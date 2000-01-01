Jednopodlažní vila Vicus na svažitém pozemku pod vrchem Zobor nabízí z každého pokoje úchvatný výhled na slovenský Nitranský hrad. Spojuje pasivní chlazení pomocí dřevěné pergoly, přírodní materiály jako spišský travertin či hliněné omítky a kultivovanou architekturu schopnou stárnout s grácií.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
Autorem vily s nádherným výhledem je architekt Sebastian Nagy.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
Venkovní prostory pod pergolou slouží k celoročnímu odpočinku s výhledem na dominantu města.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
Kontinuální dřevěná pergola propojuje jednotlivé části domu a vytváří přirozené stínění.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
Zastavěná plocha činí 195 metrů čtverečních.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
Elegantní travertinová dlažba plynule přechází z interiéru na venkovní terasu a stírá hranici mezi vnitřkem a vnějškem.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
Srdcem domu o užitné ploše 158 m² je velkorysý obývací pokoj propojený s jídelnou a kuchyní.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
Strop obývací části zdobí přiznané dřevěné trámy, které interiéru dávají hřejivou atmosféru.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
V interiéru byly použity hliněné omítky, které regulují vlhkost a udržují příjemné vnitřní klima. Jedna ze dvou koupelen sází na nadčasový kamenitý obklad a střídmou eleganci.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
Po západu slunce vytváří promyšlené osvětlení domu i terasy komorní a útulnou náladu.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
Na chladnější severní straně pozemku se nachází venkovní letní kuchyně pro horké letní dny. Všechny technické a obslužné funkce jsou soustředěny v severní části půdorysu.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
Pohled na spišský travertin ukazuje kvalitu a trvanlivost lokálních materiálů.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
Prosklená jižní fasáda v zimě přijímá solární teplo, v létě ji před přehříváním chrání stínění pergolou.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
Surový kámen na fasádě podtrhuje spojení stavby s okolním terénem.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
Architekti navrhli průhledy celým domem, které posilují prostorovou kontinuitu a kontakt s krajinou.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
Velkorysé okenice stíní předokenní žaluzie.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
Všechny obytné místnosti jsou směřovány na jižní stranu s maximálním využitím výhledů.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
Na zahradě je venkovní bazén, ze kterého jsou úchvatné výhledy do okolí.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
Pergola tvoří zásadní prvek kompozice i estetiky celého domu.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
Přímý dotek lesa za domem a otevřená krajina před ním vytvářejí unikátní mikroklima.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
Projekt je ukázkou udržitelné a kultivované architektury.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
Okázalá gesta zde nečekejte.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
Čisté linie a střídmý design jsou základním rysem vily.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com
Vila byla dokončena v roce 2024.
Autor: Tomáš Manina, www.tomasmanina.com