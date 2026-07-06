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Český fenomén plný nostalgie: Tohle jsou zapomenuté, ale stále nádherné chaty

Lenka Weberová
Chata V1, architekt Jaroslav Vaculík, Slapy, ČR, 1958–1964

Chata V1, architekt Jaroslav Vaculík, Slapy, ČR, 1958–1964 | foto: Adam Štěch

Šafránkova lovecká chata, architekt Bohuslav Fuchs, Drahonín, ČR, 1939
Sedlákova chata, architekt Karel Dudych, Jíloviště, ČR, 1958
Chata manželů Kudělkových, architekt Vladimír Kalivoda, Bystřička, CZ, 1960
Chata Václava Dvořáka, architekt Mojmír Kyselka, Bystrc, ČR, 1939
34 fotografií
Češi jsou národem chatařů, ale málokdo ví, že tento fenomén se týká celé Evropy. Nová výstava v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze boří mýty o tom, že chaty byly jen nouzovým únikem z paneláků. Podívejte se v rozsáhlé fotogalerii na unikátní design, experimentální projekty i zapomenuté perly.

Fenomén chat, letních domů a tzv. „weekendů“ je spojen s celkovou emancipací moderní společnosti v průběhu 20. století. Rozvoj průmyslu a obecné bohatnutí evropské společnosti, především během meziválečné éry, přinesly pracujícím mnohem více volného času, který se rozhodli trávit v přírodě.

Fenomén prázdnin v přírodě se promítl do vzniku letních sídel, prázdninových vilových osad nedaleko velkých měst i trampských enkláv. Ať už to byly honosné letní domy, nebo trampské sruby, všechny spojovala touha vymanit se z moderního velkoměstského života a utéci do klidu a romantiky nedotčené přírody.

Výstava Chata: Fenomén ve světě architektury, která potrvá do 13. září 2026, zhodnocuje fenomén chat a víkendových domů jako důležitou, ale přesto často opomíjenou, typologii v rozvoji moderní architektury a bytového designu 20. století, který souvisí s radikální proměnou společnosti, ale i myšlením tehdejší architektonické a výtvarné avantgardy.

Šafránkova lovecká chata, architekt Bohuslav Fuchs, Drahonín, ČR, 1939
Chata V1, architekt Jaroslav Vaculík, Slapy, ČR, 1958–1964
Sedlákova chata, architekt Karel Dudych, Jíloviště, ČR, 1958
Chata manželů Kudělkových, architekt Vladimír Kalivoda, Bystřička, CZ, 1960
Chata Václava Dvořáka, architekt Mojmír Kyselka, Bystrc, ČR, 1939
34 fotografií

Ústředním tématem výstavy se stávají konkrétní příklady architektury chat a víkendových domů a geneze jejich architektury v průběhu 20. století od vzniku Československé republiky až po konec socialistické éry. To vše v kontextu mezinárodního vývoje architektury, proměn modernistických tendencí, sociálních a politických struktur.

Výstavu kurátorsky připravili historik architektury a publicista Adam Štěch ve spolupráci s architektem Janem Burešem. Expozice je do značné míry založena na bohatém fotografickém doprovodu, který Adam Štěch vytvořil během svých cest za chatami a letními domy ve světě i u nás.

Široké spektrum evropských letních domů a chat přináší zajímavá srovnání jednotlivých typologií a inspiračních zdrojů od modernistických interpretací alpských chat přes skandinávské vzory až po plážové domy na jihu Francie.

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Štěchovy vlastní fotografie doplňují archivní materiály jako jsou historické publikace, původní fotografie nebo plány a skicy některých vybraných chat. Součástí výstavy je také originální nábytek z některých objektů chat a letních domů či unikátní fragmenty jedné ze dvou chat navržených výtvarným umělcem Zdeňkem Pešánkem.

Vztah Zdeňka Pešánka a Uměleckoprůmyslového musea v Praze je velmi těsný: právě zde se konala v roce 1936 první a v roce 1942 poslední výstava Zdeňka Pešánka, za války byl v UPM zaměstnán, což ho zachránilo před okupační perzekucí; po válce založil v muzeu Společnost pro světlo a světelné umění.

Záměrně se výstava vyhýbá jisté romantizaci tématu, které je často prezentováno jako český sociologický fenomén. Místo toho se zaměřujeme na konkrétní návrhy a typologie modernistických chat a víkendových domů, které navrhovali přední i méně známí architekti a na které se v průběhu historie už dávno zapomnělo. Vysoce individualizované či experimentální projekty se setkávají s obecnými principy a typizací.

30. června 2014
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