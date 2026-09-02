„Klient přišel s jasnými požadavky. Přál si kvalitní a pohodlné pracovní místo s dostatkem prostoru pro počítač a další technické vybavení, velkorysé úložné prostory, moderní a nadčasový interiér bez krátkodobých módních trendů a vizuálně čistý, vzdušný prostor pro každodenní fungování,“ říká architekt Vojtěch Vyskočil.
Vzhledem k omezenému rozpočtu se namísto drahého či okázalého vybavení hledala kreativní a chytrá řešení.
Základní myšlenkou celého návrhu bylo využít doslova každý metr čtvereční, ale současně minimalizovat množství samostatného nábytku, který by prostor opticky zahltil. Jednotlivé funkce jsou proto co nejvíce propojené a některé prvky slouží během dne různým účelům.
Důležitou roli hrála snaha eliminovat tzv. hluchá místa, tedy nevyužité komunikační a průchozí plochy. Typickým příkladem je hlavní pracovní místo. Namísto samostatně stojícího psacího stolu v obývacím pokoji vytvořili architekti pracovní kout jako přímou součást vestavné skříně v průchodu kolem kuchyně.
Prostor, který by jinak sloužil výhradně jako chodba mezi jednotlivými částmi bytu, tak získal plnohodnotnou novou funkci. Pracovní stůl nabízí veškeré potřebné zázemí, aniž by v bytě působil jako rušivý nebo dominantní solitér.
Variabilní stůl namísto dvou jídelních ploch
Podobná multifunkčnost charakterizuje i stůl umístěný naproti kuchyňské lince. Nejde o běžný jídelní stůl. Díky své poloze a speciálně zvolené výšce nabízí hned tři různé způsoby využití:
- při stolování slouží jako klasický jídelní stůl doplněný o barové židle,
- během vaření funguje jako plynulé rozšíření pracovní plochy kuchyně,
- při práci na notebooku představuje druhou, neformální pracovní plochu.
Na takto malém půdorysu díky tomu nebylo nutné vyčleňovat samostatné prostory pro jídelní kout a další pracovní stůl.
Technická elegance s nerezovým povrchem
Ústředním a nejvýraznějším prvkem celého interiéru je kuchyňská linka s nerezovým povrchem, která dala celému projektu jeho osobitý charakter.
Chladivý nerezový vzhled doplňuje bílá pracovní deska. Stěna nad pracovní plochou tvoří bílá laminátová deska, která barevně téměř splývá s okolní bílou omítkou. Díky tomuto triku kuchyň nepůsobí jako těžký, masivní blok a prostor zůstává vizuálně čistý. Technický a lehký charakter sestavy navíc podtrhuje přiznaná nerezová trubka vzduchotechniky vedená nad horními skříňkami.
Horní skříňky mají bílá dvířka z texturovaného skla v bílém kovovém rámu a ukrývají v sobě integrovanou mikrovlnnou troubu i digestoř. Spodní část linky zase doplňuje zvýšený sokl s vestavěnými úložnými zásuvkami – architekti tak zužitkovali i plochu těsně u podlahy, která u běžných kuchyní zůstává zcela bez užitku.
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Mají kuchyňskou linku z krabic od mléka. Neuvěřitelný výsledek vypadá skvěle
Místo pro odpočinek i přístup na lodžii
Obývací část je zařízená velmi střídmě, aby byl zachován maximální pocit vzdušnosti. Hlavním vybavením je jednoduchá pohovka, nízká „televizní“ skříňka a subtilní knihovní systém s policemi. Součástí obytného prostoru je lodžie, která interiér bytu příjemně rozšiřuje.
V ložnici je manželská postel s úložným prostorem. Nad čelem postele, těsně pod strop, umístili architekti závěsné skříňky.
Propracované detaily od předsíně po koupelnu
Ani vstupní hala nezůstala pozadu. Je vybavena vestavnou šatní skříní s integrovaným botníkem a věšákem. Vešel se i malý čalouněný sedák. Součástí je velkoplošné zrcadlo, které kromě praktické funkce malý vstupní prostor opticky prosvětluje a zvětšuje.
