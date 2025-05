Dům, který poroste s vámi. Novinka reaguje na měnící se potřeby rodin

Stačí 10 hodin a hrubá stavba základního modulu „rostoucího“ domu Terra je hotová. Kompletní dům na klíč firma postaví do čtyř týdnů.

Příjemných 52 metrů čtverečních v dispozici 2+kk je vhodných například jako startovací dům pro mladé lidi nebo domov pro single osoby. V přízemí je menší obývák s jídelnou, z nějž se jde na terasu, kuchyně, odkud je vstup do garáže, a sociální a technické zázemí. V patře se pak nachází ložnice se vstupem na balkon a malá pracovna.

Když přijde čas, lze prostor domu Terra flexibilně zvětšit až na 4+kk s plochou 120 metrů čtverečních. Jedna strana domu totiž počítá s přistavěním dalších dvou místností nad sebou. Z původní ložnice se tak stane dost velká galerie, odkud se vchází na střechu garáže, která funguje jako terasa.

Cenově dostupné bydlení

Inovativní projekt vytvořený ve spolupráci s dánskými architekty umožňuje přizpůsobit velikost domova aktuálním potřebám. „Reagovali jsme tím na vývoj trhu. Všichni víme, jak těžké je dnes pro lidi stavět domy nebo byty. Cena je obrovská a pozemky nesmírně drahé. Řekli jsme si, pojďme něco udělat. A tak tu teď máme rostoucí dům, jehož základní modul nabízíme za 2,29 milionu korun,“ řekl při představování domu Terra a jeho uvedení na trh Jaroslav Kalenda, předseda správní rady a spoluzakladatel firmy CANABA. Dům si lze prohlédnout v Centru vzorových domů v Nehvizdech u Prahy.

„Uvažovali jsme tak, že pro lidi jde o startovací dům, a až budou mít více peněz nebo se změní jejich potřeby, přistaví další dvě místnosti, pátá případně může být místo garáže. Proto název rostoucí dům,“ vysvětluje Jaroslav Kalenda a vstupuje do vzorového domu, aby ho představil.

Jako moderní Altamira

Stěně v obývacím pokoji dominuje velký obraz s bizonem. Motiv i provedení připomínají pravěké skalní umění. A skutečně, firma CANABA se při výzdobě nechala inspirovat obrazem ve španělské jeskyni Altamira.

Rostoucí dům Terra první rostoucí dům na trhu, novinka roku 2025

dispozice: 2+kk

podlahová plocha: 52 m2

zastavěná plocha: 46 m2

doba výstavby: 1-2 měsíce

další informace: www.canaba.cz; tel. 800 910 910

„Přemýšleli jsme nad tím, jak vlastně lidé kdysi dávno bydleli, a uvědomili si, že v pravěku byly jejich obydlím jeskyně. Proto jsme dům vybavili replikou fresky z jeskyně Altamira. Skalní obraz tam obyvatelé jeskyně vytvořili před 15 tisíci lety. Takže 15 tisíc let lidé touží po tom, aby měli kde bydlet, a hledají nová řešení. My jim dnes tady v domě Terra také jedno přinášíme,“ dodal Jaroslav Kalenda s tím, že společnost CANABA bude nabízet také dům Terra plus. Ten bude už kompletní, se všemi místnostmi, a rovněž za dostupnou cenu 2,99 milionu korun. Dvě místnosti navíc tedy vyjdou na 700 tisíc.

Unikátní technologie

První rostoucí dům využívá nejmodernější technologie a materiály. Například v oblasti vytápění jsou v základní nabídce na výběr tři varianty, patří k nim i tepelné čerpadlo nebo fotovoltaika. V lokalitách, kde je zaveden plyn, může být vytápění plynové.

Modulární technologie domu Terra využívá prefabrikovaných komponentů, které si firma CANABA vyrábí ve vlastním závodě. Tenkostěnné betonové panely, z nichž je dům sestaven, mohou být v budoucnu pro modulární koncepty prioritním materiálem. K nejatraktivnějším výhodám tohoto typu výstavby totiž patří rychlost a cena.

A pak je tu ještě jedna unikátní přednost – betonové stěny splňují parametry zákonem dané energetické náročnosti, aniž by musely být tak silné jako například cihla.

Centrum vzorových domů Nehvizdy Pár kilometrů za Prahou v obci Nehvizdy stojí Centrum vzorových domů společnosti CANABA.

Postupně zde během 10 let vzniklo 7 vzorových domů, poslední s názvem Terra před několika dny.

Všechny rodinné domy různých stylů jsou kompletně zařízené. Zájemcům jsou denně volně přístupné, a to v čase mezi 10. a 18. hodinou. Každý v nich může strávit tolik času, kolik potřebuje, v podstatě si v nich může zkusit život nanečisto a přesvědčit se na vlastní kůži, jaký dům by vyhovoval právě jemu a jeho rodině.

Odborní poradci v infocentru zodpoví dotazy týkající se stavby rodinného domu a veškeré agendy s tímto procesem spojené.

Adresa: Centrum vzorových domů, Třešňová 870, 250 81 Nehvizdy

„Pokud je obvodové zdivo rodinného domu například z cihel, musejí být stěny zhruba 45 centimetrů silné, aby stavitel splnil podmínky ‚zeleného zákona‘ ohledně energetické náročnosti,“ vysvětlil technický ředitel firmy CANABA Kamil Švorc.

Dům Terra je ovšem může mít mnohem tenčí. Znamená to, že betonový panel o tloušťce 15 centimetrů, nebo dokonce méně spolehlivě udrží připevněnou skříňku, ale také zaručí vysokou tepelnou akumulaci, která v domě zajistí optimální klima během celého roku. V zimě je prostě uvnitř více tepla, než kdyby byly stěny z jiných materiálů, a naopak v létě v domě zůstává příjemný chládek, protože beton nepropustí horký vzduch zvenčí tak snadno.

A když k cihle nebo podobným materiálům připočteme tloušťku izolačního obložení a vše porovnáme s betonovým prvkem, vyplyne další výhoda, již si mnozí na první pohled neuvědomí – tenčí stěny přinesou několik metrů čtverečních navíc uvnitř domu. Může jít o plochu až jednoho malého pokoje.

„Hodně lidí má dojem, že dům vypadá malý, a uvnitř jsou překvapeni, kolik prostoru nabízí,“ shrnuje Kamil Švorc.

Společnost CANABA využívá materiály a stavební techniky šetrné k životnímu prostředí. Její nízkoenergetické modulární domy se navíc vyznačují prosklenými plochami, které zvenku poutají pozornost svým moderním designem a zevnitř navozují obyvatelům pocit otevřeného prostoru a propojení s venkovní přírodou.

Tisíce domů nejen v Nehvizdech

Nový modulový dům Terra si lze prohlédnout v Centru vzorových domů v Nehvizdech u Prahy, které firma otevřela přesně před deseti lety. Jako první tam stál dům se jménem CHICO, jichž CANABA dodnes postavila na 1700. Projekty má hlavně v okolí Prahy, ale i ve zbytku Česka. Jen v Nehvizdech stojí 1200 domů postavených firmou CANABA celkem za 7 miliard korun, v celém Česku je jich už kolem 8 tisíc.

Firmu CANABA založili Jaroslav Kalenda a architekt Vlastimil Hlavatý. Příští rok na jaře oslaví 35 let na trhu.