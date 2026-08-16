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Sama s obří hypotékou riskla všechno. Proměna domu na Svitavsku vyráží dech
Nikola si před patnácti lety jako svobodná žena vzala obří hypotéku a koupila řadový dům z roku 1881 na Svitavsku, ve kterém prožila dětství. Sama se pak pustila do drsné dvouleté rekonstrukce, na...
Koupil pozemek, co náhodou viděl z auta. Teď má u Brd snové bydlení bez schodů
Bezbariérový a výrazně prosvětlený dům, oddělená společenská a soukromá část a hlavně skvělé místo nedaleko středočeských Brd v blízkosti Prahy, a tedy s dobrou dostupností do hlavního města. Všechna...
Peklo, ve kterém uvázli lidé. Dělnické slumy stály v Manchesteru ještě nedávno
Dnes po nich zůstaly jen fotografie, mapy a názvy ulic. Ještě před několika desetiletími však tvořily spletité řady dělnických domků celé čtvrti anglického Manchesteru. Hovořilo se o nich jako o...
Žít v 320 m2 už nechtěli. Majitelé bytu na Malé Straně udělali radikální krok
Byt s plochou 320 metrů čtverečních jen tak nenajdete. V historických domech na Malé Straně ale existují i takové. Majitelé se ho však rozhodli rozdělit na dvě samostatné bytové jednotky a bydlet jen...
Češi našli domov v Karibiku. Podívejte se, jak žijí na divokém ostrově Dominika
V roce 2011 jsme s manželem podnikli delší dovolenou po karibských ostrovech jen tak s batohy na zádech. Říkali jsme si, že kdyby se nám někde líbilo, tak zakotvíme, píše Pavla ve svém příspěvku do...
Udržitelné bydlení nemusí znamenat nový dům. Často stačí chytře vylepšit ten současný
Udržitelné bydlení si mnoho lidí spojuje hlavně s novostavbami, solárními panely nebo technologiemi za statisíce. Ve skutečnosti ale často začíná mnohem praktičtěji: rekonstrukcí, modernizací a...
Jak dostat všechno do 40 m2: Podívejte se na promyšlený byt mladého medika
Barev ani originálních řešení se nebál medik a zároveň kytarista, který si pro návrh svého bytu s plochou necelých 40 metrů čtverečních vybral toho správného parťáka. Studio Purpura si na sterilní...
Žádní sousedé, jen nekonečný oceán. Plovoucí apartmán stojí 10 tisíc na noc
Zapomeňte na klasický hotel. U Key Westu na Floridě kotví plovoucí apartmán, kam se dostanete jen lodí a kde vás ráno místo sousedů vítá oceán. Španělský influencer Rubén Holgado v něm strávil noc a...
Bydlení z říše snů: Nahlédněte do dokonalé vily u lesa s úchvatnými výhledy
Jednopodlažní vila Vicus na svažitém pozemku pod vrchem Zobor nabízí z každého pokoje úchvatný výhled na slovenský Nitranský hrad. Spojuje pasivní chlazení pomocí dřevěné pergoly, přírodní materiály...
Dům v Bohnicích s nejhezčím výhledem šokuje bílou. Sterilní nudu nečekejte
Romantický výhled, jaký jen tak někde nenajdete. Takový nabízí novostavba domu na vyvýšeném místě nad starou částí pražských Bohnic. Třípodlažní stavba se okny obrací na barokní kostel svatého Petra...
Harmonizace díky feng-šuej. Jak žijí Michal Viewegh s Olenou a jejím synem na Sázavě
Že na lásku není pozdě v žádném věku, dokazuje asi nejznámější žijící obyvatel města Sázava spisovatel Michal Viewegh. Svůj dům obývá s přítelkyní Olenou a jejím dvanáctiletým synem Sašou, a jak...
Vila v Praze chytla druhý dech. Architektka jí vrátila šarm a přistavěla patro
Architektka Lenka Míková patří k tuzemské špičce v proměnách domů a bytů, což potvrzují i její úspěchy v architektonických soutěžích. Že má cit pro detail i odvahu k velkým změnám, dokazuje i zdařilá...
Češi našli domov v Karibiku. Podívejte se, jak žijí na divokém ostrově Dominika
V roce 2011 jsme s manželem podnikli delší dovolenou po karibských ostrovech jen tak s batohy na zádech. Říkali jsme si, že kdyby se nám někde líbilo, tak zakotvíme, píše Pavla ve svém příspěvku do...
Vesnice na Šumpersku zažila zázrak. Neskutečná proměna rychty stála 17 milionů
Rychta v obci Dlouhomilov na Šumpersku zažila zázrak. Našla osvícené investory, kteří z chátrající památky vytvořili opět jednu z nejcennějších historických staveb regionu. Obnova jedinečného areálu,...
Žít v 320 m2 už nechtěli. Majitelé bytu na Malé Straně udělali radikální krok
Byt s plochou 320 metrů čtverečních jen tak nenajdete. V historických domech na Malé Straně ale existují i takové. Majitelé se ho však rozhodli rozdělit na dvě samostatné bytové jednotky a bydlet jen...
Prodej rodinného domu 181 m2, pozemek 650 m2
Zahradní, Hrabětice, okres Znojmo
2 500 000 Kč
Před 60 lety začal zázrak na Ještědu. Retro fotky ukazují, jak vznikala ikona
Letos uplynulo 60 let od zahájení výstavby hotelu a televizního vysílače na Ještědu. Základní kámen jedinečné stavby architekta Karla Hubáčka byl slavnostně položen 30. července 1966. Dnes je Ještěd...
Koupil pozemek, co náhodou viděl z auta. Teď má u Brd snové bydlení bez schodů
Bezbariérový a výrazně prosvětlený dům, oddělená společenská a soukromá část a hlavně skvělé místo nedaleko středočeských Brd v blízkosti Prahy, a tedy s dobrou dostupností do hlavního města. Všechna...