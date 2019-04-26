Zrekonstruovaný Koloniál je místem, kde je možné získat aktuální informace o projektu a průběhu rekonstrukce památkové zóny.
Stejná místnost po rekonstrukci.
V 90. letech domky obývali squateři a bezdomovci. Desítky let osada chátrala a po revoluci však prakticky téměř celá osada zanikla.
Rekonstrukce budovu zachránila.
Pohled na osadu Buďánka, kdy jsou na domech již nové střechy.
Pohled na osadu Buďánka v době, kdy zápasila o přežití.
Z domů byly jen ruiny.
Průběh pokládání nové střechy
Pohled do rekonstruované místnosti
V roce 2016 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy udělil projektu Buďánka pro Prahu – ostrov ve městě záštitu a konečně se otevřel zrekonstruovaný Koloniál.
Další dům v osadě Buďánka
Vizualizace proměny osady Buďánka
Zchátralá budova Eliášky, bývalé slavné továrny na výrobu lustrů v Kamenickém Šenově, má šanci na obnovu.
Historické foto Eliášky
Zchátralá budova Eliášky, bývalé slavné továrny na výrobu lustrů v Kamenickém Šenově, má šanci na obnovu.
Zájem o Eliášku dlouhodobě projevoval potomek významné vídeňské rodiny Lobmeyr Peter Rath, který za účelem záchrany budovy založil roce 2000 Evropskou společnost pro světlo a sklo Light and Glass. Na snímku Peter Rath.
Areál bývalého pivovaru Eggenberg ve vnitřním městě Českého Krumlova byl upraven pro nové využití jako kulturní a vzdělávací centrum PORT 1560.
Areál bývalého pivovaru Eggenberg ve vnitřním městě Českého Krumlova byl upraven pro nové využití jako kulturní a vzdělávací centrum PORT 1560.
Areál bývalého pivovaru Eggenberg ve vnitřním městě Českého Krumlova byl upraven pro nové využití jako kulturní a vzdělávací centrum PORT 1560.
Areál bývalého pivovaru Eggenberg ve vnitřním městě Českého Krumlova byl upraven pro nové využití jako kulturní a vzdělávací centrum PORT 1560.
Areál bývalého pivovaru Eggenberg ve vnitřním městě Českého Krumlova byl upraven pro nové využití jako kulturní a vzdělávací centrum PORT 1560.
Areál bývalého pivovaru Eggenberg ve vnitřním městě Českého Krumlova byl upraven pro nové využití jako kulturní a vzdělávací centrum PORT 1560.
V 16. století zde nechal Petr Vok z Rožmberka vybudovat palác pro svou ovdovělou matku Annu z Rogendorfu. Následně zde vybudovali zbrojnici. Ta se dočkala v 19. století rekonstrukce a přesunula se do ní výroba piva.
Nyní je zrekonstruovaná varna součástí expozice Práce. Ta návštěvníky nechá nahlédnout do tajů pivovarnického řemesla či každodenního života sládků. Seznámí je také s pivovarnickými tradicemi a s historickými a současnými postupy výroby piva.
Port 1560 své brány otevře a bude fungovat jako další vstup do města, který kromě snadného a rychlého propojení okraje s centrem nabídne i kulturní vyžití.
Při rekonstrukčních pracích dělníci objevili také jedno zazděné gotické okno. O jeho novou dekorativní výplň, jíž dominuje rožmberský erb, se postaral český výtvarník a sklář Bohumil Eliáš mladší.
Zrekonstruovaný areál se pro návštěvníky otevřel po desítkách let a má se stát novou branou do městského centra.
Pivovarský areál, který má rozlohu přesahující 30 tisíc metrů čtverečních, byl pro veřejnost dlouhá desetiletí zcela uzavřený.
Život, práce, sny a umění. Taková jsou hlavní témata nového kulturního a společenského centra Port 1560.
Hradeckou sýpku nechalo v roce 1903 postavit Družstvo rolnického skladiště v Hradci Králové a Nechanicích podle návrhu Josefa Novotného. Ve své době patřila mezi největší stavby svého druhu v Hradci Králové, každé patro má rozlohu 450 metrů čtverečních.
V roce 2017 byla podána žádost o prohlášení stavby kulturní památkou, která však byla pro zchátralý stav zamítnuta. Před demolicí ji téhož roku zachránilo odkoupení soukromým majitelem Jakubem Matouškem, který ji postupně proměňuje v kulturní centrum.
V roce 2017 byla podána žádost o prohlášení stavby kulturní památkou, která však byla pro zchátralý stav zamítnuta. Před demolicí ji téhož roku zachránilo odkoupení soukromým majitelem Jakubem Matouškem, který ji postupně proměňuje v kulturní centrum.
Hradeckou sýpku nechalo v roce 1903 postavit Družstvo rolnického skladiště v Hradci Králové a Nechanicích podle návrhu Josefa Novotného. Ve své době patřila mezi největší stavby svého druhu v Hradci Králové, každé patro má rozlohu 450 metrů čtverečních.
V roce 2017 byla podána žádost o prohlášení stavby kulturní památkou, která však byla pro zchátralý stav zamítnuta. Před demolicí ji téhož roku zachránilo odkoupení soukromým majitelem Jakubem Matouškem, který ji postupně proměňuje v kulturní centrum.
V roce 2017 byla podána žádost o prohlášení stavby kulturní památkou, která však byla pro zchátralý stav zamítnuta. Před demolicí ji téhož roku zachránilo odkoupení soukromým majitelem Jakubem Matouškem, který ji postupně proměňuje v kulturní centrum.
V roce 2017 byla podána žádost o prohlášení stavby kulturní památkou, která však byla pro zchátralý stav zamítnuta. Před demolicí ji téhož roku zachránilo odkoupení soukromým majitelem Jakubem Matouškem, který ji postupně proměňuje v kulturní centrum.
Hradeckou sýpku nechalo v roce 1903 postavit Družstvo rolnického skladiště v Hradci Králové a Nechanicích podle návrhu Josefa Novotného. Ve své době patřila mezi největší stavby svého druhu v Hradci Králové, každé patro má rozlohu 450 metrů čtverečních.
Hradeckou sýpku nechalo v roce 1903 postavit Družstvo rolnického skladiště v Hradci Králové a Nechanicích podle návrhu Josefa Novotného. Ve své době patřila mezi největší stavby svého druhu v Hradci Králové, každé patro má rozlohu 450 metrů čtverečních.
V roce 2017 byla podána žádost o prohlášení stavby kulturní památkou, která však byla pro zchátralý stav zamítnuta. Před demolicí ji téhož roku zachránilo odkoupení soukromým majitelem Jakubem Matouškem, který ji postupně proměňuje v kulturní centrum.
