Fenomén chat, letních domů a tzv. „weekendů“ je spojen s celkovou emancipací moderní společnosti v průběhu 20. století. Rozvoj průmyslu a obecné bohatnutí evropské společnosti, především během meziválečné éry, přinesly pracujícím mnohem více volného času, který se rozhodli trávit v přírodě.
Fenomén prázdnin v přírodě se promítl do vzniku letních sídel, prázdninových vilových osad nedaleko velkých měst i trampských enkláv. Ať už to byly honosné letní domy, nebo trampské sruby, všechny spojovala touha vymanit se z moderního velkoměstského života a utéci do klidu a romantiky nedotčené přírody.
Výstava Chata: Fenomén ve světě architektury, která potrvá do 13. září 2026, zhodnocuje fenomén chat a víkendových domů jako důležitou, ale přesto často opomíjenou, typologii v rozvoji moderní architektury a bytového designu 20. století, který souvisí s radikální proměnou společnosti, ale i myšlením tehdejší architektonické a výtvarné avantgardy.
Ústředním tématem výstavy se stávají konkrétní příklady architektury chat a víkendových domů a geneze jejich architektury v průběhu 20. století od vzniku Československé republiky až po konec socialistické éry. To vše v kontextu mezinárodního vývoje architektury, proměn modernistických tendencí, sociálních a politických struktur.
Výstavu kurátorsky připravili historik architektury a publicista Adam Štěch ve spolupráci s architektem Janem Burešem. Expozice je do značné míry založena na bohatém fotografickém doprovodu, který Adam Štěch vytvořil během svých cest za chatami a letními domy ve světě i u nás.
Široké spektrum evropských letních domů a chat přináší zajímavá srovnání jednotlivých typologií a inspiračních zdrojů od modernistických interpretací alpských chat přes skandinávské vzory až po plážové domy na jihu Francie.
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Štěchovy vlastní fotografie doplňují archivní materiály jako jsou historické publikace, původní fotografie nebo plány a skicy některých vybraných chat. Součástí výstavy je také originální nábytek z některých objektů chat a letních domů či unikátní fragmenty jedné ze dvou chat navržených výtvarným umělcem Zdeňkem Pešánkem.
Vztah Zdeňka Pešánka a Uměleckoprůmyslového musea v Praze je velmi těsný: právě zde se konala v roce 1936 první a v roce 1942 poslední výstava Zdeňka Pešánka, za války byl v UPM zaměstnán, což ho zachránilo před okupační perzekucí; po válce založil v muzeu Společnost pro světlo a světelné umění.
Záměrně se výstava vyhýbá jisté romantizaci tématu, které je často prezentováno jako český sociologický fenomén. Místo toho se zaměřujeme na konkrétní návrhy a typologie modernistických chat a víkendových domů, které navrhovali přední i méně známí architekti a na které se v průběhu historie už dávno zapomnělo. Vysoce individualizované či experimentální projekty se setkávají s obecnými principy a typizací.
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30. června 2014