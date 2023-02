Český design se může opět pochlubit svými úspěchy. Podívejte se

U zrodu tohoto slavného ocenění v roce 1950 stáli slavní designéři Eero Saarinen a manželská dvojice Charles a Ray Eamsovi. Dodnes zůstává nejstarším a celosvětově nejuznávanějším hodnocením kvalitního designu po celém světě, pořádané pod záštitou The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design ve spolupráci s European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies. Počet uchazečů o tuto designérskou pochvalu neustále stoupá a rok 2022 byl podle pořadatelů rekordní. O to více potěší fakt, že ani letos nechybí na seznamu oceněných česká značka.