Jednu z nejhravějších lidových přezdívek si vydobyla budova urologické kliniky na pražském Karlově. Ta vyrostla v půlce sedmdesátých let stejně jako prominentní hotel InterContinental v Pařížské ulici. Obě brutalistní stavby jsou si vzhledově blízké a v obou si můžete pěkných pár dní poležet, a tak se mezi zdravotníky začalo urologické klinice říkat Inkontinentál.
Jenže smějící se české bestie chápou realitu vymáhání spravedlnosti jinak, a tak sochu s kvádrem, zpod kterého se navíc řine voda, pojmenovali Exekutor zabavující pračku.