Klasická dispozice 3+1 byla ve své době velice oblíbená, životní dynamika však ukázala, že není optimální pro každého. Nároky na bydlení se totiž mění podle toho, v jaké životní fázi se člověk zrovna nachází. Jiný prostor potřebuje pár, jiný rodina, senioři či lidé, kteří pracují z domova. Někdo má radši soukromí, jiný zase preferuje kuchyň propojenou s obývacím pokojem, které společně tvoří srdce celé domácnosti. Moderní bydlení se proto neposuzuje jen podle počtu místností, ale hlavně podle toho, jak dobře funguje v každodenním životě.
Co dnes lidé potřebují k pohodlnému bydlení
- větší dispozice 3+kk a 4+kk, které nabídnou prostor a flexibilní řešení i do budoucna
- venkovní zázemí, jako je lodžie, terasa, zahrada nebo blízkost přírody
- promyšlené uspořádání a dostatek úložných prostor
- dostupnost škol, obchodů a lékaře
- dobré dopravní spojení
- bezpečné a příjemné okolí
Jaké jsou v současnosti nejoblíbenější byty?
Důležité je, aby byt nabízel dostatek flexibility a nepůsobil stísněně ani po několika letech. Lidé také hledají dispozice, které se dají přizpůsobit různým životním situacím — například když potřebují pracovnu, pokoj pro hosty nebo více soukromí. „Oblíbené jsou dnes byty 3+kk a 4+kk , které dávají prostor pro variabilní využití jednotlivých místností. Jeden pokoj může sloužit jako ložnice, další jako pracovna, dětský pokoj nebo zázemí pro hosty. Právě tato flexibilita je pro řadu kupujících důležitější než samotný počet metrů čtverečních,“ říká Radim Grulich, realitní makléř ze společnosti Real-Treuhand Reality.
Být doma, a přitom jednou nohou v přírodě
U řady nových projektů jsou v nabídce také byty doplněné lodžií, terasou nebo zahradou, které dispozici nejen rozšiřují, ale posouvají bydlení na vyšší úroveň. Zejména pokud je v blízkosti domu dostatek zeleně, park nebo řeka a uklidňující šumění vody nebo listí ve stromech.
Kvůli lodžii se sice z bytové jednotky nestane dům se zahradou, ale díky propojení interiéru s venkovním prostorem je v bytě i klidné místo na dohled přírody, kde se mohou obyvatelé během dne nadechnout čistého vzduchu. „Byty se zahradou, případně terasou či lodžiía zároveň projekty, které navazují na kvalitní venkovní okolí, mají stále větší hodnotu,“ potvrzuje Radim Grulich.
Úložné prostory jsou často důležitější než design
V praxi se rychle ukáže, že nestačí jenom pěkný interiér, ale stejně důležité je i praktické uspořádání, která zajistí fungování domácnosti bez zbytečného chaosu. „Zájemci o bydlení dnes obvykle nehledají jen velký obývací pokoj a pěknou kuchyň. Zajímá je, jestli má byt dost úložných prostor. Byt pro pár nebo jednotlivce musí počítat se sportovním vybavením a sezonním oblečením, v případě rodin také s kočárkem, školními věcmi i vším, co se v domácnosti postupně přirozeně hromadí,“ vysvětluje dále ze své zkušenosti Radim Grulich. Právě to je rozdíl mezi bytem, který působí efektně na první pohled, a bytem, ve kterém se dlouhodobě dobře žije.
Občanská vybavenost je základ
Při výběru bytu tedy nejde jen o moderní vzhled, ale hlavně o to, aby byl pohodlný a dobře fungoval v každodenním životě. To samé platí i o okolí nemovitosti a celkové infrastruktuře lokality. Někdo ocení školy a školky v dosahu, jiný blízkost lékaře, obchodů nebo dobrou dopravní dostupnost. Kvalitní adresa zkrátka usnadňuje běžný den bez ohledu na to, jestli v bytě žijí mladí lidé, rodiny nebo senioři.
Kromě samoobsluh a restaurací je dobré mít k dispozici lékárnu, drogerii a běžné osobní služby, jako je například kadeřnictví nebo kosmetika, ale také čistírna nebo opravna aut.
Hlavně co nejjednodušší doprava
Kvalitu bydlení ovlivňuje i to, kolik času člověk tráví cestováním. Dojíždění do práce, případně rozvážení dětí do škol, prodlužuje denní rutinu i o několik hodin, zejména pokud dopravní řešení ve městě není zrovna funkční. Pokud musíte jezdit autem i na nákup, protože obchod není v pěší vzdálenosti, znamená to další komplikaci. Nedejbože, že se na něco zapomene, a musíte i o víkendu sedat do auta, abyste koupili prášek do pečiva.
Výběr bydlení nekončí na prahu
Při výběru bytu dnes hrají roli i zdánlivé detaily, které ale ve výsledku rozhodují o tom, zda se z adresy stane skutečný domov. Lidé více než dřív sledují atmosféru místa, kvalitu veřejného prostoru i to, zda okolí působí bezpečně a příjemně.
„Kupující dnes stále častěji řeší nejen samotný byt, ale i jeho širší kontext. Tedy to, co mají v okolí po ruce, jak snadno se po městě pohybují a jakou atmosféru místo nabízí. U Radimského mlýna je silná právě kombinace občanské vybavenosti, bydlení v centru Kolína a současně u řeky a příjemná dojezdová doba do Prahy vlakem i autem,“ uzavírá Radim Grulich.
Obsah vznikl ve spolupráci s developerským projektem Radimský mlýn v Kolíně.