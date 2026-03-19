Do tváře hlavního města se v 70. letech minulého století výrazně podepsala stavba metra. Do okolí stanic, které hrály roli přirozených center, se začaly koncentrovat budovy občanské vybavenosti. Výhodná poloha stanice Budějovická na prvním úseku linky C pak byla ideální pro stavbu celého specializovaného obchodního domu.
Obchodní unikáty
Jen v hlavním městě je takových budov několik – obchodní domy Máj, Kotva či bývalá Družba na Václavském náměstí zaměřená na luxusní zboží. Další unikáty už zmizely – například liberecký Ještěd nebo brněnský Prior.
Stavba vznikala nad budovanou stanicí, tehdy ještě na zelené louce, ale již v obklopení pár let staré panelové zástavby.
A právě zejména pro její obyvatele, ale i ty z dalších sídlišť, byla určená. Nabídnout jim na jednom místě měla veškeré potřebné vybavení domácností.
Stejně jako další obchodní domy, které měly ukazovat výdobytky socialistického zřízení, patří i Dům bytové kultury v pražské Krči ke skvostům své doby. Ve své době představoval nebývalou ukázku vyspělého řešení v moderním pojetí. Dodnes je díky tomu jednou z nejlepších ukázek brutalistní architektury u nás.
Nový obchod pro vyspělou zem
Tehdejší výkladní skříň československého nábytkářského průmyslu si nechal postavit oborový podnik Nábytek. V budově centralizoval celou šíři a rozmanitost produkce znárodněných podniků, původně rozesetou v množství malých prodejen po celém městě. Ty však Pražanům stěhujícím se do rychle přibývajících paneláků dávno přestaly stačit.
Podoba celého domu včetně interiérů a vnitřního vybavení vzešla z pera architektky Věry Machoninové. Ta ve spolupráci s manželem Vladimírem stojí také za pražským obchodním domem Kotva či Teplotechnou v Ječné ulici. Dvojice navrhla i karlovarský hotel Thermal či československou ambasádu v Berlíně.
|
Kotva slaví padesátiny. Brutalistní symbol Prahy vyrostl za dva a půl roku
Na projekt moderního obchodního domu neproběhlo výběrové řízení, jak bylo i tehdy zvykem. Architektka se k zakázce dostala přímo, na doporučení tehdejšího hlavního městského architekta Jiřího Voženílka.
Budějovická na snímcích z archivu hlavního města v roce 1975 a na konci 80. let. Na prvním snímku chybí ve středu pár let starých sídlišť kromě Domu bytové kultury například i rozlehlá budova dnešní polikliniky. Na druhém snímku je severně od DBK vidět rozestavěný mrakodrap budoucí centrály České spořitelny. Budoucí podobu mu vtiskla dcera manželů Machoninových architektka Pavla Kordovská.
Kromě samotného DBK navrhla rovněž podobu celého prostranství, jež tehdy neslo název Budějovické náměstí, a spolupracovala rovněž na návrzích přilehlé stanice metra. K realizaci však nikdy nedošlo a další domy od jiných tvůrců zaplnily lokalitu postupně.
Dekáda ve stavbě
Komplikovanost návrhu a nepříliš zdatné socialistické stavitelství se podepsaly na extrémně dlouhé době výstavby. Dělníci do země poprvé kopli v roce 1972, kdy se rovněž začala stavět propojená stanice metra. Zcela hotovo bylo až o devět let později.
Na prodlevách se však kromě nedostatku zkušeností s podobnými stavbami podepsaly i chybějící finance, jelikož budovu na rozdíl od obdobných pražských staveb platil přímo oborový podnik Nábytek. Projevem však bylo zejména právě zdržení, ze zdobnosti nebo okázalosti dům neztratil.
Dlouhá doba stavby se projevila i kuriózními komplikacemi – například v době dokončení již více než deset let staré návrhy počítaly s menšími nákladními vozy, které do DBK měly vozit zboží. Ty novější už se však do garáží nevešly a nábytek se musel překládat venku.
Záměrně rezavá fasáda
Návrhy vznikaly koncem 60. let, a Machoninová tak měla při návrhu poměrně volnou ruku, díky čemuž hojně čerpala inspiraci v zahraničí. Dům tak obstojí i ve světových měřítkách.
Plechy Atmofix
Ocelové pláty byly domácí patentovanou náhradou americké obdoby Cor-Ten. Plechy jsou záměrně orezlé – koroze (respektive patina) na povrchu ocel konzervuje a brání jejímu dalšímu reznutí.
Budova však vznikala výhradně ve spolupráci s tuzemskými dodavateli.
Fasáda si ničím nezadá s dalšími návrhy manželů Machoninových – obdobně jako u dalších návrhů na opláštění použili pláty patinující oceli Atmofix. Využili je také na fasádu obchodní domu Kotva i vlastního domu.
Detaily, například rámy mírně předsazených pásových oken, zdůrazňuje červená barva. Horizontálně členěnou fasádu rovněž doplňuje trojice různorodých schodišťových věží z pohledového betonu. Charakteristické jsou také kulové výduchy vzduchotechniky na parkovišti před budovou.
Posunutá podlaží
Výstavnosti celého prostoru a účelu stavby odpovídalo i její pojetí – vnitřní prostor uchopila architektka skutečně velkoryse. Tvoří jej takřka dvě samostatné budovy pod jednolitým pláštěm, s čímž souvisí i ojedinělé rozvržení podlaží.
|
Jak se nakupoval nábytek v Domě bytové kultury. Tehdy to byla bomba
Expoziční prostory domu jsou počínaje třetím patrem vzájemně posunuté o půl poschodí, jak napovídá i „schod“ na střeše. Obě poloviny od sebe dělí osmnáct metrů vysoká proluka, díky níž je celý prostor přehledný a působí vzdušně. Vzájemně jsou propojené eskalátory.
