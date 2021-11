Kočky, které dětem neublíží, ale naopak poslouží jako velcí kamarádi

Všechno začalo, když byly Báře čtyři roky. Probudila se a skrz žebrování své palandy viděla tátu, jak v náručí drží malé černé koťátko. Kocour a Bára vyrůstali bok po boku jako sourozenci. Mikeš trpělivě snášel i oblékání do svetříků či vožení v kočárku. Po letech ji inspiroval i k založení vlastní designové značky Čiči Design.

Průměr bříška je 90 cm, s packami přibližně 120 cm.

V roce 2017 studovala Bára Hortová produktový design na ČVUT v Praze a hledala téma pro svou semestrální práci. Po několika zamítnutých návrzích jí na mysl přišel koncept velkého černého kocoura spolu s příběhem o cestě k nalezení milujícího domova. A tak vznikla první kočka.

Další roky se věnovala studiu, praxi a práci v interiérovém designu, ale kocour jí stále nedával spát: „Přála jsem si, aby děti našly v Čiči stejného kamaráda, jakého jsem měla já v Mikešovi. Aby si s ním mohly hrát, povídat, odpočívat na něm a cítit se s ním v bezpečí.“

Doprava i s osobním vzkazem

Dohromady Báře prošlo rukama na dvacet prototypů, na kterých se zkoušely velikosti, poměry a tvary jednotlivých částí kočky, různé typy a gramáže textilií, umístění výšivek a technologické zpracování detailů.

„Aby byl produkt skutečně technologicky i esteticky dotažený, stojí to mnoho sil, času a samozřejmě nákladů. Prvními vyrobenými kusy cesta nekončí, s dalšími sériemi se vždy naskytne nějaký detail, který lze vylepšit, a to zejména na základě podnětů od zákazníků. Produkt se tak stále posouvá k dokonalosti, a to mě na tom baví,“ říká Bára.

Na vnitřní klopu recyklované papírové krabice, v níž „kočičiny“ putují za svými majiteli, vždy Bára píše osobní vzkaz s poděkováním a přáním pro nové „páníčky“, což bylo jedním ze zajímavých podnětů v rámci průzkumu.

Stovky hodin při hledání materiálů

„Od začátku jsem věděla, že chci vyrábět kvalitní produkty v České republice, z materiálů českého či evropského původu a včetně certifikátů nezávadnosti,“ říká Bára.

Při výběru materiálů postupně obeslala firmy po celé ČR, a když je nenašla u nás, přesouvala pozornost do dalších částí Evropy. „Největším problémem je, že se v Evropě již máloco vyrábí a hodně se dováží. Proto výběr materiálů s mými požadavky zabral bez nadsázky stovky hodin.“

Polštáře jsou také ve třech barvách, kočky se na nich usmívají nebo i spí...

Původně zamýšlela výrobu v chráněné dílně, ale kvůli požadavkům na vybavení a zručnost skončila spolupráce s první dílnou po pěti měsících nezdarem.

V další fázi proto již neriskovala a oslovila hned na 80 dílen, z nichž se třemi vybranými začala zkoušet vyrábět nové prototypy. Chtěla si být jistá výběrem spolehlivého partnera pro dlouhodobou spolupráci. Vítězem se stala rodinná čalounická dílna na severu Čech, která svým přístupem a ochotou překonala veškerá její očekávání.

„Je pro mě důležité, kdo se podílí na výrobě našich produktů, protože každý do nich přináší část sebe sama. Měla jsem velké štěstí, že jsem našla tým lidí, kterým věřím a kteří jsou ochotni svoje zkušenosti a energii vkládat právě do našich produktů,“ komentuje designérka.

Bára se snaží spolupracovat s dalšími českými designéry, kteří se věnují tvorbě pro děti a vyrábějí své produkty v Česku z testovaných materiálů, od nábytku, hraček, tapet až po svítidla a další doplňky.

Z každého prodaného produktu Čiči Designu je deset procent ze zisku věnováno na podporu koček a psů v nouzi v rámci Projektu Hope z.s. Báru k tomuto rozhodnutí vedla osobní angažovanost, sama se o tuto problematiku už dlouho zajímá a jednoho kočičího nalezence má doma.