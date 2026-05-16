Za dveřmi těch nejluxusnějších hotelů se během festivalu odehrává úplně jiný Cannes než ten, který znají turisté z přeplněných pláží. Soukromé večírky, střešní apartmá, vlastní bazény i diskrétní servis tu tvoří svět, kde noc stojí víc než roční nájem běžného bytu.
Vybrali jsme tři hotely, které celebrity během festivalu vyhledávají nejčastěji.
Hôtel Barrière Le Majestic Cannes: Oblíbená adresa Leonarda DiCapria i Roberta De Nira
Jen málokterý hotel je s festivalem v Cannes spojený tak silně jako Hôtel Barrière Le Majestic Cannes. Pětihvězdičkový hotel stojí přímo na promenádě Boulevard de la Croisette jen pár kroků od Palais des Festivals a jeho ikonických schodů.
Právě jeho poloha je jedním z hlavních důvodů, proč hotel dlouhodobě vyhledávají herci, producenti i členové poroty. Z pokojů to mají na červený koberec jen pár minut pěšky a během festivalu tak nemusí řešit dopravní zácpy.
Le Majestic letos slaví sto let od otevření. Interiéry kombinují klasickou francouzskou eleganci s moderním luxusem, dominantou hotelu jsou výhledy na Středozemní moře a slavné apartmány včetně Dior Suite.
Hotel nabízí více než 300 pokojů, několik restaurací, wellness i soukromou pláž. Jedno z nejluxusnějších apartmá má vlastní solárium a bazén s výhledem na moře.
Ceny během festivalového období začínají přibližně na 1 800 eurech za noc. Nejluxusnější apartmá ale mohou stát i více než 12 tisíc eur za noc. Opakovaně zde pobývají herci Leonardo DiCaprio a Robert De Niro nebo herečka Cate Blanchettová.
Hôtel Martinez: Oblíbené místo Belly Hadid a Kendall Jenner
Druhou ikonickou adresou na slavné promenádě La Croisette je Hôtel Martinez. Zatímco Majestic působí elegantně a tradičně, Martinez bývá spojovaný hlavně se světem módy a večírků.
Hotel nabízí přibližně 410 pokojů a suit v jemných světlých barvách, především bílé, krémové, světle modré a žluté. Interiéry vycházejí z ikonického stylu 30. let a kombinují elegantní linie, lesklé materiály a moderní komfort.
Některé luxusní suity mají prosklenou část, která funguje jako soukromá vnitřní zahrada propojená s tropickým resortem hotelu. Během festivalu zaplatíte za noc v tomto prestižním hotelu přibližně 1 500 až 12 000 eur i více. Záleží na tom, jak velký komfort si dopřejete, pokud se to tak dá v takovém místě vůbec říct.
Hotel Martinez upřednostňují například modelka Bella Hadidová, modelka Kendall Jennerová nebo herečka Eva Longoriaová.
Hôtel du Cap-Eden-Roc: Soukromé útočiště George Clooneyho a Beyoncé
Skutečný symbol soukromí se ale nenachází přímo v Cannes. Asi půl hodiny cesty od festivalového ruchu ve městě Antibes leží legendární Hôtel du Cap-Eden-Roc.
Právě diskrétnost a odlehlá poloha jsou hlavním důvodem, proč sem celebrity jezdí „zmizet“ před festivalovým ruchem i pozorností novinářů a paparazzi. Hosté mají k dispozici rozsáhlé zahrady, soukromé vily, tenisové kurty i ikonický bazén vytesaný do skály nad mořem.
V době festivalu začínají ceny přibližně na 3 000 eur za noc a u VIP ubytování v samostatných vilách se mohou vyšplhat až na 50 000 eur a více. Ze světových hvězd se tu opakovaně ubytovávali herci George Clooney a Brad Pitt, zpěvačka Beyoncé, rapper Jay-Z nebo herečka Jennifer Lawrenceová.
