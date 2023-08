Hotel Pupp rozzářily skleněné bublinky inspirované minerálními prameny

Nové svítidlo se stalo součástí nejnovější rekonstrukce hotelového křídla Parkside. Ta je výjimečná spoluprací výhradně s předními českými společnostmi z oblasti interiérového designu.

Jednotlivé ručně foukané koule mají průměr 25 cm.

„Tradice v kombinaci s moderním přístupem a určování trendů v našich oborech je to, co spojuje Grandhotel Pupp a Preciosa Lighting. Schválení konceptu bylo rychlé a výsledek je úchvatný. Mramorový sál je mimořádný prostor a my jsme mu dodali novou jiskru,“ vysvětluje Lucie Karlová, generální ředitelka Preciosa Lighting.

A dodává: „Přála bych si, aby zážitek z naší světelné instalace přinesl návštěvníkům dobrou náladu a inspiroval je k dalším objevům.“

Křehká krása vody a světla

Autorem návrhu originální světelné instalace, která kompletně vznikala ve sklárnách v Kamenickém Šenově, je Martin Prokeš, designér Preciosy Lighting. Inspiroval se léčivými minerálními prameny karlovarské kolonády. Voda, bublinky i kroužky na hladině se staly hlavním motivem více než tři a půl metrů vysokého svítidla s názvem Bubble Rings.

„Karlovy Vary a jejich okolí jsou již od středověku známé díky minerálním pramenům. Právě tam jsem čerpal inspiraci: voda, bublinky a kroužky na vodní hladině. Pramenitá termální voda šíří svou energii z hloubi země. Líbí se mi, jak voda probublává na povrch, jak se třpytí a leskne. Její pohyb je vždy tak elegantní a poetický. Právě to odráží svítidlo Bubble Rings,“ říká Martin Prokeš, který se v Preciose Lighting vypracoval od vítěze v talentové soutěži Master of Crystal až na pozici seniorního designéra společnosti.

Fakta o svítidle

Světelná instalace Bubble Rings poutá pozornost už svými rozměry (3,69 m průměr a 3,60 m výška). Vzdušná instalace okouzluje krásou ručně foukaných křišťálových koulí, které jsou pečlivě umístěny na prstencích z leštěné mosazi. Celá instalace váží 414 kilogramů.

Tvorba svítidla od prvních jednání až po instalaci trvala devět měsíců. Podobně jako u mnoha dalších zakázkových svítidel bylo celé dílo nejprve částečně sestaveno ve výrobním areálu v Kamenickém Šenově. Montáž a instalace na místě pak probíhala čtyři dny. Technici zde ručně navěsili všechny komponenty.

Svítidlo Bubble Rings připomíná vyvěrající bublinky minerálních pramenů.

„Od počátku diskuse o svítidle pro Mramorový sál jsem měl ze spolupráce se značkou Preciosa příjemný pocit. A konečný výsledek je úžasný, jsme velmi spokojeni s tím, jak instalace vypadá, a podle všeho stejný ohlas budí i u našich hostů,“ uzavírá Jindřich Krausz, generální ředitel Grandhotelu Pupp.

Rozměr instalace 369 cm (průměr) x 360 cm (výška) Zavěšeno ve výšce 180 cm od stropu Křišťálové koule průměr 25 cm Váha 414 kg Počet světelných zdrojů 80

Grandhotel Pupp v novém

Nové svítidlo je součástí velké rekonstrukce, která skončila koncem letošního jara. Propojujícím prvkem renovace veřejných prostor a 55 pokojů v nejstarší části hotelu nazvané Parkside byla intenzivní spolupráce s předními českými firmami v oblasti designu.

Lustr Bubble Rings září v Mramorovém sále hotelu Pupp.

Pro vytvoření moderního konceptu pokojů byli využiti výhradně prémioví čeští dodavatelé, umělci a designéři.

Jedinečné kresby původního průčelí Puppu byly laserem vykresleny na stěny pokojů v nově vzniklé kategorii Pupp Modern. Tato inovativní spolupráce podtrhuje snahu hotelu Grandhotel Pupp o propojení tradice s moderním designem a podporu českých umělců a řemesel, a zároveň přináší hostům nezapomenutelný zážitek v jednom z nejvýznamnějších českých hotelů.

Jeho historie sahá až do roku 1701, kdy karlovarský starosta Anton Deiml nechal postavit sál se zázemím pro pořádání plesů pro urozenou klientelu Karlových Varů, takzvaný Salle de l’Assemblée. Slavnostní otevření hotelu Pupp v podobě, jak ji známe i dnes, pak proběhlo 13. května 1894 při příležitosti zahájení lázeňské sezóny.