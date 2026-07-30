Mrakodrapy jako obří sprchy. Podívejte se, jak v Číně chladí rozpálené sídliště

S rostoucími letními teplotami hledají města po celém světě nové způsoby, jak zmírnit přehřívání ulic i obytných domů, umenšit efekt tepelných ostrovů. Zatímco ve většině vyspělých zemí se už desítky let spoléhá především na klimatizace, v Číně zkoušejí i méně obvyklá řešení.
Jedno z nich v posledních týdnech vzbudilo velkou pozornost na sociálních sítích. Na videích to vypadá, jako by se přímo z výškových budov snášel déšť.
Tento neobvyklý systém byl instalován v několika obytných komplexech ve městě Jün-čcheng (Yuncheng) v provincii Šan-si, na severu Číny. Jeho základem jsou vysokotlaké trysky, umístěné na střechách výškových budov. Odtud se do vzduchu rozprašuje jemná vodní mlha.
Z dálky to vypadá jako umělý déšť. Efekt má ale jiný, na deštníky to není. Ve skutečnosti se většina vody vypaří ještě dřív, než dopadne na zem. A právě na tomto principu je celý systém založen. Využívá jev známý jako výparné (evaporační) chlazení. Mikroskopické kapky vody při odpařování odebírají teplo z okolního vzduchu, čímž snižují jeho teplotu.
Podle informací dostupných na webu Interesting Engineering dokáže systém během několika minut snížit teplotu povrchů v okolí budov o pět až osm stupňů Celsia. V bezprostředním okolí domů pak vytváří příjemnější mikroklima, přičemž teplota vzduchu na úrovni ulic může klesnout přibližně o tři až šest stupňů.
Ochlazení se tak netýká jen samotných fasád, ale také chodníků, společných venkovních prostor nebo průchodů mezi domy. Z kusých zveřejněných informací je zřejmé, že tento systém je navržen výhradně pro období extrémních veder. K tomu, aby fungoval správně, musí být vzduch dostatečně horký a suchý, aby se jemné kapky stihly odpařit ještě před dopadem na zem.
Cílem zařízení není vytvářet skutečný déšť, ale neviditelnou mlhu, jež ochladí okolní prostředí.
Vedle většího komfortu pobytu venku během vln veder má technologie přinášet ještě jednu výhodu. Ochlazením pláště budov se snižuje jejich přehřívání, což prý může vést k omezení potřeby klimatizace v bytech. Teoreticky by takové plošné ochlazování mohlo být efektivnější než provoz stovek či tisíců domácích klimatizací. Jisté to ale samozřejmě není.
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Soused si načerno namontoval klimatizaci. Hučí, vibruje. Jak se bránit?
O „čínských střechách, ze kterých prší“ bylo nad rámec senzačních zpráv uveřejněno jen minimum technických informací. Princip výparného chlazení je sice dobře známý a vědecky ověřený, ale o samotné čínské instalaci zatím nejsou dostupné konkrétnější údaje.
Není například jasné, kolik vody systém během provozu spotřebuje, jak náročná je jeho údržba nebo zda se jemné trysky časem nezanášejí minerálními usazeninami. Debatu vyvolává také otázka možné spotřeby vody. V době, kdy některé oblasti Číny čelí nejen extrémním vedrům, ale i obdobím sucha, může být právě takové rozmarné hospodaření s vodou jedním z hlavních limitů širšího rozšíření technologie.
Stejně tak není k dispozici dostatek nezávislých měření, která by potvrzovala skutečný vliv na teplotu uvnitř bytů nebo dlouhodobou energetickou úsporu.
Určitě to ale vypadá fantasticky, byť zatím není jasné, zda se „déšť ze střech“ stane běžnou součástí života přehřátých měst budoucnosti, nebo zůstane jen zajímavým čínským experimentem.