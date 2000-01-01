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Jak proměnit obyčejný lodní kontejner v útulné místo pro víkendový odpočinek? Portugalské studio Madeiguincho našlo odpověď v jednoduchosti, chytrém využití prostoru a důsledné práci s materiály. Výsledkem je Cargo House, malý dům, který ze svého původu udělal hlavní přednost.
Autor: João Carranca
Není to zase tak dlouho, co podstatná část z této stavby cestovala po celém světě na palubách nákladních lodí. Základem konstrukce je totiž standardní lodní kontejner o rozměrech 6 × 2,5 metru. Portugalští architekti ze studia Madeiguincho ho ale přestavěli na víkendové bydlení.
Autor: Joao Carranca
Jen pozor, nejde o klasický kontejnerový dům. Většina takových se totiž snaží zamaskovat svůj původ. To Cargo House nedělá. Vůbec se nesnaží skrývat, že je lehce stavebně modifikovaným kontejnerem.
Autor: Joao Carranca
Zachovává si původní proporce, dokonce i kontejnerová vrata. Vzniká tím, nadneseně řečeno, tvůrčí napětí. Protože z industriální hranaté krabice, která se nesnaží vypadat o moc jinak, najednou vyrostla docela útulná rekreační chata.
Autor: Joao Carranca
Cargo House nabízí celkovou užitnou plochu sedmadvacet metrů čtverečních. O moc víc místa se do průmyslového kontejneru zkrátka vejít nedalo. I když pár vychytávek se tu najde. Protože je uvnitř každý kousek místa cenný, přenáší se život zevnitř ven. Kam? Na střechu!
Autor: Joao Carranca
Střešní terasa slouží jako venkovní obývák, vyhlídka i místo pro pozorování západů slunce. Jde vlastně o velmi chytré zvětšení využitelné plochy bez zvětšení zastavěné plochy. Přístup na ni je přitom řešen jednoduše kovovým žebříkem.
Autor: Joao Carranca
Přepravní lodní kontejner díky tomuto zásahu, zpřístupnění střechy, sám trochu začal připomínat loď. Obytný modul, který zakotví, kde se jeho majitelům líbí. Teď zrovna spustil kotvu kdesi u portugalského Algarve. Ale není vyloučeno, že brzy „odpluje“ jinam.
Autor: Joao Carranca
Portugalští architekti ze studia Madeiguincho se pokusili motiv víkendového domu, který je svou podobou blízký lodi, posílit hned několika prvky. Už to, že jeho kompaktní dispozice interiéru připomínají kajutu, hraje roli. Na efektu přidává i kruhové okno. Vypadá jako podpalubí.
Autor: Joao Carranca
Příkladem zajímavé strategie je fasáda obložená korkovými panely. K čemu je to dobré? Je to vynikající tepelná izolace, která interiér nechrání před zimou, ale před horkem. A je to tradiční místní materiál, který navíc barevně splývá s okolní krajinou.
Autor: João Carranca
V interiéru naopak vynikají panely ze světlé překližky. Dojem kajuty posiluje pohledové dřevo na stěnách. Barevná paleta je minimální, a v prostoru ji pevně ukotvuje nenápadná šeď betonové podlahy.
Autor: Joao Carranca
I když je interiér skutečně skromný svou výměrou, vevnitř domu vlastně nic nechybí. Je tu kuchyňská linka, koupelna. Zvýšené lůžko s úložným prostorem. V podstatě všechno, co je pro víkendové bydlení zapotřebí.
Autor: Joao Carranca
Zajímavé je, že architekti v interiéru nepoužili žádný sklápěcí nábytek ani jiné skládací a transformovatelné mechanismy. Místo toho vsadili na jednoduché funkční prvky. Nepřítomnost různých „hejblat“ ale činí bydlení nekomplikované. A bez poruch.
Autor: Joao Carranca
Původní vrata lodního kontejneru, který se stal víkendovým domem, zůstala funkční. Celou stěnu domu tak lze otevřít do okolí. A v ten moment už nehraje roli, kolik místa je uvnitř. Cargo House má najednou k obývání celé Algarve.
Autor: Joao Carranca
Cargo House ale není zajímavý jen jako rekreační dům. Nabízí také několik jednoduchých lekcí, které mohou inspirovat každého, kdo přemýšlí o malém bydlení.
Autor: Joao Carranca
Lekce první? Není třeba za každou cenu zvětšovat vnitřní objem. Mnohem účelnější je zvětšit a vylepšit možnosti užívání objektu. A platí, že místa k obývání nikdy není málo, když se i exteriér stane součástí dispozice.
Autor: Joao Carranca
Lekce druhá? Malý prostor nepotřebuje zbytečnou složitost. Silný a srozumitelný materiálový koncept může docela dobře nahradit složité dekorace. Ostatně, i netradiční původ stavby není třeba skrývat, protože se může stát dekorací stát sám o sobě.
Autor: Joao Carranca
Původně byl kontejner navržen k tomu, aby přepravoval zboží mezi kontinenty. Dnes nabízí úplně jiný druh cesty: únik od každodenního shonu k jednoduššímu způsobu bydlení. „Neveze“ své obyvatele nikam daleko, ale přesto jim pomáhá na chvíli opustit běžný svět. Byť jen na víkend, kdesi v Algarve.
Autor: Joao Carranca