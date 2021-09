Hurá dovnitř. Navštivte stovky historických skvostů i moderních staveb

Po stopách architekta Jana Kotěry, po nádražních budovách i zaniklých tratích, do krovů i do podzemí, po historických skvostech i moderní a současné architektuře. Den architektury, který probíhá v Česku a na Slovensku od 1. do 7. října, nabízí na 300 akcí. Podívejte se na deset zajímavých tipů.