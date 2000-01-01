náhledy
Chalupa Na Kukačkách v obci Strážné respektuje tradiční krkonošskou typologii s kamenným soklem a dřevěnou fasádou, zároveň však řeší problém tmavých a stísněných interiérů typických pro stavby v národním parku.
Za projektem stojí architekti Ivan Boroš, Juraj Calaj a Vítězslav Danda ze studia edit! architects.
Protože zvětšení oken ve štítech nebylo povoleno, architekti využili velkoformátové prosklení bočních fasád a vertikální propojení podlaží.
Ochoz nad obývacím prostorem a otevření přízemí do krovu výrazně zvyšují přísun denního světla.
Prefabrikované CLT panely umožnily rychlou montáž ve strmém terénu a díky pohledové kvalitě slouží jako finální povrch interiéru.
Projekt dokazuje, že i v prostředí s velmi přísnými regulacemi lze vytvořit plnohodnotné, funkční a současně estetické horské bydlení.
Projekt horské chalupy demonstruje moderní, avšak citlivý přístup k regionální krkonošské architektuře.
Přestože návrh navenek respektuje tradiční výraz horských stavení s kamenným soklem a dřevěnou fasádou, projekt přináší zcela nové prostorové a funkční uspořádání interiéru.
Architekti od počátku usilovali o překonání typického rysu staveb v národním parku, které respektují tradiční vzhled na úkor funkčního interiéru.
Zatímco podoba exteriéru musí ctít tradiční formy, kvalita a funkčnost vnitřních dispozic bývá často opomíjena a interiéry působí tmavě a stísněně.
Také v případě této chalupy jsou vnější objem, tvar štítu i materiálové řešení určeny místními regulacemi.
Projekt však dokazuje, že je možné respektovat regionální typologii a zároveň naplnit současné požadavky na prosvětlený interiér s přímou vazbou na okolní přírodu.
„Zatímco oba štíty musely zůstat striktně tradiční, boční fasády nám poskytly prostor pro moderní architektonické prvky. To nám umožnilo implementovat velkoformátové prosklení v hlavní obytné zóně a v místě letního vstupu a maximalizovat tak průhledy do okolní krajiny. Vizuální kontakt s přírodou je klíčový a výrazně umocňuje celkový zážitek z pobytu na horách,“ upřesňuje Juraj Calaj ze studia edit! architects.
Zvětšení oken na štítových fasádách nebylo možné, protože by narušilo jejich proporce a výsledný vzhled by působil nesourodě.
Kromě velkoformátového prosklení proto architekti aplikovali princip vertikálního propojení podlaží.
Díky tomu vznikl ochoz nad obývacím prostorem a přízemí se mohlo otevřít až do krovu.
Řešení umožňuje přísun denního světla z více směrů a vytváří pocit vzdušného a světlého prostoru.
Realizace projektu byla logisticky náročná.
Komplikace přineslo umístění ve strmém svahu i zkrácená stavební sezóna, která vyžaduje rychlý postup výstavby.
I proto se prefabrikované CLT panely, které je možné smontovat na železobetonový sokl během několika týdnů, ukázaly jako ideální řešení.
Tyto dřevěné panely nabízejí statickou tuhost srovnatelnou s betonem, což umožňuje vytvoření rozsáhlých průhledů a otevřených zón – řešení, které konvenční konstrukce standardně neposkytují.
Panely jsou společností 3AE dodávány v pohledové kvalitě, díky čemuž dřevěný povrch stěn a stropů tvoří finální interiér, který nevyžaduje další obklady.
„Zásadní pro úspěch projektu byla také spolupráce s lokální stavební firmou Registav. Jejich detailní znalost náročných podmínek výstavby v horských oblastech nám umožnila přesně naplánovat nasazení prefabrikovaných CLT panelů a minimalizovat riziko přerušení prací z důvodu nepříznivého počasí,“ dodává Juraj Calaj.
Projekt byl realizován architekty v režimu Design & Build, kdy návrh a výstavba probíhaly v úzké koordinaci, což zajistilo věrnou realizaci architektonické koncepce i precizní provedení detailů.
Chalupa se stává ukázkovým příkladem toho, že i v prostředí s velmi přísnými regulacemi lze dosáhnout kvalitní současné architektury a vytvořit plnohodnotné, funkční a estetické horské bydlení.
Užitná plocha je 214 metrů čtverečních.
Zastavěná plocha je 95 metrů čtverečních.
Stavba byla dokončena v roce 2025.
