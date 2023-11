Spirála ze skla, to je český pavilon pro světovou výstavu v Ósace

Vyhrát však mohl jediný. Spirála ze skla od Apropos Architects, na kterém se shodla odborná porota v čele se světově uznávanou architektkou Evou Jiřičnou. Tolik nápadů, originálních řešení a atypických přístupů, které studia v této otevřené soutěži předvedla, se neobjevuje ani při vyhlašování vítězů Českých cen za architekturu.

Český pavilon, který získal první cenu, dostal název Sochání vitality. Autoři: Michal Gabaš, Tomáš, Beránek, Nikoleta Slováková, Tereza Šváchová, Spolupracovníci: Kryštof Jireš, Rudolf Nikerle, Dominik Miklušák, Pavel Vinter, Jan Kistanov, Jiří Kubalík a další

Přitom nešlo jen o to, blýsknout se unikátním konceptem, ale též splnit technické požadavky na stavbu včetně transportu složené budovy na místo, rychlé montáže, pozdějšího rozebrání a dopravy zpět do vlasti.

Účastníci soutěže představili i vlastní vize, jak rozšířit povědomí o české kultuře a jak ukázat, co vše naše země nabízí. Kromě první ceny byla udělena i druhá a třetí, ale také zvláštní cena poroty. Nejen oceněné projekty najdete ve fotogalerii.

Čeká se 30 milionů návštěvníků

První místo a odměnu 500 000 Kč získal projekt nazvaný Sochání vitality. Charakterizuje jej dynamický pohyb vzhůru po spirále, který může být brán i jako ideál životní cesty každého z nás. Řemeslně zpracovaná fasáda přikrývající dřevěné panely připomíná bohatou historii českého sklářství, světlo pronikající dovnitř vytváří prostory s proměnlivou atmosférou.

Rampa obtáčející centrální multifunkční auditorium nakonec ústí na střešní terase s restaurací. Koncepce budovy pochopitelně vyšla i z poznatků, že Česká republika dostala na umělém ostrově Yumeshima v Ósackém zálivu parcelu těsně u moře.

Vyvýšená střech a evokující rozhlednu tak poslouží nejen při pohledu a orientaci na výstavišti s pavilony dalších 153 zemí, ale též k odpočinku a vstřebání dojmů z českých expozic.

Naše země vždy zářila v oborech, které vyzdvihují talent a kreativitu, ať už jde o obrazy Alfonse Muchy, hudbu Antonína Dvořáka, vynález kontaktních čoček Otty Wichterleho nebo lékařské prostředky na hojení ran na principu nanovláken.

A tím vším by se měla předvést a neskromně pochlubit. Vstupenky na světovou výstavu, která se koná od dubna do října 2025, jsou již v prodeji a předpokládá se, že tuto kulturní obdob u olympijských her navštíví nejméně 30 milionů lidí.