Pozoruhodným detailem je chytře ukrytý rozvaděč podlahového topení – je vestavěn přímo do šatní skříně, takže tento technický prvek vůbec nenarušuje vzhled interiéru.
Koupelna sází na kompaktní nábytkový celek, který v sobě kombinuje umyvadlo, úložné prostory a vestavnou kombinovanou pračku se sušičkou. Nechybí ani skříňky na špinavé prádlo nebo menší skříňka zabudovaná ve vyzděné nice. Původní nevzhledná revizní dvířka k uzávěrům vody byla nahrazena skrytým řešením s keramickým obkladem, což celou stěnu esteticky sjednotilo.
Úložný prostor bez pocitu „samá skříň“
Množství úložných prostor bylo pro majitele klíčové. Namísto jedné obří skříně, která by byt opticky zmenšila, jsou však úložné kapacity důmyslně rozptýleny po celém bytě a často přímo integrovány do jiných funkcí. Nacházejí se:
- v kuchyňské lince a jejím spodním soklu,
- ve vestavné skříni s pracovním místem v průchodu,
- v nábytkové stěně a knihovně v obývací části,
- pod zvedací postelí v ložnici,
- v horních skříňkách nad čelem postele,
- ve vstupní šatní skříni a botníku v hale,
- v integrovaném koupelnovém nábytku a nice.
Výsledkem je obrovská úložná kapacita, aniž by byt působil stísněně a bez překážek.
Nadčasové materiály bez zbytečného luxusu
Celé barevné i materiálové řešení staví na světlé a střídmé paletě, která podporuje prostupnost světla. Dominantní nerezovou kuchyňskou linku vyvažují čisté bílé plochy, texturované sklo a tvarově jednoduchý vestavný nábytek.
Na minimální ploše se architektům podařilo bez kompromisů skloubit zónu pro spaní, vaření, stolování, práci, odpočinek i rozsáhlé skladování. Byt svou malou rozlohu neskrývá, ale pracuje s ní jako s hlavním motivem – navzdory množství funkcí zůstává trvale světlý, vzdušný a vizuálně uklidňující.
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Jak dostat všechno do 40 m2: Podívejte se na promyšlený byt mladého medika
Základní informace:
- Název: Byt s nerezovou linkou
- Typ: návrh interiéru bytu 2+kk
- Lokalita: Praha – Bohnice
- Výměra: 34,5 m²
- Objekt: novostavba
- Studie: 06/2025
- Realizace: 09/2025–06/2026
- Studio: VR archi
- Autorský tým: Ing. arch. Vojtěch Vyskočil, Ing. arch. Petra Vyskočilová, Bc. Laura Ožvaldová
VR archi je mladé architektonické duo, které tvoří manželé Ing. arch. Vojtěch Vyskočil a Ing. arch. Petra Vyskočilová. Zaměřujeme se na promyšlené návrhy interiérů, rodinných domů i komerčních prostor.
Působíme především v Praze a na Vysočině, odkud Petra pochází. U rekonstrukcí a návrhů interiérů zajišťujeme celý proces od prvotního návrhu přes projektovou dokumentaci až po detailní rozkreslení nábytku pro truhláře. Klientům zároveň pomáháme i během samotné realizace a jsme jim k dispozici přímo na stavbě v rámci kontrolních dnů.
Návrhy malých bytů a prostor vnímáme jako specifickou výzvu, se kterou máme i osobní zkušenost. Po dobu jednoho roku jsme sami žili na pouhých 6 m² v obytné dodávce, kterou jsme si kompletně vlastnoručně přestavěli. Museli jsme tak řešit podobné otázky jako u malého bytu – jak využít každý centimetr, kam umístit všechny potřebné věci a jak vytvořit prostor, ve kterém se dá pohodlně žít i dlouhodobě.