se zúčastní i největší světové hvězdy, od Erwana Bouroulleca až po slavnou španělskou návrhářku Patricii Urquiolu, která v Praze převezme cenu za celoživotní přínos.
Sedmadvacátý Designblok tak představí více než 250 kurátorsky vybraných autorů, studií a značek z České republiky i ze zahraničí. Instalace a speciální výstavy budou probíhat na Výstavišti Praha v rekonstruovaných Křižíkových pavilonech, na více než pěti a půl tisících metrech čtverečních výstavní plochy se představí sto padesát expozic předních evropských designérů a výrobců.
Novinkou je dětský pavilon Designblok for Kids s herním prvkem, interaktivní instalace a značky, které zaujmou nejmenší fanoušky designu i jejich rodiče a prarodiče. Multižánrový kulturní prostor Nová Spirála se stane dějištěm konference o designu a architektuře a módních přehlídek.
Odvaha a ženy
Hlavní výstava čeká na zájemce v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze s názvem Odvaha a podtitulem Mezi jednotou a růzností. Ženy v architektuře, designu a užitém umění. Na výstavě se sejdou například designérky Eva Eisler, Kateřina Handlová, Lucie Koldová, grafická designérka Zuzana Lednická, módní designérka Liběna Rochová, sklářská výtvarnice Lada Semecká, ilustrátorka Nikola Logosová, keramička Šárka Radová, architektky Lenka Míková nebo Bára Škorpilová a další.
Designblok letos nabízí ikonické produkty, řadu novinek i kru v kostele
Další instalace patří profesorovi Jiřímu Pelclovi, vynikajícímu designérovi a architektovi, ale také teoretikovi a emeritnímu rektorovi UMPRUM. Výstava Design je pro mě náboženstvím je oslavou jeho 75. narozenin.
Tvorbu originálního českého šperkaře a umělce Zdeňka Vacka představí jeho první sólová výstava Dark ´n´ Lush, která vznikla u příležitosti 25 let jeho tvorby a ukazuje její metamorfózu do objektového umění.
Neorenesanční sály Uměleckoprůmyslového musea v Praze již tradičně zaplní produktoví designéři, módní návrháři, šperkaři a ilustrátoři. Finále soutěže Designblok Diploma Selection zde představí diplomové projekty absolventů produktového designu prestižních evropských univerzit.
Designblok ve znamení vášně. Ta je letos jeho hlavním tématem
Fotografie i odkaz řemesel
Poprvé můžete zavítat v rámci Designbloku i do Galerie Rudolfinum, kde najdete exkluzivní premiéru výstavy fotografky Mary McCartney, čestného hosta festivalu.
Renesanční letohrádek z druhé poloviny 16. století královny Anny v Královské zahradě Pražského hradu Renesanční skvost bude patřit výstavě High Craft, tedy tvorbě více než dvaceti předních českých designérů a výrobců, kteří navazují na tradiční česká řemesla.
Designblok se otevře veřejnosti od 8. do 12. října 2025. V úterý 7. října 2025 proběhne na všech výstavních lokacích Den Profesionálů a konference Designblok Talks v divadle Nová Spirála. Do festivalu se již tradičně zapojí také galerie, showroomy, prodejny designu a další místa po celé Praze.