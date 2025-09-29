1. Buďánka - Praha
Památkově chráněná dělnická osada, která stojí na pomezí Smíchova a Košířů v Praze 5, vyrostla na místě původní vinice mezi lety 1800 až 1840. Postavili ji nejspíš dělníci z nedalekého pískovcového lomu. Zřejmě v ní později bydleli i dělníci z továrny Tatra Smíchov či z břevnovské cihelny.
V prudkém svahu postupně vznikala originální spleť různorodých lidových domků. Jelikož počet obyvatel Buďánek stále narůstal, k už tak malým obydlím se stavěly nové kůlny a přístavky, na které lidem posloužil také nechtěný materiál z tehdy již zrušeného lomu. Mezi malými zahrádkami se proháněla mimo dětí také zvířata.
Osada měla okolo 20 domků, v nichž bydlelo až 300 obyvatel. Podle některých údajů měla 24 domků. Romantické místo, kde žili chudí řemeslníci i košířská galérka. Tak popsal kolonii Buďánka na začátku 20. století spisovatel Jakub Arbes. Ta se stala jakousi vesnicí uprostřed Prahy, kde čas ubíhal svým vlastním tempem.
|
Senzační záchrany. To je tvrz Bouda, náměstí v Rudě i motorest Čertovy skály
Za komunismu tu našli útočiště disidenti, zkoušeli tu Plastic People. V 80. letech 20. století byly téměř všechny domy od majitelů vykoupeny a osada začala chátrat. Počítalo se s jejich zbouráním, na jejich místě měl být podle územního rozhodnutí z roku 1988 postaven mnohapatrový panelový dům se 144 byty. Poslední člověk se údajně odstěhoval v listopadu 1991.