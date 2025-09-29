Romantická osada Buďánka. Pražská dělnická kolonie ožívá a láká na návštěvu

Lenka Weberová
Dělnická kolonie Buďánka v Praze, továrna na výrobu lustrů v Kamenickém Šenově i bývalý pivovar v Českém Krumlově. To jsou jen tři lokality ze 450 akcí, které lze zdarma navštívit během festivalu Den architektury od 2. do 7. října 2025. Festival probíhá ve 136 lokalitách v Česku i na Slovensku.
Část 1/5

1. Buďánka - Praha

Buďánka - Praha. Současný pohled na bývalou dělnickou kolonii Buďánka
Buďánka - Praha. Zrekonstruovaný Koloniál je místem, kde je možné získat aktuální informace o projektu a průběhu rekonstrukce památkové zóny.
Buďánka - Praha. Dělnická kolonie Buďánka v Praze chátrala desítky let.
Buďánka - Praha. Stejná místnost po rekonstrukci.
Buďánka - Praha. V 90. letech domky obývali squateři a bezdomovci. Desítky let osada chátrala a po revoluci však prakticky téměř celá osada zanikla.
58 fotografií

Památkově chráněná dělnická osada, která stojí na pomezí Smíchova a Košířů v Praze 5, vyrostla na místě původní vinice mezi lety 1800 až 1840. Postavili ji nejspíš dělníci z nedalekého pískovcového lomu. Zřejmě v ní později bydleli i dělníci z továrny Tatra Smíchov či z břevnovské cihelny.

V prudkém svahu postupně vznikala originální spleť různorodých lidových domků. Jelikož počet obyvatel Buďánek stále narůstal, k už tak malým obydlím se stavěly nové kůlny a přístavky, na které lidem posloužil také nechtěný materiál z tehdy již zrušeného lomu. Mezi malými zahrádkami se proháněla mimo dětí také zvířata.

Osada měla okolo 20 domků, v nichž bydlelo až 300 obyvatel. Podle některých údajů měla 24 domků. Romantické místo, kde žili chudí řemeslníci i košířská galérka. Tak popsal kolonii Buďánka na začátku 20. století spisovatel Jakub Arbes. Ta se stala jakousi vesnicí uprostřed Prahy, kde čas ubíhal svým vlastním tempem.

Senzační záchrany. To je tvrz Bouda, náměstí v Rudě i motorest Čertovy skály

Za komunismu tu našli útočiště disidenti, zkoušeli tu Plastic People. V 80. letech 20. století byly téměř všechny domy od majitelů vykoupeny a osada začala chátrat. Počítalo se s jejich zbouráním, na jejich místě měl být podle územního rozhodnutí z roku 1988 postaven mnohapatrový panelový dům se 144 byty. Poslední člověk se údajně odstěhoval v listopadu 1991.



Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Ve Vraném mají dvoupodlažní dům za cenu pražské garsonky. A může se i zvětšit

Dům jako bílá kostka? Proč ne. Dvoupodlažní dřevostavba ve Vraném nad Vltavou je ukázkou modernistické architektury, která si nepotrpí na zbytečnosti. A jak říká autor domu, architekt Luka Križek:...

Autora instagramového účtu Delniq nenachytáte, dům od něho je dokonalý

Navrhnout dům v centru obce, kde převažuje tradiční zástavba domů se sedlovými střechami, není vůbec jednoduché. Zejména když má vzniknout nejen rodinný dům, ale také prostor pro majitelčin...

Hvězda televizní show Jak se staví sen si poradila i s bytem 4+kk

Jenom sladit barvy a trochu vylepšit zařízení… Tak snadno si to představoval mladý pár s dvěma dcerkami. Jenže jejich byt 4+kk v pražské Tróji potřeboval pořádnou změnu, včetně dispozice. Designérka...

Největší rodinné domy na světě. Tady na velikosti majitelům opravdu záleží

Hledat odpověď na otázku, kdo ho má největší, zavání potížemi. Bez červenání. V těch rozmanitých tvarech je opravdu snadné se ztratit a ne vždy se údaje o rozměrech dají přesně ověřit. Proto berte...

Romantická osada Buďánka. Pražská dělnická kolonie ožívá a láká na návštěvu

Dělnická kolonie Buďánka v Praze, továrna na výrobu lustrů v Kamenickém Šenově i bývalý pivovar v Českém Krumlově. To jsou jen tři lokality ze 450 akcí, které lze zdarma navštívit během festivalu Den...

