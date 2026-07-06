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Debilák, Hajzlbába nebo Záprdelí. Co se pod lidovými přezdívkami skrývá za stavby

Jan Malinda
  17:00

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EXEKUTOR ODNÁŠEJÍCÍ PRAČKU. Plastika má zhmotňovat tíhu spravedlnosti, ale lidé v Brně to ironicky vidí jinak. | foto: MAFRA, archiv měst MAFRA

Představte si bezmoc a zmar architektů a sochařů, kteří ze všech svých sil stvoří životní umělecké dílo... Jenže pak jejich počin výsměšně přejmenuje prostý lid. Lidové přezdívky mají domy a sochy v celém Česku.

Jednu z nejhravějších lidových přezdívek si vydobyla budova urologické kliniky na pražském Karlově. Ta vyrostla v půlce sedmdesátých let stejně jako prominentní hotel InterContinental v Pařížské ulici. Obě brutalistní stavby jsou si vzhledově blízké a v obou si můžete pěkných pár dní poležet, a tak se mezi zdravotníky začalo urologické klinice říkat Inkontinentál.

Jenže smějící se české bestie chápou realitu vymáhání spravedlnosti jinak, a tak sochu s kvádrem, zpod kterého se navíc řine voda, pojmenovali Exekutor zabavující pračku.

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Debilák, Hajzlbába nebo Záprdelí. Co se pod lidovými přezdívkami skrývá za stavby

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EXEKUTOR ODNÁŠEJÍCÍ PRAČKU. Plastika má zhmotňovat tíhu spravedlnosti, ale...

Představte si bezmoc a zmar architektů a sochařů, kteří ze všech svých sil stvoří životní umělecké dílo... Jenže pak jejich počin výsměšně přejmenuje prostý lid. Lidové přezdívky mají domy a sochy v...

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