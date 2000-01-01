Jmenuje se La Petite Maison a názvem nepřehání. Je to opravdu Malý dům, nenáročná stavba ze dřeva. Ovšem k letním pobytům mladé rodiny slouží skvěle. V malebném říčním údolí u francouzské vesničky Longueil, na dohled moře, si jej postavili svépomocí. Architekti ze studia arba jim jen radili, jak na to.
Autor: Jérémie Léon
Dům vznikl jako minimalistické letní útočiště v romantické pobřežní krajině. Klasickou chatu? Tu si tady mladá rodina s dětmi vystavět nechtěla. Přáli si plnohodnotné, ale velmi skromné zázemí pro pobyt.
La Petite Maison tak skutečně zabírá jen dvacet metrů čtverečních. Na působivosti mu to ovšem neubírá. Je to kompaktní objekt, který funguje především skrze vztah k okolní zahradě. Ta nabízí prostor ke každodenní aktivitě.
Dům nabízí především kuchyň a střechu nad hlavou, když rozmarné letní počasí zrovna nepřeje. Objekt přitom reaguje na své okolí, otevírá se okolním výhledům, proměnlivému světlu. Malý objem ve skutečnosti působí mnohem velkoryseji, než by naznačovala jeho velikost.
Stavební parcela se nachází jen několik minut od moře, a ani k řece to není odtud daleko. A právě ta přepestrá krajina se stala hlavním motivem celého návrhu. V místě, kde všechno leží jen nedaleko, se snadno rozvíjí pocit domáckosti.
Architekti ze studia arba: Jean-Baptiste Barache, Sihem Lamine a Pierre Gourvennec pracovali s přesně komponovanými průhledy, které rámují horizont, kostelní věž vesnice i koruny okolních stromů. Každé okno zde funguje spíše jako nástroj pro pozorování okolí než jako běžný stavební otvor.
Tou největší výzvou projektu bylo vměstnat do velmi omezené plochy všechny potřebné funkce pro každodenní život. Interiér totiž v sobě kombinuje kuchyň, jídelní kout, spaní, úložné prostory i hygienické zázemí.
Možná proto La Petite Maison nepůsobí dojmem domu, jako spíš promyšleného kusu zahradního nábytku. Architekti neusilovali o efektní architekturu, ale o intenzivní zážitek z bydlení v těsném kontaktu se zahradou.
Dům je možné posuvnými stěnami zcela otevřít . I když si půjdete číst knížku do zahrady a opřete se o strom, pořád budete ve venkovním obýváku. A kdo nechce sedět v trávě, má místo na venkovní terase.
Přestože má dům velmi malou zastavěnou plochu, prostor uvnitř vůbec nepůsobí stísněně. Pomáhá tomu práce s výškou stropů, průhledy napříč interiérem i pečlivě umístěná okna, která přivádějí světlo z různých stran.
Dům byl navržen jako flexibilní prostor pro sezonní pobyt lidí s různými potřebami. Spaní je rozděleno do kompaktních zón a vestavných nik, které využívají každý centimetr interiéru. I přes omezenou velikost dům nabízí překvapivě různorodé prostředí.
Konstrukce domu vychází z jednoduchého dřevěného rámového systému, který umožnil rychlou a přesnou realizaci. Architekti zvolili lehkou skladbu stěn i střechy, aby mohli pracovat s minimální tloušťkou konstrukce a získat co nejvíce prostoru uvnitř.
Autor: arba
Když tento stavební sen vznikal, připomínal spíše větší králíkárnu nebo seník. To byl ale záměr. Ten jednoduchý objem se sedlovou střechou připomíná tradiční venkovské domy v regionu a mile splývá s okolní krajinou.
Jedním z klíčových momentů celého návrhu je velké horizontální okno orientované směrem k moři. Neslouží jen jako zdroj světla pro domácnost, ale jako přesně komponovaný obraz krajiny, který propojuje každodenní život s okolním prostředím
Velkou roli při návrhu hrála prefabrikace a snaha o co nejjednodušší montáž na místě. Omezená velikost domu umožnila připravit značnou část konstrukčních prvků předem a samotnou realizaci výrazně zrychlit.
Velkou pozornost věnovali architekti vrstvení obvodového pláště a práci s izolací, protože pobřežní klima Normandie je velmi proměnlivé a vlhké. Konstrukce proto musela zajistit nejen tepelný komfort, ale i dlouhodobou odolnost vůči větru a mořskému vzduchu.
To, co prve působilo tak prostě a jednoduše, začalo rychle nabývat výraznější a důstojnější podobu. Po týdnu konstrukční práce už bylo prakticky dílo hotové. Mladá rodina se na něm spolu s architekty ze studia arba podílela osobně.
Po osazení okenních rámů a skleněných výplní se z nekonkrétního objemu rázem stal dům, který může posloužit jako domov. Byť tedy jen přes léto, k pobytům mladé rodiny.
Přes svou nenápadnost působí projekt velmi současně díky důsledné redukci a přesnosti detailu. Architekti odstranili vše, co bylo zbytné a soustředili se pouze na prostor, světlo a proporce. Dům díky tomu působí téměř meditativně a podporuje pomalejší život.
Malý dům díky svým skromným rozměrům přirozeně zapadá do krajiny. Terasa a krytý přesah střechy přitom rozšiřují obytný prostor směrem ven a vytvářejí mezistupeň mezi interiérem a zahradou.
Projekt je ukázkou toho, jak může architektura reagovat na omezení jako na příležitost. Malá plocha přiměla architekty přemýšlet o každém detailu – od pohybu uvnitř domu až po způsob otevírání oken a ukládání věcí.
Není to o velikosti, ale spíše o tom, jak se pracuje s prostorem. Interiér byl budován téměř jako vestavěný nábytkový systém vložený do nosné konstrukce domu.
La Petite Maison ukazuje, že i velmi malá architektura může nabídnout plnohodnotný způsob bydlení a silný prostorový zážitek. Projekt nestaví na technologické okázalosti ani na luxusu, ale na citlivém vztahu k místu a každodennímu životu. Právě v této jednoduchosti spočívá jeho největší síla.