Romantická osada Buďánka. Pražská dělnická kolonie ožívá a láká na návštěvu

Dělnická kolonie Buďánka v Praze, továrna na výrobu lustrů v Kamenickém Šenově i bývalý pivovar v Českém Krumlově. To jsou jen tři lokality ze 450 akcí, které lze zdarma navštívit během festivalu Den...

29. září 2025

Chata z roku 1939 má venkovní kadibudku se dvěma toaletami

Designér Halvor Bakke, průvodce jednoho z nejpopulárnějších skandinávských lifestylových pořadů, by se mohl „hlásit“ stejnou větou jako Terminátor: „Já se vrátím.“ Je opravdu nezničitelný, od 28....

29. září 2025

Největší rodinné domy na světě. Tady na velikosti majitelům opravdu záleží

Hledat odpověď na otázku, kdo ho má největší, zavání potížemi. Bez červenání. V těch rozmanitých tvarech je opravdu snadné se ztratit a ne vždy se údaje o rozměrech dají přesně ověřit. Proto berte...

28. září 2025

Hvězda televizní show Jak se staví sen si poradila i s bytem 4+kk

Jenom sladit barvy a trochu vylepšit zařízení… Tak snadno si to představoval mladý pár s dvěma dcerkami. Jenže jejich byt 4+kk v pražské Tróji potřeboval pořádnou změnu, včetně dispozice. Designérka...

27. září 2025

Jedinečná příležitost. Nahlédněte do unikátní vodárenské věže v pražské Michli

Vodárenská věž, postavená mezi lety 1906 až 1907, oplývá mnoha architektonickými detaily, které kombinují prvky moderny a geometrické secese. Milovníci architektury i pražských technických památek...

26. září 2025

Paris Hiltonová má nový dům s 20 koupelnami a 12 ložnicemi. Podívejte se

Ona, hvězdná provokatérka a dědička rodinného jmění, on, bývalý vězeň, pak rapper a nakonec filmová hvězda. Paris Hilton a Mark Wahlberg si „vyměnili“ luxusní dům ve výjimečné čtvrti Beverly Park v...

26. září 2025

Šumavské volání divočiny. K výjimečnému srubu přidali krásné koně a medvědy

„Děda míval koně a já mám lásku ke zvířatům a přírodě pod kůží odmala. Koně jsou moje celoživotní srdcovka a tady jsem měl zase možnost si je pořídit. A k nim i vysněný srub,“ říká Imra, který má s...

25. září 2025

Nejbarevnější dům šokuje zvenčí, ale hlavně uvnitř. To jinde neuvidíte

Astoria, čtvrť začleněná do New Yorku v roce 1898, má své jméno po Johnu Jacobu Astorovi, nejbohatším pasažérovi, který zahynul při ztroskotání Titanicu. Za hospodářský rozmach vděčí německým...

25. září 2025

Senzační třípodlažní loft v Praze. Vládne mu hrubý beton a nádherné schodiště

Naprosto atypický třípodlažní interiér loftu v developerském projektu na pražských Hřebenkách ukazuje, co umožní včasné zapojení architektů a vstřícný developer. Za návrhem stojí architekti Radka...

24. září 2025

Kuchyň ve starém domě v Brně dostala skleněné desky. Jsou totiž ideální

Byt ve sto let starém domě si při zařizování zaslouží jiný přístup než novostavba. Respekt k době vzniku samotného domu je určitě na místě. To si uvědomovala i architektka Kateřina Horych při návrhu...

24. září 2025

Bydlí na střeše auta v domku z překližky. Přestavba stála jen 61 tisíc

Seth z USA postavil konstrukci z překližky na zádi svého auta, izoloval ji a postupně proměnil v útulný prostor, kde se cítí jako doma. Rozhodl se pro tento krok před rokem. Svobodu oceňuje víc než...

23. září 2025

Ve Vraném mají dvoupodlažní dům za cenu pražské garsonky. A může se i zvětšit

Dům jako bílá kostka? Proč ne. Dvoupodlažní dřevostavba ve Vraném nad Vltavou je ukázkou modernistické architektury, která si nepotrpí na zbytečnosti. A jak říká autor domu, architekt Luka Križek:...

23. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.