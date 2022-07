Cukrárna, kde si můžete dopřát designový i chuťový zážitek najednou

V Česku se design v pohostinství nejdříve „vetřel“ do hospod a restaurací, pak přišly na řadu bary a vinařství, nakonec došlo i na cukrárny. To platí i o interiéru cukrárny od ateliéru A8000, kde se spojila tradice s inovací, a to jak v designu, tak v nabídce.