Projekt ve spolupráci se společností Chytrý dům vychází z historicky ověřených řešení, která architekti přizpůsobili současným nárokům. Místo vymýšlení nových systémů modernizovali to, co v minulosti již fungovalo.

Prvním je pavlačový dům inspirovaný Bauhausem (výrazný moderní styl v architektuře a designu, který se vyznačuje jednoduchostí, funkcionalitou a minimalismem. Jeho kořeny sahají do Německa počátkem 20. století, konkrétně do umělecké školy Bauhaus ve Výmaru), druhým je přepracovaný panelový dům ze 70. let.

Hlavní charakteristikou obou projektů jsou dřevěné konstrukce odpovídající dnešním světovým inovacím s ohledem na ekologii, dostupnost, efektivitu realizace a cirkulární stavebnictví.

Filozofie návrhu

„Naše návrhy typových bytových domů jsou efektivní a zaměřené na funkčnost. Dřevo necháváme přirozeně vyznít v hlavní roli, a přitom dbáme na architektonickou kvalitu, tedy na spojení estetiky a praktičnosti,“ říká architekt Vít Svoboda.

Základem je udržitelnost. Projekt využívá naplno dřevo jako obnovitelný materiál. Typové konstrukce a prefabrikace zjednodušuje realizaci a urychluje výstavbu.

„Reagujeme na akutní problém nedostupnosti bydlení. Dnešní situace je ovlivněna zdlouhavými legislativními procesy a absencí koncepční bytové politiky. Mnoho nových bytů nevzniká podle skutečných potřeb, ale jako investiční produkt. My nabízíme udržitelná, dostupná řešení, která reflektují potřeby obyvatel a dávají smysl nejen ekonomicky, ale i sociálně a urbanisticky,“ vysvětluje Svoboda.

Dřevěný model

Dřevostavby pro architekty z kanceláře 0,5 Studio nejsou módní záležitostí. „Pracujeme s touto myšlenkou dlouhodobě, už přes deset let se podílíme na projektech dřevěných staveb. Bytové domy z tohoto materiálu jsou tak logickým pokračováním naší praxe. Kombinujeme estetiku, funkčnost i ekologii a tyto hodnoty přenášíme jak do rodinných domů, tak do větších obytných celků,“ říkají.

Od počátku projekt vyvíjí v úzkém tandemu architekt-stavitel. Tento přístup zaručuje technickou proveditelnost, hospodárnost i estetickou hodnotu návrhů.

Pavlačový dům Mozaika

Tento dům vznikl jako dostupné sociální bydlení inspirované ikonickým pavlačovým domem Hannese Meyera z 30. let v Dessau. Koncept architekti aktualizovali a přetvořili do moderní a funkční podoby.

Každá bytová jednotka má 55 m² a lze ji řešit jako 3+kk, 2+kk nebo 1+kk. Obslužné místnosti jsou orientované k pavlači, obytné prostory do krajiny, což zajišťuje soukromí a zároveň rozšiřuje obytný prostor o pavlač o šířce 2 metry. Byty lze skládat vedle sebe, měnit jejich počet i počet podlaží.

Požárně odolná kovová schodiště vytvářejí kontrast s dřevěnou konstrukcí a podtrhují kombinaci technického a přírodního přístupu. Design podporuje individualizaci – balkony i okna lze upravit, takže si obyvatelé sami tvoří vizuální mozaiku, která dává domu osobitý charakter.

Panelový dům Evolo

Moderní panelový bytový dům navazuje na koncept panelových domů typu G-OS, ale současně přináší zásadní vylepšení, která odpovídají dnešnímu způsobu života. Inspirací bylo racionální uspořádání jednopodlažního modulu se čtyřmi byty o ploše 80 – 100 m².

Každý byt má lodžii o šířce 2 metry, která se může postupně propojovat s dalšími a tvořit tak otevřený prostor napříč patry. Nové uspořádání instalačních jader umožňuje větší obytné plochy a otevřenější dispozice propojující obývací pokoj s kuchyní.

Přízemí je řešeno jako aktivní parter s možností umístění školky, obchodu či restaurace. Díky centrální chodbě je zajištěn pohodlný přístup do bytů, které vynikají velkým prosklením a výhledem do okolní krajiny. Dispozice jsou flexibilní – byty lze snadno přizpůsobit jako 2+kk nebo 3+kk. Tento přístup zajišťuje dlouhodobou využitelnost a udržitelnou kvalitu bydlení.

Jaké jsou cíle

Projektem architekti cílí na obce, které hledají způsob, jak řešit otázku dostupnosti bydlení a rozvíjet nové čtvrti i menší developery a investory, kteří hledají smysluplné investiční příležitosti.

„Chceme obcím nabídnout projekty, které jsou legislativně jednoduché, ekonomicky výhodné a zároveň kvalitní. Věříme, že metoda Design and Build – tedy navrhni a postav – je budoucností výstavby. Díky prefabrikovaným dřevěným konstrukcím, které snadno přizpůsobíme lokálním podmínkám, umíme nabídnout flexibilitu i vysokou ekologickou hodnotu. Použití dřeva navíc pomáhá naplňovat podmínky pro dotační programy,“ říkají architekti.

Cena bez marže developera

Stavitel Ing. Petr Filip :

Projekt „Dřevěná bytovka“ je určen především obcím a místní samosprávám případně malým investorům. Metoda desing and build zajistí jednoho partnera pro celou stavbu – od návrhu po hotový dům.

Není zde nutná žádná další role prostředníka. Díky tomu si může obec pořídit vlastní nájemní byty za cenu bez marže developera. Cena za byt 3+kk 55 m2 o užitné ploše 20m2 terasa se u domu Mozaika pohybuje ve výši 3,7 až 4 mil Kč bez DPH/bytovou jednotku.

Cena je závislá na počtu pater a množství bytových jednotek. Přepočteno na m2 užitné plochy se dostáváme na 55 až 60 tis Kč/m2 (vč DPH), což je obvyklá cena za bytové domy v ČR dle cenových statistik ČKAITu.

Dřevěné bytovka je však provedena v nízkoenergetickém standardu, tedy vyšším standardu, než je v současnosti běžné.