Vaše ikonická váza Bandaska byla promyšleným designem, který skoro vylučoval prvek nahodilosti, zatímco práce s deskami z druhotně tavených střepů prvek nahodilosti předpokládá téměř jako koncept. Jaký impuls způsobil takovou změnu v uměleckém přístupu?

MT: V naší práci rádi experimentujeme, hledáme hranice práce se sklem. Právě nás baví střídat polohy nahodilosti s pečlivě propracovanými tvary. V případě ceny pro Interiér roku jsme i tyto dvě polohy zkombinovali do svítícího objektu, který je tvarově promyšlený a materiál jsme vytvářeli s představou o výsledné podobě, kde jsme počítali s tím, že nahodilost sehraje nedílnou součást procesu.

Co vás přivedlo k využití odpadních střepů, kterým svými návrhy vdechujete nový život?

JJ: Asi potřeba pracovat se sklem i po jeho rozbití a prodloužit cestu produktu/ objektu. Začít pískem a nezastavit se u střepů. Také hledání nových možností zpracování skla, kdy po zdražení energií se práce v huti stala hodně nákladnou. Upcycling je nedílnou součástí designu naší doby a jsme za to moc rádi.

Svůj technologický postup, respektive výsledný materiál, jste nazvali Fragmentglass. Co všechno z něj lze vyrobit? Co z něj nejraději navrhujete vy?

JJ: Momentálně jsme dodělali nové svítidlo Fragment Line pro značku Bomma a pro naši tvorbu využíváme Fragmentglass pro unikátní objekty, desky stolů, panely v interiéru a nástěnné svítící objekty. Od malých předmětů jako úchytky na zeď až po velké skleněné panely do interiéru. Pracujeme také s různými tloušťkami desek, které po vyleštění hran můžete „nakouknout“ do úžasně magického světa skla.

Letošní ocenění Interiér roku má podobu geometrické hry tří tvarů. Čím konkrétně ve vašich očích tento světelný objekt evokuje interiér, případně proces jeho tvorby?

JJ: Celá cena je jako miniatura architektury, je to pohled přes broušené plochy do hlubin vesmíru. Je jako poskládané části projektů každého tvůrce. Chtěli jsme vytvořit cenu, která dává prostor pro vaši představivost.

Při výrobě cen Interiér roku jste sama „sestřepovávala“ sklo, sypala střepy do forem a ovlivňovala výrobu do naprostého finále. Působila jste nesmírně koncentrovaně a nadšeně až euforicky. Baví vás tento přístup víc, než když návrh „pouze“ předáte výrobě?

MT: Proces samotné výroby myslím nás oba strašně baví. Trávím hodně času v holešovickém studiu a často cítím, že už potřebuji kontakt se samotným materiálem. Pustit se do výroby nebo alespoň asistovat. Všechny tyto prožitky se ve výsledném designu propíší. Vždy poznáte na každém produktu s jakou vášní a znalostí materiálu designér pracoval. Osobní prožitek hodně posouvá naši práci.

Studio Dechem je sice tvořeno širokým týmem, ale jádro jste vy dva, jako tvůrčí i životní pár. Jak vlastně funguje „dvouautorství“? Řeší někdo víc formu a jiný technickou stránku, nebo je v pozadí kreativní dialog?

MT: Kreativní dialog je nedílnou součástí našeho fungování. Někdy prostě věříme tomu druhému v jeho volbě tvaru, technologie a někdy hledáme celý tým ten pravý koncept a následně jeho formu. Pracujeme společně už dlouho a známe myslím hodně dobře a hluboce naše potřeby, inspirace, tvarosloví a cestu tvůrčího procesu. Respekt a někdy nechat věci plynout přirozeně je naše cesta k dobrému fungování.

Pravidelně vystavujete na milánském Salone del Mobile nebo v Paříži. Co považujete za svůj největší dosavadní úspěch?

MT: Pro mě je určitě největší úspěch, že nás naše studio Dechem baví a živí, že do práce chodíme rádi a že máme hodně skvělých plánů a naplňujících projektů přes sebou. Jsem za to opravdu vděčná.

O výrobě cen Návrhy ocenění pro desátý ročník Interiéru roku spatřily světlo světa v prosinci 2024 a z nich pořadatel, autoři i zástupci sklárny postupně vybírali nejlepší řešení. Objekty byly sice vyrobeny pod značkou Bomma, ale desky ze stavených střepů skla vznikly v Kolektiv Ateliers ve Studiu slumping and fusing v Novém Boru, a to 17. 3. 2025. Kombinaci barevných střepů určovalo kurátorsky studio Dechem a výroby se aktivně zúčastnila designérka Michaela Tomišková ve spolupráci s Michalem Ullrichem. Každý z kusů ocenění je tak naprostým originálem.

O soutěži Interiér roku Vítězové jubilejního desátého ročníku soutěže ocenění Interiér roku za období 2024 budou oznámeni jako vrcholný bod mezinárodního kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum, a to v úterý 29. 4. 2025 v pražském Centru současného umění DOX. Jedenáct autorských originálů od studia Dechem si ze slavnostního předávání odnesou vítězové jednotlivých kategorií. Záštitu nad aktuálním ročníkem ocenění převzala předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČT, Senát Parlamentu ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Magistrát hl. m. Prahy a starosta městské části Praha 7.

Foto: Kristina Hrabětová a Natálie Kubenková

Video: Štěpán Alexander