Českému křišťálu neuškodí ani rány paličkou, cena plynu však ano

Před lety řada skláren padla. Naštěstí se sklářům podařilo mnohé restartovat, objevily se i nové. Jenže v současné době hrozí velké nebezpečí, že by se situace mohla opakovat. Ti, kteří přidávají do svých produktů vysokou přidanou hodnotu, důsledně nabízejí špičkový design, moderní technologie a vzbuzují emoce, jak říká Jan Volšík z Preciosy Lighting, jsou na tom sice lépe, ale i je energetická krize zasáhla.

„Ceny plynu nám v poslední době narostly zhruba o 300 procent. Jedeme na plyn, a tak je pro nás jeho rostoucí cena velké téma,“ říká Anna Minaříková ze společnosti Lasvit. Právě Lasvit, Preciosa Lighting, Bomma a Brokis udělaly v Miláně skvělou reklamu českému sklářství i státu.

Když křišťál hraje

Preciosa Lighting předvedla letos v milánské zóně Tortona křišťálovou instalaci s názvem Composition in Crystal, kterou lze používat jako interaktivní hudební nástroj.

Její autoři, kreativní ředitelé Preciosa Lighting Michael Vasku a Andreas Klug, se spojili s úspěšným zvukovým designérem Jurajem Mravcem. I on patří ke špičce ve svém oboru, specializuje se na audiovizuální umění, zejména televizní a filmovou produkci. Získal ocenění BAFTA TV Craft Award, dvakrát nominaci na cenu Primetime Emmy a je také držitelem Českého lva. Spolupracoval na hudbě k seriálům The Holiday, Strike Back či The Crown (Koruna). Společně vytvořili instalaci, která v sobě spojuje harmonii umění a designu umocněnou světlem a 3D zvukem.

Composition in Crystal se skládá z pěti vnějších kruhů, které připomínají zvukové vlny, a vnitřního „srdce“ se třemi sekcemi, na něž mohou návštěvníci hrát, stačí rozeznít úderem paličky skleněné komponenty. Díky jejich vibracím vzniká jedinečná zvukově-světelná show.

„Instalace Composition in Crystal je zajímavá pro každého bez rozdílu, ať už máte či nemáte hudební vlohy. Stačí rozeznít křišťálové komponenty, a vytvořit tak okouzlující hudební sekvence,“ říká Michael Vasku, kreativní ředitel Preciosa Lighting.

Pro instalaci čerpali designéři inspiraci z nejnovějšího designového konceptu z portfolia Preciosa Signature Designs s názvem Crystal Spin, který měl svou premiéru rovněž v rámci milánského Design Weeku. Crystal Spin je hravý, organický design protínající prostor v rozmanitých křivkách.

Značka Lasvit opět zazářila

Po úspěchu své výstavy Monster Cabaret v roce 2018, kdy Lasvit získal cenu Milano Design Award za nejlepší akci v rámci milánského Design Weeku a porazil více než 1500 dalších míst ve městě designu, se letos představil výstavou Sanctums. Ta nabídla zcela nové nápady, včetně pohybující se skleněné umělecké instalace a kolekcí svítidel od začínajících talentů i světoznámých designérů, jako jsou třeba studio Yabu Pushelberg nebo David Rockwell. Sanctums pečlivě kurátorsky připravil umělecký ředitel společnosti Lasvit Maxim Velčovský, který byl v rámci Interior Design’s Best of Year Awards 2020 vyhlášen kreativním ředitelem roku.

Velkým „tahákem“ byla skleněná modulární kinetická instalace A: Live vhodná pro soukromé rezidence. S tou se mohli zájemci seznámit už v loňském roce, ale pouze ve virtuálním světě, letos už „naživo“.

Součástí výstavy byla i vystoupení imerzivního neboli interaktivního divadla.

Hlavní myšlenkou výstavy byl prostor, který patří jen nám a stává se naší osobní svatyní (sanctum). Pro každého je takový prostor největším luxusem. Lasvit se zároveň stává značkou, která vnímá luxus novým pohledem. Proto jednotlivé instalace doprovodilo několik vystoupení imerzivního neboli interaktivního divadla.

„V Sanctums jsme chtěli ukázat, jak světlo vytváří prostor a jak prostor vytváří pocity, vzbudit emoce. Chtěli jsme, aby naše instalace, umělecká díla a kolekce svítidel, nápojového a dekorativního skla spoluvytvářely pro naše klienty prostory, které vyvolávají nejen krásné pocity,“ říká Leon Jakimič, majitel a prezident společnosti Lasvit.

