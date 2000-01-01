náhledy
Není to jen ilustrace bídy a chudoby, ale též připomínka venkovské vynalézavosti. Obydlí vytesaná ve skále totiž garantovala pevnou střechu nad hlavou, suchý a relativně teplý prostor k obývání. Pro ty, co nenacházeli místo na povrchu, se podzemí ve Zderazi v okrese Chrudim stalo bezpečným domovem.
Autor: Draceane, Creative Commons
Zderaz, malebnou obec s méně než třemi stovkami obyvatel, najdeme u Skutče nedaleko Chrudimi. A spíš než památkami na povrchu přitahuje pozornost tím, co se zde nachází ve skále a v podzemí.
Autor: Obec Zderaz
Vesnice leží ve výběžku pískovcového podloží Českomoravské vrchoviny. A právě v těchto pískovcích, skaliscích vystupujících ze země, lidé v minulosti hloubili do skal svá skromná obydlí.
Autor: Obec Zderaz
V pískovci lidé hloubili sklípky, sýpky a skladiště úrody. Hranice mezi prostorem k uskladnění brambor, ovoce a zemědělského nářadí a prostorem pro bydlení však nebyla pevná.
Autor: Profimedia.cz
Jak se ukázalo například během třicetileté války, tato útočiště na okraji vsi dobře posloužila lidem napřímo. Zdejší obyvatelé tu začali spolu s nastřádanými zásobami potravin ukrývat i sebe. Ujalo se to.
Autor: Obec Zderaz
Přibližně od počátku 18. století se ve Zderazi začínají objevovat i první „podzemní či skalní“ domy, už cíleně strukturované jako obydlí určené k sezonnímu bydlení.
Autor: ČTK
Ve skalních obydlích vznikaly kovárny, sušárny, maštale. Částečně to souviselo s rozvojem manufaktur v regionu, který se stal majetkem hraběte de Chamaré.
Autor: Eva Skálová, Creative Commons
Přicházeli sem podnikaví lidé za prací a hledali bydlení. Počet obyvatel na Zderazi se tehdy rozrostl až na devět stovek.
Autor: Profimedia.cz
A protože „na povrchu“ už mnoho příležitostí k bydlení nebylo, vzali ti příchozí zavděk dočasným útočištěm v podzemních komůrkách.
Autor: Profimedia.cz
Později se z těchto skromných prostor, vysekaných do pískovce a opuky, staly domovy pro zchudlé obyvatele kraje. Obydlí možná navenek nuzná, nicméně v těch neradostných časech výsostně praktická.
Autor: Profimedia.cz
Relativně měkký pískovec se dal opracovávat, rozšiřovat a upravovat. Masiv prohlodaného „skaliska“ přitom zajišťoval víceméně stabilní nekolísavou teplotu.
Autor: Eva Skálová, Creative Commons
Jeden takový běžný „byt“ v podzemí tvořila jedna či dvě místnosti s pecí, stolem a lůžkem. Součástí býval často i výklenek pro domácí zvíře.
Autor: ČTK
Těžko si dnes představit, že takové skromné skalní obydlí fungovalo jako trojgenerační. Často tu žila celá rodina, tedy rodiče, děti i prarodiče.
Autor: Profimedia.cz
Sdíleli přitom společný prostor, který měl často méně než 15 metrů čtverečních.
Autor: Profimedia.cz
Skalní obydlí ve Zderazi mělo „luxusní“ pevnou střechu, kterou neprotékalo, suchou podlahu a žádný průvan.
Autor: Profimedia.cz
Teplota uvnitř skály neklesala pod 10 stupňů Celsia ani v tuhé zimě. V létě to bylo bydlení velmi příjemné, v zimě bylo nutné přitápět. Ale zase ne moc.
Autor: Profimedia.cz
Lidé si uvnitř stavěli kamna z hlíny a cihel. O odvětrávání a klimatizaci se staraly jednoduché komíny a kouřovody.
Autor: Eva Skálová, Creative Commons
Mnohé sklepy a podzemní domy měly vchod vyzděný z kamene nebo cihel. Ta vstupní partie často naznačovala, jak zámožný nebo šikovný její majitel byl.
Autor: Eva Skálová, Creative Commons
Lidé si tyto své příbytky často v rámci možností zdobili. Vytvářeli poličky a zahloubené výklenky, stěny bílili vápnem. I to prosté bydlení tak mělo svou přirozenou útulnost. Život ve skále byl skromný, ale lidé si jej uměli zpříjemnit.
Autor: ČTK
Voda se nosila ze studny. Ale zatočit rumpálem museli zrovna tak i ti, co bydleli na povrchu. Takže takový rozdíl „v kvalitě života“ to zase nebyl.
Autor: Profimedia.cz
Vařilo se na otevřeném ohni nebo v hliněné peci. Ani to od kuchyní v jiných domácnostech těch časů odlišné nebylo.
Autor: Profimedia.cz
Některé prostory byly čistě obytné, jiné měly kombinovanou hospodářskou funkci. Lidé tu například „vytápěli interiér“ chovem domácích zvířat. Jinde se sušilo ovoce nebo se zařídila malá dílna.
Autor: ČTK
Obyvatelé některých podzemních domků se vzmohli a postavili si nad podzemní část – anebo před vstup do ní – malou roubenku či kůlnu. Skála tak tvořila základ, na němž vyrostlo provizorní stavení.
Autor: JJJ, Creative Commons
Obyvatelé těchto skalních obydlí byli převážně nádeníci, drobní řemeslníci a bezzemci. Pracovali v lese, na panských polích nebo ve zdejší cihelně. Děti z těchto domků často pomáhaly v hospodářství nebo chodily na službu k bohatším sedlákům.
Autor: ČTK
Postupem času se mnoho obydlí rozpadlo. Některá byla opuštěna, jiná sloužila dál jako sklady. Část byla zasypána nebo zničena. Některá podlehla lokální těžbě písku či nové zástavbě.
Autor: Petr1888, Creative Commons
Kolik přesně tu takových domků kdysi vzniklo, to už dnes jisté není. Odhaduje se, že jich mohly být i čtyři desítky. Ale do dnešních dnů se jich dochovalo jen sedmadvacet.
Autor: Petr1888, Creative Commons
Významná část „zmizelých“ podzemních domků byla zasypána. Ty ostatní splynuly s domy a slouží jako sklepení. Většina z nich se teď nachází na soukromých pozemcích.
Autor: Petr1888, Creative Commons
Veřejnost některá obydlí může navštívit. Z jednoho sklepa byla vytvořena replika skalní světničky, která má přiblížit návštěvníkům, jak se ve skalním obydlí žilo.
Autor: ČTK
V dalším takovém sklepě je umístěna expozice fotografií zachycující všechny dochované sklepy v obci. Tento „sklep“ doplňuje historickou expozici tzv. Zderazského domečku.
Autor: Profimedia.cz
Zderazská skalní obydlí jsou poměrně ojedinělým dokladem venkovské vynalézavosti. Nejsou jen smutnou památkou minulosti, ilustrující chudobu venkova. Upomínají na to, že lidé si dokázali pomoci.
Autor: Profimedia.cz
Návštěva sklepů a podzemních obydlí vám umožní nahlédnout do života lidí, kteří si poradili. Dokázali vyžít s málem, a přesto po sobě zanechali trvalou stopu.
Autor: Petr1888, Creative Commons