Pod nimi jsou ještě tři běžná patra – přízemní ústící na parkoviště a dvě „podzemní“ podlaží vedoucí na okolní terasy a do pasáže u stanice metra. V nich zákazníci původně našli například občerstvení a služby, sídlilo zde i zázemí obchodního domu.
Promyšlená orientace
Stejně jako exteriérové detaily byla i většina interiéru laděna do červené – červeně namořený zvlněný strop například dodnes dominuje celému otevřenému prostoru, který dodnes v domě usnadňuje orientaci. Stejnou barvu měly v době dokončení také bočnice eskalátorů nebo zábradlí.
Vlastní barvu mělo i každé z pater. Ke slovu nicméně přišla i zelená, která odlišovala zázemí, a místy i tmavě modrá – například v kinosálu nebo na navigačních panelech.
Písmena na fasádě: dbk nebo ollok?
Jiří Rathouský nový font použil i pro logo obchodního domu vyvedené kovovými literami na fasádě. Mínusky, které měly dohromady tvořit zkratku „dbk“ však měly v písmenech b a d mezery – a část nakupujících tedy název četla jako „ollok.“
Z té oficiální zkratky však vzešly i další, o něco méně lichotivé přezdívky – Dům bytových katastrof, Debakl nebo Dej bakšiš, kunčofte. Pro nábytek se ale někdy muselo i do Debiláku...
Na barevném řešení se podílel grafik Jiří Rathouský, který stál například za podobou orientačních systémů v pražském metru a o něco později i na sídlišti Jižní město II. Vlastní systém včetně nového písma navrhl právě i pro obchodní dům DBK.
Interiéry i exteriéry pak již od počátku oživovala četná umělecká díla – například několik reliéfů přímo v pohledovém betonu schodišťové haly.
Stejný nedostatek, jen v hezčím balení
Otevření DBK počátkem 80. let bylo malou revolucí v kultuře nakupování v socialistickém Československu. Zákazníci místo malých a špatně udržovaných prodejen chodili pro vybavení svých moderních domácností do moderního obchodního domu.
Pomalá výroba
Tuzemský nábytkářský průmysl za minulého režimu extrémně vytěžovala výroba na export do Sovětského svazu i jinam – kvůli akutnímu nedostatku jakékoli tvrdé měny vyráběl například zboží pro švédský řetězec IKEA, ten stejný, který se do budovy jen o pár let později nastěhoval.
Domu, jež měl dokládat stoupající životní úroveň v Československu, odpovídal i jedinečný servis.
Kromě prodejních expozic s nábytkem, textiliemi i dalším vybavením domácností tu zákazníci našli i kavárnu, restauraci, šatnu s úschovnou nebo kinosál.
Cestu si sem našly i služby, na něž jsme dnes zvyklí, ale které byly do té doby na československém trhu věcí nevídanou.
Zákazníci mohli například využít oddělení bytových architektů, pomáhajících s výběrem a kombinací vhodných produktů na míru, nebo plně vybavené prezentační pokoje.
|
Kuchyň jsem nakupovala po skřínkách celý rok, vzpomíná majitelka
Skutečnou revolucí však DBK nebyl a ani být nemohl. Ani moderní interiér a nadstandardní nabídka nemohla zakrýt všeobecný nedostatek, dlouhé čekací lhůty a všelijaké služby za všimné, které se z malých podnikových prodejen přestěhovaly i sem.
Nábytek zmizel, ale DBK žije
Po změně režimu vzala nabídka nábytku domácí provenience rychle za své. Do budovy se hned v roce 1991 nastěhovala švédská IKEA, jeden z největších nábytkářských řetězců na světě. Ze svého prvního showroomu v Česku se odstěhovala po pěti letech a dům se stal součástí sítě Prior.
Ke svému původnímu názvu DBK se dům vrátil po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2006, kdy se znovu osamostatnil. Během oprav se interiér výrazně proměnil – prostor například rozčlenily nové příčky, rozložení po „půlpatrech“ však zůstalo.
|
Priory měly vysokou úroveň. Desítky let staré obchodní domy stále žijí
Zanikla nicméně část cenných prvků a zmizelo i původní vybavení. Nutno dodat, že velká část mobiliáře – který pro budovu navrhla Machoninová – zmizela už o hodně dříve. Sama architektka se neúspěšně zúčastnila soutěže na rekonstrukci spojenou s úpravami interiéru.
Době podlehl i původní orientační systém a z prostranství před domem zmizela také křišťálová plastika od výtvarníka Stanislava Libenského a sochařky Jaroslavy Brychtové. Dochovaly se však reliéfy v betonu ústřední haly od sochaře Slavoje Nejdla.
Budovu se však podařilo zachovat a přizpůsobit současným nárokům, což není u staveb ze druhé poloviny minulého století pravidlem. Sama firma DBK Praha, která nyní dům vlastní, je na jeho minulost i architektonické kvality náležitě pyšná a dnes provozuje stránku věnovanou historii DBK.
Za 45 let od otevření se nabídka v DBK výrazně změnila – skladbou obchodů se dnes podobá spíše běžnému nákupnímu centru. Vybavení do domácností tu však najdete i nyní, jen už nejde o nábytek.