Bomma a zážitky

I další tuzemský výrobce Bomma představil unikátní světelnou instalaci, a to 150 ks svítidel z kolekce Lens ve speciální barvě, vytvořené přímo na míru pro tuto příležitost. Světelná instalace byla k vidění v showroomu MOHD Officina Milano vedle předních světových značek z oblasti interiérového designu. Celý koncept prostoru byl tento rok v rukou prestižního Studiapepe.

Křišťálová svítidla Bomma byla také součástí Archiproducts showroomu v Miláně. Bylo možné vidět impozantní kolekce Pebbles, Phenomena, Umbra, Blimp nebo novinku, malý Pyrite zasazené do unikátního prostoru navrženého Studiem Salaris. Nová velikost kolekce Pyrite se výborně hodí do malých interiérů, stejně tak jako obohacení už tak působivých světelných instalací. Obě instalace budou k vidění po celý rok.

Brokis u těch nejznámějších

Značka Brokis sice neměla v Miláně vlastní expozici, zato nechyběla ani na výstavišti Rho, kde jako tradičně probíhal veletrh Salone del Mobile, ale ani ve velkých showroomech v Miláně. Došlo totiž k dohodě mezi českými skláři a značkami Minotti, Flexform, Riva 1920 a Zanotta, v jejichž expozicích a showroomech ve městě se objevily produkty se značkou Brokis, a to od ikonické kolekce Muffins až po nejnovější produkty pro rok 2022.

Kolekce Orbis pracuje s koulí jako univerzálním tvarem a jemností světla, které vytváří kouřové, několikrát nabírané kvalitní sklo. Jemné světlo vychází z LED modulu a difuzoru, které jsou usazeny v mnohoúhelníku panelu světla.

Sklárna z Janštejna tak mohla prezentovat velmi širokou škálu provedení. Například v showroomu Mollura na Via Turati se prezentovaly modely Double a Dome Nomad, které navrhlo italské studio LCM Marin.

Samozřejmě nemohla chybět nová svítidla navržená šéfdesignérkou Brokisu, Lucií Koldovou, Sfera Portable či kolekce Orbis, která vychází z univerzálního tvaru vyvedeného v ručně foukaném kouřovém skle. Minimalistický tvar ovšem doplňuje moderní technologie se speciálním konektorem Brokisu navrženým pro snadné zapojení.

Chybět nemohly ani oblíbené modely Knot, Knot Table Battery, Macaron či Jack O’Lantern.

Kolekce Muffins vznikla už v roce 2010 a dnes je již designovou ikonou. Nadýchaný objem skleněného stínidla zasazeného do ručně opracované dřevěné podstavy spolu s přiznanou vláknovou žárovkou vdechne každému prostoru život. Kolekce nabízí mnoho tvarových i velikostních variant a širokou škálu barev skel či typů dřeva.

Budoucnost v ohrožení

Čeští skláři rozhodně nespoléhají jen na pomoc vlády. „Tím, že se specializujeme na zakázky s vysokou přidanou hodnotou, tak u nás došlo oproti únoru ke zdražení přibližně jen asi o 15 procent. Naštěstí jsme zatím omezovat výrobu nemuseli. Uvažujeme však o investici do elektrické vanové pánve, což je jiná technologie oproti té aktuální, založené na plynu,“ vysvětluje Anna Minaříková ze společnosti Lasvit.

V Preciose Lighting sázejí zase na zefektivnění výrobního procesu, zvažují využití solární střešní elektrárny a snaží se o fixaci cen materiálů, protože nejen ceny energií šly prudce nahoru. Sklářům vypadly i některé trhy, zcela logicky Rusko, asijské trhy zase zkomplikoval covid a omezená (a výrazně zdražená) doprava.

A tak se některé sklárny už připravují na uzavření provozu, což není vůbec jednoduché, trvá i měsíc, než pec zchladne tak, aby nedošlo k jejímu poškození, bohužel někde se už začalo i propouštět. Nejvíce ohrožené jsou malé sklárny.

Přitom práce se sklem vyžaduje od lidí velkou zkušenost, cit a znalosti, takže pokud by teď o tyto odborníky sklárny přišly, těžko je v budoucnosti nahradí. Někdo zvolí předčasný důchod, další si najdou jinou práci a mladí nebudou vyhledávat učební obory či odborné školy, po jejichž absolvování si těžko najdou práci.