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Bydlení z říše snů: Nahlédněte do dokonalé vily u lesa s úchvatnými výhledy

Lenka Weberová
Jednopodlažní vila Vicus na svažitém pozemku pod vrchem Zobor nabízí z každého... Autorem vily s nádherným výhledem je architekt Sebastian Nagy. Venkovní prostory pod pergolou slouží k celoročnímu odpočinku s výhledem na... Kontinuální dřevěná pergola propojuje jednotlivé části domu a vytváří přirozené... Zastavěná plocha činí 195 metrů čtverečních. Elegantní travertinová dlažba plynule přechází z interiéru na venkovní terasu a... Srdcem domu o užitné ploše 158 m&#178; je velkorysý obývací pokoj propojený s... Strop obývací části zdobí přiznané dřevěné trámy, které interiéru dávají... V interiéru byly použity hliněné omítky, které regulují vlhkost a udržují... Po západu slunce vytváří promyšlené osvětlení domu i terasy komorní a útulnou... Na chladnější severní straně pozemku se nachází venkovní letní kuchyně pro... Pohled na spišský travertin ukazuje kvalitu a trvanlivost lokálních materiálů.
Jednopodlažní vila Vicus na svažitém pozemku pod vrchem Zobor nabízí z každého pokoje úchvatný výhled na slovenský Nitranský hrad. Spojuje pasivní chlazení pomocí dřevěné pergoly, přírodní materiály jako spišský travertin či hliněné omítky a kultivovanou architekturu schopnou stárnout s grácií.

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Bydlení z říše snů: Nahlédněte do dokonalé vily u lesa s úchvatnými výhledy

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